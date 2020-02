So stieg Globus auf – und so kam der Fall

«Ein Ei liegt still verlassen da/draussen in der Wüste Sahara»: Was sich ein wenig holprig reimt, ist der Start einer Erfolgsgeschichte. Denn aus dem Ei schlüpte kurze Zeit später Globi. Als der blaue, papageiähnliche Vogel das erste Mal als Bildergeschichte in Schweizer Tageszeitungen erschien, feierte die Kaufhauskette Globus ihren 25-jährigen Geburtstag. Der Vogel, der übrigens bereits 1932 seine typischen karierten Hosen trug, war das Maskottchen des Detailhändlers. Umso erstaunlicher sein Werdegang: Er wurde über die Jahre wertvolles Schweizer Kulturgut. Und trägt bis heute den Namen jenes Ladens, der ihn einst zu Werbezwecken erfand – auch wenn die direkte Verbindung von Globus zu Globi heute weniger ersichtlich ist denn je.

1932 betrat Globi – zum 25-Jahre-Jubiläum von Globus – als Werbefigur das Parkett. Er wurde über die Jahre Schweizer Kulturgut, Foto: Globi-Verlag

Nun gehen Globus und Globi endgültig getrennte Wege: Denn am Dienstag wurde offiziell bestätigt, was die «SonntagsZeitung» am Wochenende bereits vermeldet hatte: Die österreichische Signa und die thailändische Central Group übernehmen gemeinsam Globus. Damit geht das Schweizer Traditionshaus in ausländische Hände über. Der Übernahmepreis soll bei über einer Milliarde Franken liegen. Als Geschäftsführer wird der ehemalige Jelmoli-Chef Franco Savastano installiert. Die neuen Eigentümer wollen in die Marke und in die Warenhäuser investieren, um sie zu Luxushäusern zu machen. (Lesen Sie hier, wie der Globus-Käufer René Benko zu seinem Geld kam.)

Globus und der Flair von Paris

Angefangen hat die Geschichte der Marke Globus im Jahr 1907. Damals gründete der Bankier Heinrich Burkhardt die Magazine zur Globus AG. Bereits diese hatte jedoch ihren Vorgänger: etwa «Webers Bazar», der in den 1880er-Jahren gegründet wurde. Der «Bazar» machte offenbar schon kurz nach seiner Eröffnung ordentlich Eindruck. So schrieb die NZZ 1883: «Das riesigste aller Magazine, nicht bloss der Bahnhofstrasse, sondern auch Zürichs, das mit ähnlichen in Paris einigermassen verglichen werden kann, ist Webers Bazar.» Josef Webers Sohn verkaufte aber den Standort am Bahnhofplatz in Zürich und mietete sich auf der Zürcher Papierwerdinsel nahe des Bahnhofs ein, wo er den «Bazar ohne Gleichen» eröffnete.

Die «J. Weber Bazare» gingen nach einigem Auf und Ab in der Magazine zur Globus AG von Burkhardt auf: der eigentlichen Geburtsstunde von Globus. Das Angebot der ersten Jahre beschrieb die NZZ zum 75-jährigen Bestehen von Globus folgendermassen: «Das Sortiment war gut, vielfältig, verhältnismässig preiswert und deckte neben Artikeln des täglichen Bedarfs auch allerlei Ausgefallenes ab.» Globus verkaufte etwa Dinge «gegen die Tücken der Zimmerheizung» wie «Bettschuhe, Rücken-, Brust- und Kniewärmer». Nach und nach expandierte Globus, etwa nach Basel, Aarau oder Chur.

Die Globus-Filiale an der Bahnhofstrasse in Zürich. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Doch Burkhardt war kein langfristiger Erfolg beschieden, er verkaufte das Geschäft. 1917 erwarb Emil Mahler die Aktienmehrheit. Sein Sohn E. Hans Mahler und sein Enkel Hans Mahler sollten Globus fortan entscheidend prägen. Unter dem neu eingesetzten Geschäftsführers E. Hans Mahler ging es ab 1923 in den nächsten Jahrzehnten stets aufwärts mit Globus.

Interio, Office World und ABM

In den 50er-Jahren entdeckte Globus sogenannte Länderaktionen, bei denen bewusst Produkte aus gewissen Ländern verkauft wurden. «L’Italia al lavoro» mit 3000 neuen Artikeln machte den Anfang, es folgten USA- oder Indien-Aktionen. Nach eigenen Angaben seien diese Länderaktionen danach ein wichtiges strategisches Element von Globus geworden. Zudem richtete Globus 1967 seine Warenpräsentation neu aus, sogenannte Erlebniswelten wurden aufgebaut. «Der Kunde findet auf den jeweiligen ‹Bühnen›, was er auch im Alltag zusammen braucht: den gedeckten Tisch, den Bade- und Reise-Shop», wie es bei Globus hiess.

Unter dem Dach von Globus bauten die Mahlers weitere Ketten auf. Etwa Au bon Marché – kurz ABM, mit dem sie auch nach Österreich expandierten. ABM war auch ein Versuch, mit kleineren Läden gegen die Migros zu bestehen. Der letzte ABM schloss erst 2001 seine Pforten. Aber auch der Bekleidungsmarkt Herren Globus – die Marke wurde erst kürzlich aufgegeben –, Interio oder Office World sind Ausdruck der Expansion von Globus in der Zeit zwischen den 50er- und den 70er-Jahren.

Der Kunde findet auf den jeweiligen ‹Bühnen›, was er auch im Alltag zusammen braucht: den gedeckten Tisch, den Bade- und Reise-Shop, hiess es bei Globus in den 70er-Jahren. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Mit der Übernahme von Jelmoli-Niederlassungen etwa in der Westschweiz war Globus 1996 dann endgültig in der ganzen Schweiz zu Hause.

Von der Konkurrenz geschluckt

Doch bereits ein Jahr später zeigten sich bei Globus die Probleme deutlich. Im Mai 1997 wurde ein Verlust von 180 Millionen Franken vermeldet. Im Juli übernahm dann die Migros die Mehrheit an Globus. Hanspeter Mahler, Vertreter des Globus-Verwaltungsrats, erklärte damals der «Basler Zeitung», dass er persönlich bedaure, «dass der Markt die Konzentration, das Gleichschalten der Unternehmen erfordert».

22 Jahre später sollte die Migros ankündigen, dass Globus veräussert werden soll. Globus hatte sich für die Migros zur Hypothek entwickelt: Die Umsätze der Kaufhäuser schrumpften. Nun hat die Migros nach einem halben Jahr Suche also einen Käufer gefunden.

Und Globi reist künftig an den Strand von Thailand oder in die österreichischen Berge.