Das Geschäft mit den kleinen Patienten

Erwachsene verzichten zunehmend auf eine Privatversicherung bei ihrer Krankenkasse, weil die Kosten dafür im Alter steigen. Bei Kindern zeigt der Trend gerade in die umgekehrte Richtung: Die Helsana und weitere Versicherer bestätigen, dass Kinder zunehmend Zusatzversicherungen Privat, Halbprivat oder Flex erhalten. Das Flex-Modell erlaubt ihnen oder ihren Eltern, jeweils vor einem Spitaleintritt zu entscheiden, ob die Behandlung privat oder halbprivat erfolgen soll.

Auch Spitäler bestätigen den Anstieg. Am Universitätskinderspital Zürich waren 2011 noch 10,6 Prozent der stationären Patienten zusatzversichert – 2018 waren es mit 19,7 Prozent fast doppelt so viele. Am Berner Inselspital stieg der Anteil in den Kliniken für Pädiatrie, Kinderchirurgie und im Notfallzentrum für Kinder im gleichen Zeitraum von 3,6 auf 9,3 Prozent.

Benötigen die Kinder bei einem Spitalaufenthalt tatsächlich die Vorteile einer Privatversicherung wie Einzelzimmer, freie Arztwahl, Betreuung durch den Chefarzt oder eine breitere Menüauswahl? Fachleute verneinen diese Frage. Eigentlich sind Kinderspitäler gar nicht dafür ausgestattet. Die Einzelunterbringung ist die Ausnahme und findet zum Beispiel bei hoch ansteckenden Krankheiten statt. Aber natürlich lässt sich mit wenig Aufwand aus einem Mehrbett- auch ein Privatzimmer herrichten. Mehrere Fachleute betonen gar, dass bei Kindern der Heilungsprozess grundsätzlich besser verlaufe, wenn sie nicht allein in einem Raum seien.

Kaum Vorteile

Ob die Behandlung durch den Chefarzt besser ist, hält Felix Schneuwly von Comparis aufgrund der fehlenden Qualitätstransparenz nicht für erwiesen. Auch das Argument der freien Arztwahl überzeugt ihn nicht. Denn bei geplanten Eingriffen könnten auch allgemein Versicherte den Arzt vor dem Spitaleintritt frei wählen. Zudem ­würden in komplexeren Fällen ohnehin erfahrene Experten hinzugezogen. Und schliesslich gehe einem Spitalaufenthalt von Kindern oft ein Notfall voraus – da werde nicht nach Versicherungsstatus differenziert.

Diesen Argumenten stimmen grundsätzlich auch Stefan Thurnherr, Versicherungsexperte bei der Beraterin VZ Vermögenszentrum, und Stephan Wirz von der Versicherungsvermittlerin Maklerzentrum Schweiz zu. Doch haben beide für ihre eigenen Kinder eine solche Zusatzversicherung abgeschlossen. Thurnherrs Kinder sind bereits erwachsen. Rückblickend zieht er das Fazit, der Privatzusatz wäre nicht nötig gewesen. Stephan Wirz machte die Erfahrung, dass eine Klinik aufgrund der Privatversicherung seines Kindes eine längere Aufenthaltsdauer anbot. Auch er verneint im Grundsatz, dass eine Privatversicherung im Kindesalter entscheidende Vorteile habe.

Kinderspitäler nennen auf Anfrage Mehrleistungen bei privat versicherten Kindern wie Gratisparkplätze für Eltern, Multimediaangebot und anderes mehr. Die Krankenversichererin Innova teilt allerdings mit, dass sie solche Kosten nicht übernehme, da diese nicht mit der medizinischen Behandlung im Zusammenhang stünden.

Preise steigen mit dem Alter

Fachleute nennen mehrere Gründe für die steigende Nachfrage nach Privatversicherungen für Kinder. Im Vordergrund steht dabei der Preis: Anders als bei Erwachsenen ist die finanzielle Hürde bei Kindern vergleichsweise tief. Eine Umfrage bei den vier Krankenversicherern Helsana, CSS, Innova und Visana für die Kantone Zürich, Bern und Basel-Stadt ergibt für das beliebte Flex-Modell Monatsprämien, die fast immer unter 20 Franken ­liegen. Je nach Leistungen und Selbstbehalt können es auch mehr oder klar weniger als 10 Franken sein. Bei Halbprivat liegt die Bandbreite zwischen knapp 12 und 24 Franken. Bei der Privatversicherung schliesslich zwischen knapp 20 und fast 49 Franken pro Monat. Teilweise gibt es Reduktionen für Familien.

Es besteht ein geringes Risiko, dass Kinder später aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht mehr zu einer Privatversicherung zugelassen werden. «Manche Eltern wollen daher ihren Kindern diesen Zugang frühzeitig sichern», sagt Stephan Wirz vom Maklerzentrum Schweiz. Die vergleichsweise günstigen Prämien für Kinder würden den Anreiz erhöhen. Schneuwly fügt hinzu, dass die Wertschätzung gegenüber Kindern steige, was auch in einer besseren Gesundheitsversicherung zum Ausdruck komme. Dies illustriert er am Beispiel der Zahnpflege: «Vor wenigen Jahrzehnten war eine Zahnstellungskorrektur noch die Ausnahme, heute müssen sich Eltern Vorwürfe gefallen lassen, wenn sie diese oft teuren Behandlungen vernachlässigen.» Und im Ge­gensatz zu einer Privatversicherung für Kinder würden alle drei befragten Experten eine Zusatzversicherung für Zahnstellungskorrekturen bei Kindern uneingeschränkt empfehlen.