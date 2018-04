25 Milliarden Dollar herbeigezaubert

Für das erste Harry-Potter-Buch erhielt die Autorin ein Honorar von 2500 britischen Pfund. 21 Jahre und 6 Bände später ist das Zauberwunderkind zu einem globalen Wirtschaftsphänomen geworden. Mehr als 500 Millionen Potter-­Bücher wurden verkauft, die Filmrechte spielen gegen 8 Milliarden Dollar ein, und Autorin J. K. Rowling ist nicht mehr alleinerziehende Mutter und Aushilfslehrerin, sondern Milliardärin.

Am Wochenende fiel ein weiterer Rekord: Das Stück «Harry Potter and the Cursed Child» hatte Premiere am New Yorker Broadway. Harry tritt nicht mehr als Magier auf, sondern als dreifacher Familienvater und überarbeiteter Beamter des «Ministeriums für Magie». Die über 5 Stunden lange Theatervorstellung kostete 68,5 Millionen Dollar – mehr als jede andere vergleichbare Show in New York.

Broadway-Stück ausverkauft

Trotz der hohen Kosten steht der Erfolg schon fest. Die Vorstellungen sind bis zum kommenden März praktisch ausverkauft. J. K. Rowling bekommt 31 Prozent und mit fortlaufender Spielzeit sogar 41 Prozent der Nettoeinnahmen – ein Vielfaches dessen, was Autoren für ihr Urheberrecht üblicherweise erwarten können.

Noch reicher zu werden, sei nicht ihr Ziel, sagt sie. Michael Jackson wollte sie seinerzeit für eine Potter-Show auf seiner Neverland Ranch gewinnen, doch sie sagte ab. «Ich wollte nicht, dass Harry auf die Bühne geht. Ich wollte kein Musical. Ich hatte das Gefühl, genug getan zu haben», erklärte sie dem ­TV-Sender CBS. Für den Broadway machte sie eine Ausnahme, allerdings erst nach langem Zureden der Produzenten.

Ein Grund für ihre Einwilligung war die Zusammenarbeit mit Jack Thorne, der den Potter-Stoff weitergesponnen und für die Bühne aufbereitet hat. Rowling schreibt nun selber Drehbücher und schätzte die enge Kollaboration mit einem Profi. Mehr als das: Die Potter-Aufführung in London zeigte, dass 60 Prozent der Besucher zuvor noch nie einem Theater gewesen waren. «Es ist wunderbar, wenn ganze Familien kommen: die 20-Jährigen genauso wie Kinder und die Grosseltern», so Rowling.

Die Produzenten erwarten, dass die Show ein Riesenhit wird und über mehrere Jahre hinweg das Theater füllen wird. «Das Ding hat zwar eine Menge Geld gekostet», sagt Tom Viertel, Direktor des Commercial Theater Institute, «aber schliesslich geht es um Harry Potter, einen der populärsten Namen in der langen Geschichte von populären Markenzeichen.» Wie gross der Name ist, zeigte sich schon Anfang April, als das Stück in einer Vorpremiere in einer Woche 2,1 Millionen Dollar einspielte. So viel hat noch kein Broadway-Stück in nur einer Woche eingespielt.

Selbst die Artistikshow des Cirque du Soleil musste das Feld räumen. Ihr «Paramount»-Musical im Lyric Theater schloss im April 2017 vorzeitig, um den Aufbau der Potter-Produktion zu ermöglichen. Es war das erste Mal in der langen Geschichte des kanadischen Unternehmens, dass eine erfolgreiche Show abgebrochen werden musste. Das von aussen wenig ansehnliche Theater wurde total umgebaut und die Sitzzahl um 200 auf 1622 reduziert. Dies ermöglichte den Einbau eines Kuppelgewölbes.

Es dauerte 16 Wochen, bis die Bühnenausstattung ins Gebäude gehievt und installiert war. Die Proben für die 60 Schauspieler dauerten doppelt so lange wie üblich, weil die Show in zwei Teilen von je mehr als zweieinhalb Stunden gezeigt wird. Die Schlussabrechnung ist noch nicht erstellt, aber bisher liefen Kosten von 68,5 Millionen Dollar an, wovon der Umbau mehr als die Hälfte verschlang. Auch die Kosten brechen also Rekorde – wecken aber daher gewisse Sorgen. Sonia Friedman, eine der Produzentinnen, sagte der «New York Times», es sei schwer zu fassen, warum das Spektakel so teuer geworden sei. «Aber eben, das ist New York.»

Die grösste Herausforderung ist nach Ansicht von Marketingexperten, die Marke Harry Potter nicht so zu strapazieren, dass sie verleidet. Ein warnendes Beispiel ist «Lord of the Rings». Drei Filme und zusätzlich drei Hobbit-Filme waren zu viel, die Marke ist fast vollständig verschwunden. «‹Lord of the Rings› wurde zu kompliziert und zu erwachsen», sagt Gary Pope, Direktor der Marketingagentur Kids Industries. Das sollte eine Lehre sein. «‹Harry Potter› ist das einzige Kinderbuch, das so erfolgreich wurde und auch Erwachsene anspricht.»

Schon 2016 wurde der Wert des Potter-Imperiums auf 25 Milliarden Dollar geschätzt. Der Verkauf der Bücher und der von Spielzeugen sowie die Filme steuern je über 7 Milliarden Dollar bei. Dazu kommen neben der Broadwayshow eine siebenteilige Fernsehserie sowie vier Vergnügungsparks in Florida, in Hollywood und in Osaka (Japan). Daneben verzeichnet Ebay mit Harry-Potter-Merchandise-Waren fast 4 Milliarden Umsatz.

Exportschlager Potter

Potter ist neben James Bond und den Beatles vermutlich das grösste Exportprodukt der britischen Unterhaltungsindustrie geworden. Das Phänomen beschäftigte selbst die renommierte London Schools of Economics. Sie schätzt den Beitrag Harry Potters zur britischen Wirtschaft auf 4 Milliarden Pfund.

J. K. Rowling sieht ihr Werk als vollendet an. Zwar ist nach New York im kommenden Jahr das gleiche Musical noch in Melbourne geplant. Danach ist aber Schluss. «Harry wird nur noch in einem weiteren Stück auftreten», sagt sie. «Nichts kann das (Theater) übertreffen.» Wenn jemand anders als sie selbst versuchen sollte, die Geschichte weiterzudrehen, so droht ihm Ungemach. «Wenn es sein muss, kehre ich in hundert Jahren als Gespenst zurück und verfolge die Person, die es wagt», sagt Rowling und meint das wohl nicht nur als Scherz.

