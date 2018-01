«Sein Gesicht widerspiegelt genau, was er denkt»

Vor zwei Wochen musste der bisherige Chef des angolanischen Staatsfonds, José Filomeno dos Santos, seinen Posten räumen. Eine Untersuchung im Nachgang zu den Paradise Papers hatte grosse Mängel aufgezeigt, etwa bezüglich der intransparenten Vergabe des Mandats zur Verwaltung des Staatsfonds an Jean-Claude Bastos’ Quantum-Global-Gruppe. José Filomeno dos Santos ist der Sohn des ehemaligen Präsidenten Angolas und ein enger Vertrauter von Bastos.

2012, als der Staatsfonds startete, wurde eine riesige PR-Maschinerie hochgefahren, die ein solches Ende hätte verhindern sollen. Die Fäden liefen bei Jean-Claude Bastos zusammen. Er nahm mehrere PR-Berater gleichzeitig unter Vertrag und gründete zusammen mit dem Schweizer Starwerber Frank Bodin sogar eine eigene PR-Firma, die heute noch die Medienarbeit des Staatsfonds besorgt. Die Kommunikation kostete den Staatsfonds schon in der Gründungszeit weit über eine halbe Million Dollar, wie Dokumente zeigen, die dieser Zeitung vorliegen.

Lernen, Fragen nicht zu beantworten

Für das viele Geld erhielt José Filomeno dos Santos unter anderem ein Medientraining in Zürich. Im Feedback schrieb die damit beauftragte PR-Firma unter anderem, er müsse ein Pokerface entwickeln: «Im Moment ist sein Gesicht sehr expressiv und widerspiegelt genau, was er denkt, insbesondere bei schwierigen Fragen.»

Er müsse auch lernen, schwierige Fragen nicht voll zu beantworten und in Interviews bei seinen Hauptbotschaften zu bleiben. Das Medientraining fand im September 2012 statt, kurz bevor Angola den Staatsfonds der Öffentlichkeit präsentierte.

Video: Jean-Claude Bastos in Angola

Made in our Makers Space. Made in Angola. Made in Africa. Quelle: Youtube, Jean-Claude Bastos de Morais

(Tages-Anzeiger)