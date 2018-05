Jetzt legt sich Vekselberg mit den Schweizer Banken an

Victor Vekselberg bläst zum Angriff auf die Banken. Der mit US-Sanktionen belegte russische Oligarch und seine Beteiligungsgesellschaft Renova bereiten derzeit Klagen gegen verschiedene Schweizer Banken vor. Im Visier stehen die Grossbanken Credit Suisse und UBS, aber auch kleinere Schweizer Institute wie die Privatbank Julius Bär, heisst es aus dem Umfeld des Industriellen.

Schweizer Banken hatten im Nachgang der von der US-Regierung Anfang April verhängten Sanktionen gegen Russland Bankkonten, die mit Vekselberg in Verbindung stehen, gesperrt und die Abwicklung von Transaktionen verunmöglicht. Betroffen sollen private Konten des Milliardärs sein, aber auch die seiner Managementgesellschaft Renova und angehängter Beteiligungsgesellschaften wie Liwet oder Tiwel. Über sie hält er bedeutende Aktienanteile an OC Oerlikon, Schmolz + Bickenbach und Sulzer.

Schweizer Industriebeteiligungen

Direkt oder indirekt sollen Mittel in Höhe von bis zu rund vier Milliarden Franken von den Bankmassnahmen tangiert sein, ist aus dem Umfeld Vekselbergs zu hören. Dabei seien nicht nur Konten in US-Dollar gesperrt, sondern auch solche in Franken, die in der Schweiz nach Schweizer Recht eröffnet wurden. Das erachtet Renova als widerrechtlich. Die Schweizer Banken hätten aus Angst vor den USA ihre Kompetenzen überschritten und unzulässige Massnahmen ergriffen, lautet der Vorwurf.

Banken im Dilemma

Die betroffenen Banken halten sich bedeckt. Credit Suisse sagt auf Anfrage, sie arbeite mit internationalen Regulierungsbehörden zusammen, um die Einhaltung von Sanktionen sicherzustellen, «dazu gehört auch die Einhaltung der jüngsten Sanktionen gegen Russland». UBS will sich nicht zu Kundenbeziehungen äussern und sagt lediglich: «UBS befolgt alle Gesetze überall, wo die Bank tätig ist.» Julius Bär gibt keinen Kommentar ab.

«Die Bank muss abwägen, wo ihr schärfere Konsequenzen drohen.»Susan Emmenegger, Uni Bern

Die Banken sind im Dilemma: «Globale Institute sehen sich zunehmend mit konfligierenden Handlungsanweisungen konfrontiert», sagt Susan Emmenegger, Professorin für Bankenrecht an der Universität Bern. Compliance wird zu Risikomanagement: «Die Bank muss abwägen, wo ihr schärfere Konsequenzen drohen.»

Der Bruch von US-Recht kann für eine Bank existenzbedrohend sein, das hat der Fall Wegelin gezeigt. Auf der anderen Seite steht die Treuepflicht der Banken: Unternimmt eine Bank das ihr Zumutbare, um ihre Vertragspflichten gegenüber dem Kunden zu erfüllen – oder handelt sie nur mit Blick auf ihre eigene Sicherheit und wälzt das Risiko auf den Kunden ab? Laut Susan Emmenegger die zentrale Frage.

«Aus unserer Sicht kommen die Schweizer Banken ihrer treuhänderischen Pflicht in keiner Weise nach», sagt Renova-Sprecher Rolf Schatzmann. Die Banken würden nur sich selbst schützen und nicht die Interessen ihres Kunden. Dass es zu einem Gerichtsverfahren kommt, ist plausibel und ein rechtspolitisch logischer Schritt: In den USA würden die Banken besser dastehen, wenn sie von einem Schweizer Gericht zur Herausgabe des Geldes gezwungen würden.

«US-Behörden lassen normalerweise höchstrichterliche Entscheide stehen – auch ausländische.»Susan Emmenegger, Uni Bern

«Falls die Banken in den unteren Instanzen scheitern, können sie den Fall bis ans Bundesgericht weiterziehen», sagt Emmenegger. Damit minimieren sie Repressalien durch die USA – selbst wenn das Bundesgericht sie letztlich anweist, Transaktionen mit dem sanktionierten Vekselberg auszuführen. «US-Behörden lassen normalerweise höchstrichterliche Entscheide stehen – auch ausländische.» Urteile zeigen gemäss der Bankenrechtsexpertin: Schweizer Gerichte folgen nicht blind der Argumentation, ausländisches Recht mache es einer Bank unzumutbar, Schweizer Verträge zu erfüllen.

«Es gibt mehr als tausend Entscheide, dass Mitarbeiterdaten nicht an die USA weitergeleitet werden dürfen – obwohl die Institute die Daten den USA in Aussicht gestellt hatten.» Ebenso hätten Schweizer Richterentscheide die Herausgabe unversteuerter Kundenvermögen verlangt, die Banken aus Selbstschutz sperren wollten.

CS sind «Hände gebunden»

Den Banken läuft die Zeit davon. Gemäss Auflage der US-Sanktionsbehörde Ofac (Office of Foreign Assets Control) müssen sie die Geschäftsverbindungen mit sanktionierten Personen wie Victor Vekselberg bis zum 6. Juni kappen.

Derweil machen Vekselberg die gesperrten Konten das Leben schwer. Interne Zahlungsströme zwischen Renova und Gesellschaften wie Liwet oder Tiwel sind nach wie vor behindert. Credit Suisse hält gepfändete Aktienanteile an den genannten Industrieunternehmen zurück. Sie dienten einem Konsortium von Banken als Pfand für mittlerweile zurückgezahlte Kredite über einer Milliarde Franken.

Renova und Credit Suisse dürften auf oberster Ebene über eine Lösung verhandeln. CS-Präsident Urs Rohner und Vekselberg kennen sich aus Zeiten bei einer schweizerisch-russischen Interessenorganisation. Beide waren diese Woche gleichzeitig in Bern anzutreffen. Eine mit den Vorgängen vertraute Person sagt: In den bisherigen Gesprächen sei nicht der Eindruck entstanden, dass die CS wirklich an einer Lösung interessiert sei. Die Bank verteidige ihr Verhalten mit dem Argument, ihr seien «die Hände gebunden».

«Der Entscheid, Konten von Herrn Vekselberg zu blockieren, wurde nicht von einem Sachbearbeiter getroffen, sondern auf oberster Führungsebene der Banken», sagt Renova-Sprecher Schatzmann. Die Beteiligungsgesellschaft will nicht nur zivilrechtlich gegen die Banken vorgehen. Sie will auch einzelne Bankmanager strafrechtlich zur Rechenschaft ziehen. Maximaler Druck, doch rechtlich mit ungewissem Ausgang: «In Fällen von Kontosperrungen sind in der Schweiz bislang nur zivilrechtliche Klagen zugelassen worden, keine strafrechtlichen», sagt Emmenegger. (Finanz und Wirtschaft)