Die wichtigsten Vor- und Nachteile befristeter Arbeitsverträge

Die Meldung verheisst nichts Erfreuliches. Demnach haben immer mehr Arbeitnehmende nur einen befristeten Arbeitsvertrag. Seit 2010 ist der Anteil von 6,7 auf 8 Prozent gestiegen, wie das Bundesamt für Statistik unlängst mitteilte. Besonders gross ist die Zunahme bei den 15- bis 24-Jährigen. Da hat inzwischen jeder Vierte bloss eine Stelle auf Zeit, Lehrlinge nicht eingerechnet.

Eine befristete Anstellung bedeutet für die Arbeitnehmenden mehr Unsicherheit. Zudem gibt es wesentliche rechtliche Unterschiede zwischen einem befristeten und einem unbefristeten Vertrag. Einzelne lassen sich anpassen, andere nicht. Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Merkmale von Zeitverträgen.

Probezeit: Die gibt es bei befristeten Arbeitsverhältnissen üblicherweise nicht. Man kann aber eine Probezeit vereinbaren. Insbesondere bei länger dauernden Anstellungen ist dies sinnvoll. So müssen Arbeitnehmende nicht in einem Job ausharren, wenn sie schon kurz nach Antritt feststellen, dass er ihnen nicht entspricht.

Kündigung: Verträge, die auf eine bestimmte Dauer abgeschlossen sind, enden automatisch ohne Kündigung zum vorgesehenen Zeitpunkt. Für eine vorzeitige Beendigung braucht es die gegenseitige Einigung der Vertragsparteien. Diese können aber vertraglich abmachen, dass eine vorzeitige Kündigung möglich ist. Das Recht zur vorzeitigen Auflösung gilt dann für beide Seiten ­gleichermassen.

Kündigungsschutz: In diesem Punkt liegt der gewichtigste Unterschied. Beschäftigte mit einer unbefristeten Anstellung sind bei Krankheit und Unfall während einer gewissen Zeit nicht kündbar, bei Schwangerschaft gar nicht. Einen solchen Kündigungsschutz gibt es bei befristeten Verträgen nicht. Sie laufen zum festgelegten Termin aus, selbst wenn eine Arbeitnehmerin krank oder schwanger ist.

Bei ihnen sind zeitlich befristete Anstellungen die Regel: Zwei Assistenzärztinnen. Foto: Getty Images

Für werdende Mütter kann dies heissen, dass sie keine Mutterschaftsentschädigung bekommen, denn die erhält nur, wer im Zeitpunkt der Geburt erwerbstätig ist. Manche Arbeitgebende kommen schwangeren Frauen entgegen und verlängern den befristeten Vertrag über die Geburt hinaus. Es kann sich also lohnen, mit dem Chef oder der Chefin das Gespräch zu suchen. Führt dies nicht zum Erfolg und ist die betroffene Frau im Zeitpunkt der Geburt ohne Stelle, so hat sie Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung. Vorausgesetzt, sie hat die nötige Beitragszeit erfüllt.

Lohnfortzahlung: Bei Krankheit oder Unfall haben Angestellte auf Zeit nur den Lohn zugute, wenn ihr Vertrag länger als drei Monate gültig ist und nicht vor Ablauf gekündigt werden kann. Ist eine Person krank und endet ihr Arbeitsvertrag während der Krankheit, so endet damit in der Regel auch die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers. Besser dran sind Arbeitnehmende, deren Arbeitgeber über eine Krankentaggeldversicherung verfügt. Diese zahlen den Lohn meistens auch über das Vertragsende hinaus weiter.

Verlängerung: Die Dauer eines befristeten Arbeitsvertrags muss klar bestimmbar sein. Es braucht nicht zwingend ein Enddatum, zulässig ist auch, ­jemanden bis zum Abschluss eines ­bestimmten Projekts anzustellen.

Läuft ein befristeter Vertrag nach Ablauf stillschweigend weiter, wird daraus ein unbefristeter – auch wenn dies nicht explizit abgemacht ist. Für eine befristete Verlängerung braucht es sachliche Gründe. Einen Vertrag mehrfach hintereinander ohne Grund befristet zu verlängern, ist ein Rechtsmissbrauch, weil damit der Kündigungsschutz umgangen wird. Ob die Umgehung absichtlich erfolgt oder nicht, spielt keine Rolle. Bei einem solchen unzulässigen Kettenarbeitsvertrag ist das befristete Arbeitsverhältnis gleich zu behandeln wie ein unbefristetes. Das heisst etwa, es gilt die ordentliche Kündigungsfrist.

(Tages-Anzeiger)

Erklärungen für die Zunahme

Der starke Anstieg der befristeten Anstellungen bei den 15- bis 24-Jährigen wirft Fragen nach den Gründen auf. Eine einheitliche Antwort gibt es indes nicht. So entscheiden sich etwa im kaufmännischen Bereich viele Junge nach der Lehre von sich aus gegen einen dauerhaften Vertrag. Sie haben andere Pläne, sei es ein längerer Auslandaufenthalt oder eine Weiterbildung. Andere überbrückten die Zeit bis zum Militärdienst mit einer befristeten Stelle, sagt Michael Kraft. Er ist beim Kaufmännischen Verband Schweiz für die Jugendpolitik zuständig. Laut Kraft haben rund 30 Prozent der KV-Absolventen nach der Lehre einen befristeten Vertrag, davon nur gut jeder Zehnte unfreiwillig.

Einen beachtlichen Teil der befristeten Anstellungen bei den Jungen machen die Praktika aus. Diese sind oft nicht freiwillig. In manchen Fällen müssen Jugendliche, die sich für eine Lehrstelle bewerben, schon vor der Lehre ein Praktikum absolvieren. Verbreitet sind diese Vorlehr-Praktika bei der Ausbildung zur Kinderbetreuerin, wie die Sendung «Kassensturz» vergangene Woche berichtete. Dabei würden die jungen Frauen im Praktikum oft als billige Arbeitskräfte ausgenützt, bekämen keine Schulung und hätten auch die Lehrstelle nicht auf sicher.

Gemäss den Daten des Bundesamts für Statistik haben befristete Arbeitsverträge in allen Altersgruppen zugenommen, ausser bei den über 55-Jährigen. In der Finanzbranche hat sich der prozentuale Anteil seit 2010 fast verdoppelt. Denise Chervet vom Schweizerischen Bankpersonalverband sieht die Gründe vor allem in der Digitalisierung. Diese führe dazu, dass vermehrt in zeitlich begrenzten Projekten gearbeitet werde. Dafür stellten die Banken oft externe Mitarbeitende ein.

Die höchste Quote an befristeten Anstellungen gibt es im Unterrichtsbereich. Namentlich beim akademischen Personal an Hochschulen sind Befristungen verbreitet. Assistentinnen und Doktoranden bilden die grösste Gruppe. Sie würden über Drittmittel finanziert, wie etwa Beiträge aus der EU oder dem Nationalfonds, sagt Gerhard Tschantré, Leiter Controlling an der Universität Bern. Da die Schweizer Hochschulen in den letzten Jahren einen starken Anstieg solcher Drittmittel verbuchen konnten, hätten sie deutlich mehr Doktoranden eingestellt, so Tschantré. Insgesamt sei die Zahl der befristet Angestellten überdurchschnittlich gewachsen. (afi)