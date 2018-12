Mit der Säule 3a richtig Steuern sparen

In der nächsten Steuererklärung können Angestellte für Einzahlungen in die Säule 3a bis zu 6768 Franken vom steuerbaren Einkommen abziehen. Bedingung ist, dass sie einer Pensionskasse angehören. Bei Selbstständigerwerbenden ohne Pensionskasse liegt die Obergrenze bei 20 Prozent des Einkommens oder höchstens 33'840 Franken. Auch Angestellte ohne Pensionskasse können bis zu 20 Prozent ihres Lohns als Abzug geltend machen.

Je höher die Steuerbelastung, desto grösser ist der Sparvorteil mit der Säule 3a bei den Einkommenssteuern. Das führt zu erheblichen Unterschieden in Kantonen und Gemeinden: Wer die 6768 Franken in die Säule 3a einzahlt, spart in Neuenburg rund zweieinhalbmal so viele Steuern ein wie in Zug.

Auch bei niedrigen Einkommen ist die Steuerersparnis geringer. Grund ist die tiefere Progressionsstufe: Mit einer Säule-3a-Zahlung von 100 Franken sinkt die Steuerlast allenfalls um 10 Franken, während es bei hohen Einkommen mehr als 30 Franken sein können. Wenn also junge Menschen wegen des geringeren Gehalts weniger in ihre 3a-Vorsorge einzahlen, verspielen sie keinen grossen Steuervorteil.

Dennoch ist es sinnvoll, früh mit der Vorsorge zu beginnen und regelmässig einzuzahlen. Je geringer die steuerliche Ersparnis ist, desto eher lohnen sich jedoch Alternativen zur Säule 3a. Besonders bei langfristigen Anlagen können wegen der steuerfreien Kapitalgewinne Aktienindexfonds interessant sein. Mittlerweile ist es auch möglich, in 3a-Fonds mit hohem Aktienanteil zu investieren.

Grundsätzlich gilt aber: Wer sich fürs 3a-Sparen entscheidet, hat zwar einen steuerlichen Vorteil, doch das Geld ist bis zur Pensionierung nicht mehr frei verfügbar. Ein vorzeitiger Kapitalbezug ist nur für Hausfinanzierung, bei Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit oder einem Wegzug ins Ausland möglich.

Die Auszahlung der Säule 3a im Rentenalter erfolgt zwar zu einem privilegierten Steuersatz, doch auch hier gibt es eine Progression. Deshalb ist es empfehlenswert, die Auszahlung zu staffeln. «Wer sich das Sparkapital in Tranchen verteilt auf mehrere Jahre auszahlen lässt, spart immer Steuern», sagt Kornel Wick, Direktor und verantwortlich für Privatkunden bei der Wirtschaftsprüferin PWC. Möglich ist das mit einem neuen Konto, sobald eine bestimmte Summe angespart ist. Experten nennen Zahlen zwischen 50'000 und 100'000 Franken.

Mehrere Konten nutzen

Bei einer hohen Progression lohnt es sich, das Altersspar­kapital in der Säule 3a schon bei tieferen Beträgen zu stückeln. Sonst eher weniger. Zum Beispiel in Genf kann der Steuerpflichtige fast 8700 Franken sparen, wenn er ein Säule-3a-Kapital von 200'000 Franken auf vier Konten verteilt und in verschiedenen Jahren bezieht. In Zürich hingegen nur 2340 Franken.

Wer genau planen will, kann sich bei der zuständigen Steuerverwaltung erkundigen. Meist sind bis zu fünf Säule-3a-Konten erlaubt. Einzelne Kantone, unter anderen Zürich, lassen allerdings nicht mehr so viele zu.

Eheleute müssen darauf ­achten, dass sie ihre separaten 3a-Konten nicht gleichzeitig auflösen. Andernfalls werden die Auszahlungen in der gemeinsamen Steuererklärung zusammengezählt und auf einer höheren Progressionsstufe besteuert. Ebenfalls addiert wird ein all­fälliger Kapitalbezug aus der Pensionskasse.

Die Säule 3a bietet aber genügend Spielraum, um die Auszahlungen steuerlich zu optimieren: Die Konten dürfen bis zu fünf Jahre vor dem ordentlichen Rentenalter aufgelöst werden. Bei einer Erwerbstätigkeit auch bis zu fünf Jahre danach.

(Redaktion Tamedia)