SNB belässt Leitzins auf Rekordtief

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält am Leitzins von -0,75 Prozent fest und betont ihre Bereitschaft zu Devisenmarkt-Interventionen. Der Franken sei noch immer «hoch bewertet».

Vor drei Monaten hatten einige Ökonomen noch mit einer Zinssenkung gerechnet, nun sind die Meinungen (praktisch) einstimmig. Kein einziger der von der Nachrichtenagentur AWP befragten Marktbeobachter hatte einen Zinsschritt erwartet.

Nachdem die Jahresteuerung zuletzt wieder leicht in den deflationären Bereich gerutscht ist, erwarteten Ökonomen, dass die SNB ihre (bedingte) Inflationsprognose weiter leicht nach unten anpassen wird.

Dass eine weitere Zinssenkung derzeit trotzdem kein Thema ist, dürfte vor allem mit der Entwicklung an den Devisenmärkten zu tun haben. Der Franken hat zum Euro in den letzten Monaten per Saldo jedenfalls nicht angezogen, obwohl die Zinsdifferenz zum Euro mit der leichten EZB-Zinssenkung im September etwas kleiner geworden ist.

Zinsdifferenz im Fokus

Das wiederum bringt die SNB in gewisse Erklärungsnöte: Denn die Währungshüter begründen die anhaltende Notwendigkeit für die Negativzinspolitik auch mit der Zinsdifferenz zum Euro. Das heisst, Anlagen in Franken sollen eine geringere Rendite als in Euro abwerfen. Ansonsten sei der Franken für Investoren zu attraktiv. Viele Marktteilnehmer zweifeln aber daran, dass der Franken auf Zinsänderungen überhaupt gross reagieren würde.

Der Druck auf die SNB hat in den letzten Wochen denn auch wieder zugenommen. Vor allem die negativen Auswirkungen der Zinspolitik bei Banken oder Pensionskassen sind wieder verstärkt in den Fokus gerückt. Eine weitere Zinssenkung käme daher in breiten Kreisen nicht gut an. «Bei einer weiteren Zinssenkung auf -1,00 Prozent würde die Belastung von Sparern durch Negativzinsen zunehmen und das könnte die SNB im öffentlichen Diskurs Goodwill kosten», meint etwa die St. Galler Kantonalbank in einem Kommentar.

Die grosse Medien-Berichterstattung mit Blick auf mögliche Negativzinsen für Kleinsparer lässt denn auch erwarten, dass die Nationalbank-Spitze an der Medienkonferenz, die auf den Zinsentscheid folgt, ihre Politik einmal mehr genau erklären muss. Ein Thema dürfte dabei auch sein, wie die im letzten September bekannt gegebene Erhöhung der Freigrenze für Negativzinsen bei den Banken sich ausgewirkt hat.

SNB erhält auch Unterstützung

Allerdings gibt es auch Unterstützer der SNB-Politik. So hat sich etwa Anfang Woche Swissmechanic, der Branchenverband der KMU in der Maschine- und Metall-Branche, hinter die Nationalbank gestellt. Und auch viele Ökonomen sehen weiter die Notwendigkeit der Negativzinsen.

So verhindere dieses geldpolitische Instrument eine noch stärkere Überbewertung des Frankens zum Euro, was im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld weiterhin sinnvoll sei, meint die Credit Suisse. Generell sei der Spielraum der SNB bei der Bestimmung der Zinsen wesentlich beschränkter als oft angenommen werde und die Nachteile müssten relativiert werden.

