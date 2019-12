Schweizer Spitzenmanager kaltgestellt

Ereignisse in der Schweiz schaffen es nur selten auf die Titelseiten der Weltpresse. Ende November war es soweit: Die «Financial Times» brachte einen Bericht über die Entlassung eines Schweizer Top-Partners der Unternehmensberatung Deloitte auf ihrer Frontseite. Das Unternehmen wirft dem Spitzenberater vor, Mitarbeiter und Kollegen gemobbt zu haben. Zudem habe er bei Spesenausgaben eine «Anspruchshaltung» an den Tag gelegt, wie der Kauf von Formel-1-Karten auf Kosten von Kunden zeige.

Der Fall beschäftigt nun die Justiz in Grossbritannien, dem Sitz von Deloitte. Denn der betreffende Partner, David J., wehrt sich mit allen Mitteln gegen seine Absetzung und die Vorwürfe. In der ersten Instanz hat er zwar nun einen Prozess verloren; dabei ging es um die Frage, ob David J. seinen Fall vor allen Deloitte-Partnern darlegen darf. Doch das Urteil ist nur der Auftakt zu einer langwierigen Auseinandersetzung.

Vorwurf der einseitigen Ermittlung

Die Beteiligten selbst schweigen zu den Vorgängen. Diese Zeitung hat einen Blick in die öffentlich zugänglichen Gerichtsakten geworfen. Bei der Lektüre tauchen Merkwürdigkeiten auf.

So werfen David J. und seine Anwälte Deloitte vor, unsauber und parteiisch gearbeitet zu haben. Die Wirtschaftsprüfungs- und Forensikfirma habe den Fall in den eigenen Reihen mit einer Untersuchung aufgearbeitet, die nicht den Standards entsprechen würde. So fehlten handfeste Belege für die Vorwürfe. Was Deloittes Anwälte von sich weisen.

Laut Gerichtsakten haben David J. und sein Team Deloitte Umsätze von über 100 Millionen Franken eingebracht.

David J. war nicht irgendwer bei Deloitte. Er war einer der wichtigsten Mitarbeiter der Firma im Bereich der Forensik. Forensiker helfen Unternehmen, Unregelmässigkeiten und Straftaten in ihren eigenen Reihen aufzuklären. In der vergangenen Jahren waren solche Experten bei Schweizer Banken gesucht. Denn der ganze Finanzplatz steckte in der Aufarbeitung der Schwarzgeldvergangenheit. In dieser Zeit hat David J. zum Beispiel der Credit Suisse geholfen, den US-Steuerstreit zu bereinigen. Laut Gerichtsakten haben er und sein Team Deloitte Umsätze von über 100 Millionen Franken eingebracht.

Es begann mit einer anonymen Nachricht

Sein Abstieg fing am 29. Juli 2018 mit einer anonymen Nachricht auf seinem Anrufbeantworter an, dessen Inhalt in den Akten vermerkt ist. «Du musst wirklich vorsichtig sein, denn man wird dich sehr, sehr bald anzeigen.» David J. meldet den Vorfall seinen Vorgesetzten, was keine weiteren Folgen hatte.

Dafür erfährt er im Dezember, dass gegen ihn eine interne Ermittlung läuft. Anlass waren Meldungen von Deloitte-Leuten, die sich an die interne Tippgeber-Hotline gewandt hatten. Deloitte stellte ein dreiköpfiges Team zusammen, das die Vorwürfe überprüfte.

David J. «mobbt Leute, und niemand sagt etwas aus Angst vor Vergeltung».Zeuge

Ihr Urteil: David J. habe sich unangemessen gegenüber anderen Partnern verhalten. Ein Zeuge erklärte den internen Ermittlern, David J.«mobbt Leute, und niemand sagt etwas aus Angst vor Vergeltung». Ein anderer Mitarbeiter fühlte sich laut Bericht regelrecht bedroht. Zudem sei David J. bereits 2015 schon einmal wegen Fehlverhalten mündlich verwarnt worden.

Verhalten wird als «kriminell» bewertet

Hinzu kommen fragwürdige Spesenausgaben. So habe David J. eine Reise für sein Team nach Sizilien auf Firmenkosten organisiert, «welche die Grenze zur Extravaganz überschritt», wie es in dem Bericht heisst. In der internen Bewertungsmatrix wird das Verhalten von David J. gar als «kriminell» eingestuft. Die logische Konsequenz ist die Entlassung.

Das 6,5-seitige Dokument war offenbar die einzige Entscheidungsgrundlage des Verwaltungsrats für die Kündigung.

Die Geschichte könnte an dieser Stelle enden, doch geht sie jetzt erst richtig los. Denn David J. geht zum Gegenangriff über. Sein Ansatzpunkt ist der interne Untersuchungsbericht. Das 6,5-seitige Dokument war offenbar die einzige Entscheidungsgrundlage des Verwaltungsrats für die Kündigung. Es fehlten Protokolle der Zeugenaussagen, Spesenbelege, E-Mail-Verkehr, welche die Vorwürfe belegten, argumentieren seine Anwälte.

Saubere Personalakte

In einer Mail vom 27. September bestätigt der General Council von Deloitte dem Anwaltsteam von David J., dass «ihr Kunde bereits die gleichen Informationen gesehen hat wie das Board».Und das sei der Untersuchungsbericht. «Für Spesen gibt es schriftliche Belege, auch bei den E-Mails müsste man eigentlich fündig werden», wundert sich ein Forensiker einer grossen, internationalen Beratungsfirma.

In den Londoner Gerichtsakten findet sich dagegen eine 48-seitige Gegendarstellung von David J., mit der er versucht, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu entkräften. Laut dem internen Untersuchungsbericht sei David J. bereits 2015 mündlich wegen unangemessenen Verhaltens verwarnt worden. Doch dazu findet sich kein Eintrag in der Personalakte.

Auch in den jährlichen Beurteilungen ist nie von irgendwelchen Beschwerden die Rede. Statt zurechtgestutzt zu werden, wird David J. immer weiter befördert. Erst 2018 wird er in die zweithöchste Bonusstufe aufgenommen.

Die Teamreise nach Sizilien, die der Untersuchungsbericht als «extravagant» brandmarkt, war laut Akten genehmigt. Das geht aus einer E-Mail vom 15. März 2018 des damaligen CEO von Deloitte Switzerland hervor. Dieser bedankt sich sogar dafür, dass David J. angeboten hatte, einen Teil der Kosten selbst zu zahlen.

Doch folgt man der Argumentation von David J., so drängt sich die Frage auf: Welches Motiv hätte Deloitte, einen ihrer erfolgreichsten Mitarbeiter auf die Strasse zu stellen, wenn es nicht wirklich Fehlverhalten gegeben hat?

Schlechte Zahlen in der Schweiz

Kenner der Beraterszene äussern die These, dass Deloitte interne Beschwerden zum Anlass genommen haben könnte, um einen sehr teuren Mitarbeiter loszuwerden. Denn die Akten enthalten auch ein Memo von der Geschäftsführung vom 4. September, aus dem hervorgeht, dass die «finanzielle Performance der Schweizer Firma sich im Jahr 2019 deutlich verschlechtert hat». Gerade die Forensik habe ein «härteres Jahr als erwartet» hinter sich.

Bei Deloitte zählte David J. zu den Topverdienern. Er hat also die Mittel, einen langen Rechtsstreit gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber durchzuziehen.