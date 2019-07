Wo E-Räder fahren dürfen und wo nicht

In der Schweiz werden zwei Typen von E-Bikes unterschieden. Die langsamen E-Bikes bis 25 km/h sind rechtlich den Velos gleichgestellt. Sie müssen sich an die Radwege halten. Das generelle Mindestalter für diese E-Bikes liegt bei 14 Jahren . Für Jugendliche unter 16 Jahren ist eine Prüfung der Kategorie M (Mofas) erforderlich. Für Schäden an Drittpersonen kommt die private Haftpflichtversicherung des Fahrers auf. Das gilt für eigene wie auch für gemietete E-Bikes.

Für schnelle E-Bikes bis 45 km/h ist eine gesetzliche Haftpflichtversicherung vorgeschrieben. Sie benötigen daher eine gelbe Mofa-Nummer mit gültiger Versicherungsvignette. Die Fahrer müssen über einen Führerausweis der Kategorie M sowie über einen Fahrzeugausweis verfügen. Schnelle E-Bikes müssen ebenfalls die Radwege benützen; bei einem Mofa-Verbot ist eine Durchfahrt für sie nur mit ausgeschaltetem Motor erlaubt.

E-Trottinetts sind im Strassenverkehr den Velos gleichgestellt. Das Befahren der Trottoirs ist für sie verboten und wird mit einer Ordnungsbusse geahndet. Bei einem Unfall mit einem zugelassenen E-Trottinett übernimmt die private Haftpflichtversicherung des Fahrers die Kosten für Schäden an Drittpersonen – unabhängig davon, ob es sich um das eigene Gefährt oder ein gemietetes handelt. Je nach Verschulden des Fahrers nimmt die Versicherung aber Rückgriff auf diesen.

Trendfahrzeuge wie E-Skateboards sind für den Strassenverkehr nicht zugelassen. Sie dürfen somit nur auf privaten Grundstücken benützt werden, nicht aber auf Velowegen, Trottoirs und öffentlichen Arealen wie Plätzen oder Parks. Wer sich darüber hinwegsetzt, riskiert eine Busse. Kommt es zu einem Unfall im öffentlichen Raum, haftet der Fahrer – aber es besteht keine Deckung über dessen Privathaftpflichtversicherung. Der Fahrer muss also für den Schaden allein aufkommen. Anders liegt der Fall bei einem Unfall auf dem privaten Grundstück: Hier kommt die private Haftpflichtversicherung des Fahrers zum Zug. (rm.)

