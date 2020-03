Mit Frühpensionierung eine gute Rente retten

Aufgrund der steigenden Lebens­erwartung und der anhaltend tiefen Zinsen senken die Pensionskassen schon seit einiger Zeit die Renten. Das betrifft insbesondere mittlere und höhere Einkommen. Aber auch bei tiefe­ren Löhnen im obligatorischen Bereich zwischen 21’330 und 85’320 Franken ist eine weitere Reduktion nur eine Frage der Zeit. Diese ist etwas schwieriger umzusetzen, da es hier eine gesetzliche Anpassung braucht.

Wenn sich eine Senkung der Renten abzeichnet, stellt sich für die Versicherten die Frage, ob sie sich nicht lieber frühpensionieren lassen und dafür von einem höheren Umwandlungssatz profitieren wollen. Mit dem Umwandlungssatz wird die jährliche Rente bestimmt. Liegt dieser Satz zum Beispiel bei 5,8 ­Prozent, beträgt die Rente bei einem angesparten Vorsorgekapital von 100’000 Franken 5800 Franken pro Jahr. Diese Rechnung scheint auf den ersten Blick finanziell interessant zu sein. Denn die Höhe der Rente wird bei der Pensionierung festgelegt und bleibt bis zum Tod garantiert. Es geht also um die Idee, bei einem höheren Satz frühzeitig den Ruhestand geniessen zu können. Bei genauerer Betrachtung spricht aber auch einiges dagegen.

Einkommensverlust

Wer vorzeitig in Rente geht, muss Abstriche machen. «Jedes Jahr, um das sich jemand früher pensionieren lässt, bedeutet eine Rentenreduktion von 7 bis 8 Prozentpunkten», sagt Marco Jost, Pensionskassenexperte beim Beratungsunternehmen PPC Metrics. Wer also mit 63 anstatt mit 65 aus dem Arbeitsleben austritt, verzichtet auf rund 15 Prozent der Rente. Erfolgt die Frühpensionierung aber noch vor einer Senkung des Umwandlungssatzes, mag die Einbusse weniger stark ins Gewicht fallen, weil die Rente noch mit dem bisherigen höheren Satz berechnet wird.

Doch bei der Planung der ­Altersvorsorge genügt es nicht, allein die Rente zu betrachten. Viele unterschätzen den Einkommensverlust, der mit dem Ausscheiden aus dem Berufs­leben verknüpft ist. Mit AHV und Pensionskasse sollte eine Rentnerin oder ein Rentner rund 60 Prozent des bisherigen Einkommens erreichen. Wenn beispielsweise Beitragsjahre fehlen, kann es aber auch weniger sein. Der bisherige Lebensstil kann nicht in jedem Fall beibehalten werden. Selbst eine geringfügige Rentenreduktion aufgrund einer Frühpensionierung kann deshalb spürbare Folgen haben.

Wer sich für die Frühpensionierung zu einem höheren Satz entscheidet, kann aber trotzdem weiter arbeiten und neues Vorsorgekapital ansparen. «Das ist erlaubt, wenn jemand eine neue Stelle antritt», bestätigt Jost. Als beispielsweise der Kanton Jura für die Staatsangestellten vom Leistungs- zum Beitragsprimat wechselte, profitierten mehrere Lehrer von grosszügigen Be­dingungen der vorzeitigen Pensionierung und liessen sich anschliessend im Kanton Bern wieder anstellen, wie Jost erläutert. Manche Angestellte werden jedoch Schwierigkeiten haben, wenige Jahre vor der Pensionierung einen neuen Arbeitgeber zu finden. Es ist sogar möglich, sich wieder bei der gleichen Arbeitgeberin anstellen zu lassen. Dies aber nur nach einer Pause von mindestens einem Jahr, sagt Ueli Kieser, Professor für Sozialver­sicherungsrecht an der Universität St. Gallen.

Diese Frist werde in der Praxis von Pensionskassen im Sinne einer Faustregel akzeptiert. Ihr Zweck: Arbeitgeberin und ­Angestellte sollen nicht schon vor der Frühpensionierung eine Wiederanstellung vereinbaren. Wer hingegen nach einer Frühpensionierung zu einer neuen Arbeitgeberin wechselt, die zufälligerweise derselben Sammelstiftung angeschlossen ist wie die bisherige, darf auch ohne Arbeitsunterbruch die neue Stelle antreten.

Ein Trick für Selbstständige

Eine weitere Ausweichmöglichkeit haben Selbstständigerwerbende. Die Internetsite «Abc Ärzteberatung» berichtete von einer Ärztin mit eigener Praxis, die sich über den sinkenden Umwandlungssatz ihrer Vorsorgeeinrichtung beklagte. Sie könnte aber die Rechtsform ihrer Praxis ändern: Wenn sie eine Kapitalgesellschaft – also eine juristische Person – gründet, muss sie sich rechtlich betrachtet von dieser anstellen lassen. Die Ärztin kann so ohne Unterbruch in ihrer Praxis weiterarbeiten und als An­gestellte bei derselben Sammeleinrichtung zu den neuen Bedingungen weiteres Vorsorgekapital äufnen. Gleichzeitig bezieht sie bereits gemäss alten Konditionen eine Rente.

Dieses Schlupfloch ist erlaubt. Unter Fachleuten ist eine solche Praxis aber teilweise umstritten. Pensionskassenexperte Marco Jost findet es zum Beispiel nicht gut, wenn einzelne Versicherte das System auf diese Weise ausreizen, zumal dies zulasten der jüngeren Versicherten gehe. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Gerichte dem dereinst einen Riegel schieben.

Die Frühpensionierung vor einer Senkung des Umwandlungssatzes ist finanziell längst nicht immer interessant. So setzen manche Vorsorgeeinrichtungen die Korrektur in kleinen Schritten verteilt auf mehrere Jahre um, womit die Frühpensionierung weniger attraktiv wird. Und die eingangs angesprochene Korrektur des Mindestumwandlungssatzes dürfte so ausgestaltet werden, dass sie vor ­allem bei tiefen und mittleren Einkommen zu keinen Rentenverlusten führt, da eine solche Gesetzesänderung sonst kaum politisch mehrheitsfähig wäre. Wer unsicher ist, kann sich die finanziellen Folgen einer Frühpensionierung von der Vorsorgeeinrichtung berechnen lassen.

Ein Umwandlungssatz kann natürlich auch kurzfristig sinken. Liegt aber für einen bestimmten Satz zu einem bestimmten Zeitpunkt eine klare und unein­geschränkte Bestätigung der ­zuständigen Pensionskasse vor, kann der Versicherte diesen ­Anspruch auch durchsetzen, wie Experte Ueli Kieser erläutert.