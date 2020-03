US-Notenbankchef im Panikmodus

Die Massnahme riecht nach Panik. Aus dem Nichts und ausserhalb des üblichen Prozederes hat die US-Notenbank (Fed) ihren Leitzins gesenkt – und dies gleich um 0,5 Prozent auf zwischen 1 und 1,25 Prozent. Das letzte Mal nahm das Fed eine ausserordentliche Zinssenkung in der Finanzkrise vor. Nun hat die US-Notenbank ihr Vorgehen mit den Risiken des Coronavirus für die US-Wirtschaft begründet.

Gleichzeitig und in einem gewissen Gegensatz dazu schreibt die Notenbank, die fundamentale Lage der US-Wirtschaft sei stabil. Darauf hat auch Fed-Chef Jerome Powell an seiner Pressekonferenz, die dem Überraschungsentscheid folgte, viel Wert gelegt. Die Massnahme wird von allen Mitgliedern des Fed-Entscheidungsgremiums getragen, es gab nicht eine Gegenstimme.

Die Not-Zinssenkung lässt allein für die USA mehrere beunruhigende Schlüsse zu. Zum einen jenen, dass die Notenbank die Aktienkurse immer zu stützen bereit ist und ihr Eingreifen vor allem auf den Einbruch der Börsen in der letzten Woche zurückgeht. Schon die Erholung an den Märkten seit gestern wurde von Beobachtern hauptsächlich mit der Erwartung von weiteren Geldschüben durch die Notenbank genährt. Und kurz darauf – so scheint es – hat das Fed den Ruf pflichtfertig erhört.

Die Lage könnte noch viel schlimmer sein als angenommen

Für das Funktionieren einer Marktwirtschaft ist das eine gefährliche Botschaft. Die Legitimität des Systems wird allein dadurch unterminiert, als dass steigende Aktienkurse in erster Linie den Reichsten der Gesellschaft zugutekommen. Dabei ist die Ungleichheit besonders in den USA bereits hoch.

Weiter kann die Massnahme als Nachgeben auf den Druck von US-Präsident Donald Trump gelesen werden. Dieser sieht seine Wiederwahlchancen eng verknüpft mit dem Anstieg der Börsenkurse und hat deshalb von der Notenbank immer wieder tiefere Zinsen gefordert. Mit ihrem heutigen Vorgehen beschädigt das Fed gleich in zweifacher Hinsicht ihre Unabhängigkeit: gegenüber den Markterwartungen und gegenüber der Politik.

Zudem lässt der Fed-Entscheid den Schluss zu, dass die Lage in den USA sehr viel schlimmer ist, als das offiziell bekannt ist. Da ist einmal die Realwirtschaft, wo die Wahrscheinlichkeit einer Rezession angesichts der jüngsten Entwicklung wahrscheinlicher wird. Zudem gibt es aber auch Hinweise auf gefährliche Verwerfungen an den Finanz- und Kreditmärkten. Solche Verwerfungen haben die Finanzkrise ausgelöst.

Diese Auslegung des Entscheids kann der Grund dafür sein, dass die Börsen nicht so euphorisch reagieren, wie das sonst bei einem solchen aussergewöhnlichen und extremen Zinsschritt erwartbar wäre. In den USA notierten die Kurse am Abend sogar im negativen Bereich.

Die Massnahme des Fed deutet auf eine überaus ungemütliche Entwicklung in nächster Zeit hin – nicht nur in den USA.

In jedem Fall hat die Zinssenkung Folgen für die ganze Welt und andere Notenbanken. Ebenfalls am Dienstag und noch vor dem Fed-Entscheid erklärten die Finanzminister und Zentralbankchefs der G-7-Länder, sie würden bei Bedarf weitere Massnahmen beschliessen, wenn sich die Lage wegen des Virus verschlechtere.

Im Fokus aus Schweizer Sicht steht die Europäische Zentralbank und die Schweizerische Nationalbank. Schon bisher gingen Marktbeobachter davon aus, dass EZB-Chefin Christine Lagarde die Leitzinsen weiter in den negativen Bereich senken wird. Die Frage ist jetzt, ob sich auch die EZB zu Notmassnahmen hinreissen lässt.

Die Schweizerische Nationalbank setzt der US-Entscheid damit von allen Seiten unter Druck. Zum einen droht das Vorgehen des Fed die Einschätzung zu bestätigen, dass für die Weltwirtschaft etwas Schlimmes droht. Das alleine droht die Attraktivität des Frankens als sicherer Hafen weiter zu erhöhen, was zu einer Gefahr für die gesamte Schweizer Wirtschaft werden kann. Die Zinssenkung in den USA und eine mögliche Ausweitung der Geldschübe durch die EZB setzen die SNB ausserdem unter verstärkten Druck, den eigenen, bereits weltrekordtiefen Leitzins weiter in den negativen Bereich zu senken.

Alternativ könnte sie gezwungen sein, noch stärker als schon bisher durch Interventionen auf den Devisenmärkten eine Frankenaufwertung abzubremsen. Damit geht sie aber das Risiko ein, von den USA als Währungsmanipulator gebrandmarkt zu werden. Ein im Wahlkampf stehender Trump würde wohl bei einer drastischen Eintrübung der Wirtschaft keine Zimperlichkeit zeigen, wenn er andere Länder für die Misere im eigenen Land verantwortlich machen kann. In einem Tweet nach dem Fed-Entscheid hat der US-Präsident bereits vor «unfairen» Reaktionen anderer Länder gewarnt und das Fed ermahnt, in diesem Fall die Zinsen weiter zu senken.

Was immer die Gründe für die Extremmassnahme des Fed vom Dienstagnachmittag sind. Sie alle deuten auf eine überaus ungemütliche Entwicklung in nächster Zeit hin – nicht nur in den USA.