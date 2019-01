Glatteis, Eiszapfen, Dachlawinen – wofür Eigentümer haften

Manch einer, der morgens früher aus dem Bett muss, um die Hauszufahrt freizuschaufeln, würde gerne auf die weisse Winterpracht verzichten. Das Schneeschaufeln und das Salzen dient aber nicht nur dazu, den Weg für das eigene Auto oder Velo freizumachen, es ist auch eine Pflicht. «Ein Hauseigentümer haftet, wenn der Postbote oder andere Drittpersonen auf dem Privatweg ausrutschen und verunfallen», sagt Thomas Schweizer, Jurist bei der Suva (Schweizerische Versicherungsanstalt).

Das sieht die Werkeigentümerhaftung des Obligationenrechts so vor, und das Bundesgericht hat das in Urteilen bestätigt. Auch wenn Schnee vom Dach herunterfällt und jemanden verletzt, haftet der Eigentümer. Er muss diesem Risiko zum Beispiel mit Dachinstallationen vorbeugen oder dafür sorgen, dass der Schnee gefahrlos entfernt wird.

Auch Mieter können zur Schneeräumung verpflichtet werden.

Die Haftung gilt nur, wenn die Schneeräumung auf grob fahrlässige Weise vernachlässigt wird. Pflicht ist nur, was auch zumutbar ist. Dabei gibt es Interpretationsspielraum. «Bei starkem Schneefall in der Nacht kann nicht erwartet werden, dass morgens um 6 Uhr der Schnee weggeräumt ist», erläutert Schweizer. Als Richtgrösse gilt: Zwischen 7 und 21 Uhr sollten Zufahrt oder Fussweg zum Haus von Schnee und Eis befreit sein, sofern es tagsüber nicht schneit. Der sichere Zugang zum Haus sollte so breit sein, dass zwei Personen problemlos aneinander vorbeikommen.

Bilder: Schnee legt Disentis lahm

Im Eigenheim ist der Besitzer für die Schneeräumung verantwortlich. Bei Mehrfamilienhäusern grundsätzlich auch. Doch in Mietvertrag oder Hausordnung können auch Mieter dazu verpflichtet werden. Ist das nicht der Fall, werden in der Regel ein Hauswart oder externe Fachkräfte mit den Arbeiten beauftragt. Bei anhaltend vereisten oder verschneiten Zufahrtswegen können Mieter hingegen einen Mangel geltend machen und eine Mietzinsreduktion verlangen. Genauere Auskunft dazu erteilt der Mieterverband oder die zuständige Mietschlichtungsstelle.

Wie die Schweizerische Mobiliar bestätigt, schliessen fast alle Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer eine Gebäudehaftpflichtversicherung ab. Für ein Einfamilienhaus mit einer vierköpfigen Familie kostet diese bei der Mobiliar knapp 130 Franken im Jahr. Sie deckt Personen- und Sachschäden, die wegen eines Werkmangels oder eines mangelhaften Unterhalts entstehen.

Wenn also der Pöstler wegen Glatteis auf der privaten Zufahrt verunfallt, zahlt in der Regel in einem ersten Schritt die Suva die Heilungskosten. In einem zweiten Schritt kann sie Rückgriff auf die Gebäudehaftpflichtversicherung des Eigentümers nehmen. Da es in solchen Fällen wie erwähnt einigen Interpretationsspielraum gibt, handeln die Versicherungen meist untereinander einen Betrag aus, wie Thomas Schweizer von der Suva ausführt.

Velofahrer müssen umsteigen

Auf öffentlichen Trottoirs und Strassen haftet grundsätzlich der Staat, wenn es wegen Glatteis oder Schnee zu Unfällen kommt. Doch hier ist es schwieriger, eine Haftung durchzusetzen, wie Thomas Schweizer erläutert. Denn insbesondere bei starkem Schneefall kann einer Gemeinde nicht zugemutet werden, jeden Strassenabschnitt ununterbrochen von Schnee und Eis zu befreien.

Zudem müssten Gemeinden beispielsweise auch Umweltvorgaben einhalten, die einen massvollen Umgang mit Salz vorschreiben würden, betont Daniel Eberhard, Mediensprecher bei der Abteilung Entsorgung und Recycling der Stadt Zürich. Er skizziert auch die Grenzen. 200 Pikettmitarbeiter können in Zürich bei Schneefall kurzfristig eingesetzt werden, vergangene Woche waren in der Stadt 120 Fahrzeuge für Schneeräumung und Enteisung unterwegs. Trotzdem gab es immer noch etliche Abschnitte mit erhöhter Rutschgefahr.

Da bei einem weitläufigen Strassennetz in Gemeinden nicht alles möglich ist, verweist Daniel Eberhard auch auf die Eigenverantwortung: Autofahrer müssen Winterreifen montieren, Velofahrer sollten bei schlechten Verhältnissen auf den öffentlichen Verkehr umsteigen und Fussgänger gutes Schuhwerk tragen. (Redaktion Tamedia)