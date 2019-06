Nestlé führt Lebensmittel-Ampel in der Schweiz ein

Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern Nestlé führt die Nährwert-Ampel Nutri-Score für seine Produkte in Europa ein. Der Schweizer Branchenriese will das freiwillige System zunächst in Ländern Kontinentaleuropas an den Start bringen, in denen es unterstützt wird.

Wie Nestlé in Frankfurt mitteilte, sind das die Schweiz, Frankreich und Belgien, wo Gesundheitsbehörden Nutri-Score empfohlen haben. Der Nutri-Score fasst die gesamte Nährwertqualität der Lebensmittel in einer fünfstufigen Farbskala von A bis E auf der Verpackung zusammen.

«Die Europäer sind immer interessierter daran, was in den Lebensmitteln und Getränken enthalten ist, die sie konsumieren», sagte Marco Settembri, Chef von Nestlé für Europa, den Mittleren Osten und Nordafrika. Man befürworte das System als einheitliche und transparente Kennzeichnung.

Migros und Coop sperren sich dagegen

Konsumentenschützer machen sich für das System stark. Der Nutri-Score ist allerdings in der Lebensmittelindustrie umstritten. Es gibt auch andere Modelle wie schwarze Warnsymbole oder ein Siegel mit Sternen. Sie sollen Konsumenten den Überblick erleichtern, da viele bei den gängigen Tabellenangaben zu Kalorien oder Zucker nicht durchblicken.

Nestlé will mit dem Schritt Signalwirkung erzielen, steht aber auch unter Druck, da Konkurrenten wie der französische Lebensmittelmittelkonzern Danone den Nutri-Score schon eingeführt haben (auch in der Schweiz). Zugleich will Nestlé Fortschritte etwa bei der Reduzierung von Zucker etwa in Müsli, Eistee oder Schokoriegeln besser herausstellen.

Umfrage Würden Sie die flächendeckende Einführung der Lebensmittelampel begrüssen? Ja, das fände ich super.

Es muss nicht sein, aber hilfreich wäre es.

Nein, wir haben doch eh schon ein gestörtest Verhältnis zum Essen.

Abstimmen Ja, das fände ich super. 70.3% Es muss nicht sein, aber hilfreich wäre es. 14.3% Nein, wir haben doch eh schon ein gestörtest Verhältnis zum Essen. 15.4% 91 Stimmen



Der Nutri-Score wird vom Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen als Indikator favorisiert und eine Einführung empfohlen – auf freiwilliger Basis. Das Bundesamt hat bereits zwei runde Tische veranstaltet, bei dem es Vertreter von Industrie und Handel über das System informiert hat. Am 2. Juli soll ein drittes Treffen stattfinden, aber nur noch mit denjenigen Unternehmen, die sich für die Einführung von Nutri-Score entschieden haben, wie die «SonntagsZeitung» berichtete.

Mi­gros und Coop werden beim Treffen nicht dabei sein, sagte ein Sprecher der IG Detailhandel im Namen der Grossverteiler gegenüber der Zeitung. Man sei gegenüber der Einführung einer Ampel kritisch. Solche Systeme würden keine Rücksicht auf die individuellen Ernährungsbedürfnisse nehmen, liess sich die Sprecherin zitieren. Es bestehe keine Notwendigkeit, in der Schweiz ein spezifisches System voranzutreiben.

Was ist der Nutri-Score?

Das in Frankreich, Spanien und Belgien bereits eingeführte und von Wissenschaftlern entwickelte System berücksichtigt ­verschiedene Eigenschaften von verarbeiteten Lebensmitteln pro 100 Gramm. Zucker oder gewisse Fettarten geben Minuspunkte, Nahrungsfasern, Ballaststoffe und andere Nährstoffe beeinflussen die Bewertung positiv. Als Resultat gibt es eine Note: vom grünen A bis zum roten E. (amc/sda)