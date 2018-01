Im Job von Rauchern umgeben: Muss der Chef einschreiten?

An meinem Arbeitsplatz im Metallbaugewerbe bin ich regelrecht von rauchenden Kollegen «umzingelt». Obwohl alle wissen, dass ich selber nicht rauche, kümmert dies niemanden. Auch sämtliche Vorgesetzten scheren sich nicht darum, dass ich passiv mitrauche. Ist deren Verhalten rechtens?

Nein, das ist es nicht. Seit 2010 gibt es das Gesetz zum Schutz vor Passivrauchen. Es verbietet das Rauchen in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind oder mehreren Personen als Arbeitsplatz dienen.

Arbeitgebende müssen demnach dafür sorgen, dass das Verbot in ihrem Betrieb umgesetzt wird, nicht nur in Büros, sondern auch in Werkstätten oder Fabrikhallen. Ein Arbeitgeber kann auch nicht seinen Betrieb kurzerhand zum privaten Bereich erklären, wo das Verbot nicht gilt. Sollten Ihre Chefs weiterhin nichts unternehmen, dürfen Sie nach Ansicht von Rechtsexperten gar die Arbeit einstellen. Das sollten Sie aber nur tun, wenn Sie es vorher angekündigt haben.

Andrea Fischer beantwortet Ihre Fragen zum Arbeitsrecht, Konsumrecht, Sozialversicherungsrecht und Familienrecht. Senden Sie sie an rechtundkonsum@tages-anzeiger.ch

(Tages-Anzeiger)