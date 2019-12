Schweizer Behörde fällt auf afrikanische Fake-Bank rein

Einmal im Leben Bankdirektor sein und Papiere für Millionendeals unterzeichnen: Dazu braucht es heute keine mühselige Bankenkarriere mehr. Es reichen ein paar Tausend Dollar in der Tasche – vorausgesetzt, man kennt keine Skrupel.

Tönt unglaublich, ist aber real. Dokumente aus einem neuen Datenleck zeigen erstmals, dass man für einen fünfstelligen Betrag komplette Fake-Banken kaufen kann, die nur auf dem Papier existieren. Dafür kriegt man eine Briefkastenfirma im afrikanischen Staat Gambia, an einer Adresse, die nicht existiert. Man darf sich selber einen Banknamen aussuchen. Auch das fiktive Kapital, die Aktionäre und alles Weitere legt man nach eigenem Gutdünken fest.

Im Datenleck finden sich solche gambische Banken mit einer angeblichen Kapitalisierung von über einer Milliarde Dollar. Sie sind teils sogar ans Swift-System angeschlossen, haben also eine international akzeptierte Zahlungsadresse. Doch das ganze ist nur ein Trick. «Ich kann bestätigen, dass wir keine Offshorebanken lizenziert haben», sagt Dr. Seeku Jaabi, stellvertretender Gouverneur der gambischen Zentralbank auf Anfrage.

30 Millionen aus dem Nichts

Bis heute haben Betrüger mit wertlosen Garantien solcher gambischen Firmen in verschiedenen Ländern Dutzende Millionen Dollar ergaunert. Betroffen ist ausgerechnet auch das Bankenland Schweiz.

Am 29. März 2016 stellte eine gewisse Axios Credit Bank eine Garantie aus über 30 Millionen Dollar. Das Geld war bestimmt für die Firma des damals noch gefeierten Schweizer Weltraumpioniers Pascal Jaussi. Der Waadtländer wollte Satelliten mit einem Flugzeug bis auf zehn Kilometer Höhe tragen, um sie von dort leichter in den Orbit zu schiessen. Prominente Schweizer wie der Astronaut Claude Nicollier warben für Jaussis Start-up S3. Das war 2013. Im Frühling 2016 war Jaussis Firma schon praktisch pleite.

2013 warb Astronaut Claude Nicollier noch für Pascal Jaussis Weltraumpläne. Drei Jahre später stützte sich Jaussi auf eine Fake-Bank ab, um den Konkurs abzuwenden. Foto: Olivier Allenspach («24 Heures»)

Doch dann brachte ein zwielichtiger arabischer Investor namens Amin Forati plötzlich die vermeintlich rettende Bankgarantie über 30 Millionen Dollar. Die bis dato unbekannte Axios Credit Bank – so glaubte man – würde im Notfall die Rechnungen zahlen. Am 30. März 2016, nur einen Tag nach dem Eingang der Garantie, schnellte das Aktienkapital von S3 hoch – von vorher 100’000 Franken auf neu 28,9 Millionen Franken.

Das Waadtländer Handelsregisteramt rechnete die Garantie als neues Kapital an. Eine Treuhandfirma und ein Notar segneten die Kapitalerhöhung ab. Das Handelsregisteramt sagt, es habe sich auf die Angaben von S3 verlassen und müsse die Bankgarantie von Gesetzes wegen nicht prüfen. Die Treuhandfirma, Jaussi und Forati wollen sich zu dem Fall nicht äussern.

Die Axios Credit Bank versprach, 30 Millionen Dollar zu zahlen für Jaussis Firma, doch das Geld kam nie.

Die 300-fache Kapitalerhöhung aufgrund dieser Bankgarantie hatte schnell sehr reale Auswirkungen in der Schweiz. Jaussis Firma S3 konnte die Zahlungsunfähigkeit vor Gericht beträchtlich hinausschieben. Seine Gläubiger mussten weiter warten. Zu denen gehörten auch die Waadtländer Steuerzahler. Der Kanton hatte Jaussis Firma zuvor eine halbe Million Franken geliehen. Dazu kamen rund 4 Millionen Franken an Steuerausfällen und Sozialausgaben für die Mitarbeiter.

Und Jaussi galt nun plötzlich wieder als kreditwürdig. Wenige Wochen nach der Garantie zahlte der renommierte Industrielle Philippe Petitpierre eine Million Franken von seinem eigenen Geld an Jaussis Firma. S3 konnte sogar weiter teure Tickets verkaufen für einen versprochenen Flug in der Schwerelosigkeit, der niemals stattfinden würde. Im Juli fragte dann Investor Petitpierre besorgt nach den 30 Millionen. Aber das Geld tauchte nie auf.

Axios ist eine Bank, die es damals nur auf Papier gab. Sie taucht jetzt in einem neuen Datenleck auf, das der Tamedia-Recherchedesk ausgewertet hat.

Die Situation geriet aus den Fugen. Laut Staatsanwaltschaft inszenierte Jaussi damals sogar eine Brandattacke auf sich selber. Wegen der falschen Millionengarantie ging er aber erst Anfang 2017 in Konkurs. Die Bankgarantie hat den Termin neun Monate nach hinten geschoben. Die Freiburger Staatsanwaltschaft ermittelt seither wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Eine Sprecherin sagt, es gehe um die «Verwendung von Dokumenten, die als falsch betrachtet werden müssen, wie zum Beispiel die Garantie der Bank».

Heute ist klar: Axios ist eine Bank, die es damals nur auf Papier gab. Sie taucht jetzt in einem neuen Datenleck auf, das die Zeitung «24 Heures» und der Recherchedesk von Tamedia ausgewertet haben, zusammen mit der Anti-Korruptions-Plattform OCCRP und anderen Medienpartnern. Darin finden sich E-Mails einer Londoner Agentur namens Formations House. Der Verkauf von gambischen Banken war Teil ihres Geschäfts.

Im Datenleck finden sich E-Mails vom Dezember 2014, die zeigen, wie die Agenten den Verkauf ihrer ersten Gambia-Bank feierten. «Der erste Verkauf ist durch! Schade, dass wir nicht mit Schampus anstossen können», schreibt ein Agent. Sie unterhalten sich über einen «heissen» Kunden, der für seine Gambia-Bank einen «nach Schweiz klingenden Namen» will.

In dieser E-Mail schreibt ein Agent über einen Kunden, der eine gambische Bank kaufen will. Er möchte einen «nach Schweiz klingenden Namen».

Der Agent macht dann eine ganze Reihe von Vorschlägen. Zum Beispiel «Provinzielle Bank von Ticino GmbH» oder «Helvetischen Banküber Comercial». Als der Kunde etwas mit Zürich im Namen wollte, war das dem Agenten dann doch zu heiss. Immerhin handelt es sich um eine gambische Bank. «Ich habe ihm weniger bankenlastige Orte vorgeschlagen», schreibt er. «Von meinen Schweiz-Vorschlägen gefiel ihm Gstaad am besten.»

In den E-Mails lässt sich nachvollziehen, wie Formations House eine ganze Reihe solcher gambischer Banken verkaufte. Eine hiess schliesslich Swiss General Bank & Trust. Eine andere nannten die Käufer Hong Kong Merchant Banking Corporation. Wie dreist sie dabei vorgegangen sind, zeigt, dass sie als Besitzer eine absurde Firma angaben mit Namen «Heiliger Sitz des Patriarchen von Jerusalem» – mit einer Adresse in Gambia wohlgemerkt. Als Kapitalisierung wählten die «Patriarchen von Jerusalem» für ihre Bank 8 Milliarden Hongkong-Dollar, das ist über eine Milliarde Franken.

Mit 26 Chef einer Papierbank

Tatsächlich waren die Banken fast wertlos. Die Agenten verlangten jeweils nur wenige Tausend Dollar. Und selbst das wollten die Kunden manchmal nicht zahlen. Ein Partner von Formations House beschreibt in einer E-Mail, wie er den Kunden stark bedrohen musste, bis er «einknickte, den Bullshit stoppte und endlich für die Royal Dubai Bank zahlte».

Einer der Kunden, der erst auch nicht zahlen wollte, war der Inder Thang L. Im Jahr 2016, mit 26 Jahren, führte der junge Geschäftsmann bereits seine eigene Papierbank. Es war die Axios Credit Bank. Thang L. war es, der Jaussis arabischem Partner Amin Forati das Papier über die 30 Millionen Dollar verschaffte. Doch sein Problem war offensichtlich, dass seine Bank zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in keinem Handelsregister auftauchte. Pascal Jaussis Garantie stamme von einer«Phantombank», schrieb die «Handelszeitung» im September 2016.

Die E-Mails zeigen nun, wie Thang L. versuchte, via Formations House seine Axios in eine gambische Bank samt Swift-Adresse umzuwandeln. Und zwar während die 30-Millionen-Garantie für Jaussi noch weiter lief und die Schweizer Staatsanwälte schon wegen Betrugs ermittelten.

Instagram-Bild von Thang L. (rechts) mit seinem Freund Paween S. in Hongkong. Thang L. verschaffte Jaussi die wertlose Bankgarantie.

2017 kaufte Thang L. zunächst die Papierbank Financial Trust & Guarantee Bank Limited. Er liess sie dann umbenennen in Axios Credit Bank. Das Gründungsdatum wurde auf 2015 vorverlegt. Man schaute sogar, dass es ein Arbeitstag war. Als Kapitalisierung wählte man 50 Millionen Dollar. Bezahlen musste Thang L. dafür 20’350 britische Pfund.

«Sie können die Details ihrer Bank, also die Aktionäre, die Verwaltungsräte etc., im beigefügten Formular festhalten», schrieben die Agenten an Thang L. Dieser wählte gemäss den Mails seinen jungen Freund Paween S. als Verwaltungsrat. Er führt einen Beautysalon in Bangkok.

Währenddessen stellte ihre Axios Credit Bank munter weiter Garantien aus. Bis Februar 2018 schrieb sie zum Beispiel zahlreiche Kreditbriefe an eine Reihe von Briefkastenfirmen für Geschäfte in Bangladesh. Laut der Zentralbank von Bangladesh wurden so 163 Millionen Dollar aus einer staatseigenen Bank abgezweigt. 22 Personen sind inzwischen angeklagt in dem Fall.

Auf Anfrage bestätigt Thang L., dass die Axios 2016 ihm gehörte und er die 30-Millionen-Garantie an Forati ausstellte, also den Investor von Jaussi. Doch Forati selber habe das Geld abgesichert. Er habe nur das Papier ausgestellt. Für 5000 Dollar. Dann habe er die Bank für einen sechsstelligen Betrag weiterverkauft. Also «mit Profit», wie er versichert.

Ein Blick ins Internet zeigt, dass viele der gambischen Banken heute noch immer aktiv sind.