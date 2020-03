Furchtlose können dank Coronavirus billig in die Ferien

Auf dem Markusplatz allein mit ein paar Tauben? Über die Rialtobrücke ohne Platzangst? Vaporettofahrt zu Stosszeiten, und trotzdem gibt es einen Sitzplatz? Klingt alles wie Venedig vor Jahrzehnten. Doch wer derzeit in die Lagunenstadt reist, der kann das ungefähr so erleben. Seit dem Ausbruch des Coronavirus bleiben Touristinnen dem sonst überfüllten Ort fern.

Und das zeigt sich auch in den Hotelpreisen, wie eine Stichprobensuche auf der Onlinebuchungsplattform Booking.com zeigt. Eine Woche im Fünfsternhotel Hilton etwa kostet im März um die 1200 Franken. Das zahlt man normalerweise für dieselbe Zeit in Drei- wenn nicht sogar Zweisternhotels. Schaut man sich den Preis für eine Buchung Ende Juni an, zeigt sich: Das Hilton kostet dann bereits wieder um die 3000 Franken.

Weniger als die Hälfte des Normalpreises – ähnlich sieht es auch bei der Suche nach Hotelpreisen für Rom, Mailand und andere italienische Ziele aus. Teils kann man eine Woche im Luxushotel für weit unter tausend Franken buchen. Sofern man sich denn der Gefahr aussetzen will, in ein Corona-Krisengebiet zu reisen. Und wenn man im Zweifel nach der Rückkehr aufgrund der neuen Regelungen vieler Unternehmen kein Problem damit hat, zwei Wochen von zu Hause aus zu arbeiten.

Doch nicht nur in Italien leidet die Tourismusbranche unter dem Coronavirus. Hotelplan Suisse etwa beobachtet, dass Ferien derzeit allgemein zurückhaltend gebucht werden. Auch Fernziele in Südostasien, die sonst bei Touristinnen sehr beliebt sind, seien weniger gefragt, so Sprecherin Bianca Gaehweiler. Daher seien die Flug- und Hotelpreise für Südostasien «tendenziell tiefer».

Allgemeine Zurückhaltung bei der Reisebuchung

Eine Swiss-Sprecherin sagt, vor allem nach Südostasien und Italien habe die Fluggesellschaft einen Buchungsrückgang verzeichnet. Aber auch auf anderen Strecken sei eine Zurückhaltung bei Buchungen und Reisen spürbar. Das habe «allgemein zu sinkenden Preisen geführt».

Ganz so drastisch fällt das bei Swiss allerdings noch nicht aus. Das zeigen Probebuchungen für Flüge nach Italien. Nach Rom zahlt man für Flüge in zwei Wochen pro Strecke am Wochenende immer noch über 200 Franken. Das dürfte auch daran liegen, dass die Fluggesellschaft die Frequenzen an die stark betroffenen Ziele reduziert hat. Weil es weniger Flüge gibt, ist der Angebotsüberhang auch nicht mehr so dramatisch, dass die Preise in den Keller purzeln.

Auf Fernstrecken jedoch gibt es derzeit einige Schnäppchen zu holen. Singapore Airlines etwa wirbt mit Preisen für Flüge an asiatische Ziele, die deutlich unter dem liegen, was man sonst zahlt. Für unter 500 Franken kann man derzeit in der Economy Class retour nach ­Vietnam, Thailand oder ­Malaysia fliegen. In der Business Class kostet der Hin- und Rückflug nach Bangkok rund 2600 Franken. Das ist zwar immer noch teuer, aber rund die Hälfte von dem, was man teils sonst hinblättern muss.

Für Abflüge aus anderen Ländern sieht es noch extremer aus. Das australische Reisebüro Flight Centre etwa sieht Parallelen zur Preisentwicklung der letzten grossen ­Finanzkrise. Teils seien Flüge zwischen Australien und den USA sogar noch billiger als damals. In China versuchen Fluglinien, ihre Flieger zu füllen, indem sie im Extremfall Tickets für den Preis eines Kaffees anbieten. Ein rund dreistündiger Flug von Shanghai nach Chongqing etwa kostet bei der Billig-Airline Spring Air umgerechnet um die 4.50 Franken.

Kreativ wurde man bei der malaysischen AirAsia X, die rund ein Drittel ihrer Umsätze mit Flügen nach China erzielt. Mitglieder des Vielfliegerprogramms mit Sitz in Malaysia können für ein Jahr eine Art Flug-Flatrate kaufen. Kostenpunkt: 105 Franken.

Dieser Artikel erschien zuerst am 8. März, dem Weltfrauentag. Aus diesem Anlass verwenden wir darin – wo immer möglich – statt des generischen Maskulinums das generische Femininum. Zum Beispiel: Patientinnen statt Patienten.



