Warum Kunst nicht als Anlage taugt 

Sammlerobjekte haben den Vorteil, dass sie weniger an Wert verlieren als fabrikneue Standardware. Manchmal steigt der Wert sogar. Wer also gelegentlich ein Sammlerstück ersteht, trägt damit längerfristig zur Vermögensbildung bei.

Die folgenden Abschnitte geben am Beispiel von Antikmöbeln, Oldtimern, Armbanduhren, Kunst und Schmuck einen kleinen Einblick, wie Preise in solchen Märkten entstehen.

Tiefpreise für Antikmöbel

Antike Möbel aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind derzeit günstig zu kaufen. Cyrill Koller, Geschäftsführer und Inhaber des gleichnamigen Auktionshauses, spricht gar von «Schnäppchenpreisen». Koller begründet die tiefen Preise mit dem Wandel des Geschmacks: «Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts war es schon fast bürgerliche Pflicht, die Wohnung mit Louis-quinze- oder Louis-seize-Möbeln auszustatten.» Das sei heute nicht mehr der Fall. Minimalistisches Design – geprägt durch den Bauhaus-Stil –habe sich stattdessen durchgesetzt. Die Folge: Kinder verkaufen bei sinkender Nachfrage geerbte Antiquitäten. Das drückt – ausser bei besonderen Raritäten – die Preise.

Koller ist überzeugt, dass die Nachfrage nach antiken Möbeln wieder einmal steigt. Aber wann und in welchen Regionen das der Fall sein wird, lässt sich nicht prognostizieren. Wer also jetzt auf Schnäppchenjagd geht, kann keinesfalls mit raschen Wertsteigerungen rechnen. Aber immerhin dürften die Preise nicht weiter stark fallen.

Kultobjekte auf vier Rädern

Daniel Gossweiler leitet bei der Mobiliar-Tochter Xpert Center ein Team von Fahrzeugexperten. Sein Spezialgebiet sind Autos, die bei Sammlern besonders begehrt sind. Er ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Doch er weiss von Wagen, die zu einem X-Fachen des Neupreises versichert werden und Werte von deutlich über einer Million Franken erzielen. Dabei muss es sich nicht einmal um Luxusmodelle handeln.

«Derzeit nimmt die Nachfrage nach alltagstauglichen Autos aus den 70er- und 80er-Jahren rasant zu», sagt Gossweiler. Steigende Preise werden zum Beispiel für einen Golf GTI bezahlt. Bei Sportwagen ist die Chance einer Wertsteigerung grösser. Fast nichts falsch machen kann man laut Gossweiler derzeit mit einem Porsche aus den 80er-Jahren. Auch Kultobjekte wie der VW-Bus, von denen es nicht mehr viele gut erhaltene Fahrzeuge gibt, sind sichere Werte. Und bei höchst seltenen Raritäten wie einem VW Cabriolet Hebmüller ist die Preisskala nach oben offen. Daniel Gossweiler hörte von Geschichten, bei denen der Verkäufer auf dem Blankocheck den Betrag selber einsetzen kann.

Bei hohen Preisen ist Vorsicht geboten. Wer Expertenrat sucht, findet diesen oft bei der eigenen Fahrzeugversicherung. Orientierungshilfe bieten auch Preislisten in Fachzeitschriften wie «Swiss Classics», «Motor Klassik» oder auch Preise an Auktionen. Da Verkäufer gelegentlich Fantasiepreise verlangen, sind Inserate weniger verlässlich.

Uhrenmarke macht Preis

Ein neues Auto verliert nach dem Kauf deutlich an Wert. Das gilt auch für Uhren. Ausnahmen sind allenfalls limitierte Editionen. Wer hingegen eine gebrauchte Uhr einer namhaften Marke kauft, muss kaum mit einem Wertverlust rechnen. Der Abschreiber sei in den sogenannten Vintage-Modellen schon enthalten, sagt Dominik Maegli, Inhaber und Geschäftsführer des Spezialitätengeschäfts Uhrsachen in Bern sowie Bijouterien in Olten und Solothurn. Eine Omega aus den 60er-Jahren mit qualitativ hochwertigem Uhrwerk koste zum Beispiel 2000 bis 3000 Franken.

Bei Uhren ist die Marke enorm wichtig. Dominik Maegli nennt Rolex und Patek Philippe, die als sichere Anlagewerte gelten. «Diese beiden Hersteller brachten es fertig, über Jahrzehnte fast nichts falsch zu machen – damit haben sie sich einen hervorragenden Namen aufgebaut.» Während Rolex den sportlichen Geschmack trifft, steht Patek Philipp für Eleganz.

Das Uhrwerk muss in gutem Zustand sein. Gebrauchsspuren sind zum Beispiel bei Armee-Uhren durchaus erlaubt. Unterlagen wie Quittung, Garantieschein oder Originalverpackung erhöhen den Wert. Anhaltspunkte für Preise von Vintage-Uhren geben unter anderem die Website Chrono24.ch oder der Fachhandel.

Fragwürdiges Investment

«Kunst als reines Investment zu betrachten, ist kompletter Unsinn», sagt Cyrill Koller. Abgesehen von unbezahlbaren Topwerken untersteht die Kunst wie vieles andere auch dem Zeitgeist. Die Folge sind Neubewertungen. Den Zeitgeist vorauszusagen, ist schwierig bis unmöglich, wie Koller erläutert. Ein weiteres Problem ist die fehlende Preistransparenz. Im Primärmarkt der Galerien werden öfters Preise diktiert, die im freien Markt niemand bezahlt. Und schliesslich ist der Markt nicht besonders liquide: Ein Wertpapier lässt sich innerhalb von Stunden verkaufen, bei einem Gemälde kann das Jahre dauern.

Wertsteigerungen sind durchaus möglich, und es gibt auch Leute, die mit Gespür, Fachkenntnis und allenfalls etwas Glück einen Treffer landen. Eigens für Anleger geschaffene Kunstfonds waren aber bisher meist nicht besonders erfolgreich, wie Koller ernüchtert feststellt. Die Preisbestimmung ist schwierig. Auktionen geben Hinweise, doch dort sind vor allem etablierte Künstler vertreten. Mit anderen Worten: Insbesondere für Laien taugt Kunst nicht als lukrative Geldanlage.

Der Materialwert zählt

Es gibt schöne Familienschmuckstücke, die jahrelang irgendwo verwahrt werden. Wer diese hervorkramt und sich nach dem Wert erkundigt, wird jedoch meist enttäuscht: Angebote gehen selten über den Materialwert hinaus. Die Marke spielt im Gegensatz zu Uhren eine untergeordnete Rolle, wie Dominik Maegli feststellt. Manchmal lohnt es sich aber, Edelsteine genauer unter die Lupe zu nehmen. Je nach Farbe und Herkunft sind erfreuliche Wertsteigerungen möglich, wie Maegli erläutert. Ein Saphir aus Kashmir erzielt zum Beispiel höhere Preise, selbst wenn Saphire aus anderen Regionen von vergleichbarer Qualität sind.

(Redaktion Tamedia)