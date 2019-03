So wehren Sie sich gegen Bild-Fallen im Web

André Meierhans* konnte die Geldforderung unmöglich voraussehen. Der Grund für die Forderung war ein Bild auf seiner Internetseite. Meierhans ist Musiker und schaltet auf dieser Seite unter anderem Informationen über sich und seine Projekte auf. Mit der Erstellung des Internetauftritts hatte er einen Webdesigner beauftragt. Dieser fügte das Bild eines Datenkabels ein, um den Hinweis auf einige Angebote zum digitalen Herunterladen optisch aufzupeppen.

Eines Tages erhielt Meierhans einen Brief des Anwaltsbüros Meili Pfortmüller. Im Schreiben verwies das Büro auf die «unautorisierte Nutzung» des Bildes, dessen Rechte die «Masterfile Corporation wahrnimmt». Ein anderes Unternehmen hat demnach das Foto lizenziert und vermarktet dieses exklusiv. Da es sich um ein «fotografisches Werk» nach Schweizer Urheberrecht handle, sei es geschützt und dürfe nur mit Zustimmung verwendet werden. «Eine solche Zustimmung haben Sie nicht eingeholt, was zu einer Entschädigungspflicht führt.»

Die Entschädigung berechnete das Anwaltsbüro nach der ­«Lizenzanalogie», das heisst, die Kosten werden so berechnet, als hätte Meierhans eine ordentliche Lizenz erworben. Und das ergab eine Rechnung von 1474.20 Franken, die binnen zehn Tagen zu bezahlen sei. Diese Forderung verknüpfte das Anwaltsbüro mit dem Hinweis, das Bild sei umgehend von der Internetseite zu entfernen. Und schliesslich warnte das Anwaltsbüro davor, dass im Streitfall vor Gericht ­erhebliche Anwaltskosten und Verzugszinsen hinzukommen würden.

Soziale Medien betroffen

Seit Jahren häufen sich in Internetforen Klagen von Betroffenen über solche Fälle. Es gibt Dienstleister wie Copytrack, die Software anbieten, um bestimmte Bilder im Internet aufzuspüren. Manchmal erhalten Betroffene aus der Schweiz – oft aber auch aus anderen Ländern – Abmahnungen. Damit wird die Forderung nach einer Lizenzgebühr geltend gemacht. Nicola Benz, Rechtsanwältin bei Froriep, kennt einen anderen Fall, bei dem es um Fotos in sozialen Medien ging. Dabei erhielt ein Klient eine Forderung für Lizenzgebühren von Bildern, die fremde Leute auf seinem Kanal platziert hatten. Benz stellt fest, dass der Betrag ähnlich hoch war wie im Beispiel von Meierhans. Sie vermutet, dass die Betragshöhe bewusst so gewählt wird, dass einerseits Geld verdient werden kann und es sich andererseits für Betroffene kaum lohnt, einen eigenen Anwalt einzusetzen.

Doch was sollen Betroffene tun, wenn sie solche Forderungen für Lizenzgebühren erhalten? In seinem Antwortschreiben an das Anwaltsbüro argumentierte Meierhans, dass die Nutzung im Glauben erfolgt sei, es handle sich um ein lizenzfreies Bild. Und niemals sei es darum gegangen, urheberrechtliche Ansprüche zu umgehen. Er anerkenne deshalb keinerlei Rechtspflicht und weise jede Schuld von sich. Schliesslich konnte Meierhans auch nicht nachvollziehen, wie das Anwaltsbüro den geforderten Betrag berechnet hatte. Doch damit fand der Berufsmusiker bei den Anwälten kein Gehör. Es gebe keinen «Gutglaubensschutz», argumentierten diese. Der Betrag sei also auf jeden Fall geschuldet, selbst wenn jemand anders den Internetauftritt erstellt habe. Zudem erhielt er Hinweise, wie die Gebühr berechnet worden ist.

Damit liess sich Meierhans nicht abspeisen. Er rief das Anwaltsbüro Meili Pfortmüller an. Im persönlichen Gespräch offerierte ihm die zuständige Sachbearbeiterin schon nach kurzer Zeit, die Forderung auf 1000 Franken zu senken, falls Meierhans sofort bezahlen würde. Um jedes Prozessrisiko auszuschliessen, willigte er ein und überwies den Betrag.

Herbert Pfortmüller, Anwalt der Kanzlei Meili Pfortmüller, bekräftigt auf Nachfrage, dass seine Klienten alle berechtigten Forderungen konsequent verfolgen würden. Damit müsse insbesondere dann gerechnet werden, wenn ein Lizenzgeber bereit sei, ein Schweizer Anwaltsbüro zu engagieren. Handkehrum räumt er auch ein, dass ihm kein Gerichtsurteil bekannt sei: «Es kommt immer schon vorher zu einem Kuhhandel.»

Nicola Benz wie auch weitere Rechtsexperten kommen zu einem anderen Schluss als Pfortmüller. Sie raten, durch eine Abmahnung beanstandete Bilder rasch zu entfernen. Auf finanzielle Forderungen würde Benz nicht eingehen. Ihr ist kein Fall bekannt, bei dem Urheberrechtsinhaber vor Gericht auf ihrer Forderung gegenüber Einzelpersonen beharrten. «Die Kosten eines Gerichtsverfahrens übersteigen die Lizenzgebühren deutlich», sagt sie.

Zwei Hürden

Die erste Hürde ist der Schadennachweis: Ein Lizenznehmer müsste vor Gericht beweisen, dass ein Bild urheberrechtlich geschützt ist. Nach heutigem Recht muss ein Bild in der Schweiz dafür einen individuellen Charakter haben. Schnappschüsse erfüllen dieses Kriterium nicht. Ob der urheberrechtliche Schutz zur Anwendung kommt, müssen die Richter von Fall zu Fall entscheiden.

Zweitens bezweifelt Benz, dass ein Lizenznehmer Forderungen im Umfang von 1000 Franken oder mehr durchsetzen könnte. Denn als Vergleichsgrösse würde ein Richter die Preise von weiteren Anbietern im Internet heranziehen. «Dort liegt die Gebühr für ein Bild nicht bei 1000 Franken, sondern eher bei 100 Franken oder sogar noch deutlich tiefer.» Daneben finden Interessierte im Internet auch viele lizenzfreie Angebote. Mit anderen Worten: Es lohnt sich für einen Lizenznehmer kaum, für Fotos aus dem Internet ein Gerichtsverfahren wegen unerlaubter Nutzung einzuleiten. Ein weiterer Grund, sich gegen solche Forderungen zu wehren, sei die damit verknüpfte Geschäftemacherei. «Solange Personen bereit sind zu zahlen, besteht ein Anreiz, solche Abmahnungen zu senden», sagt Benz.

*Name geändert

