Audi-Chef vorläufig festgenommen

In der Abgasaffäre haben die Ermittler den bislang hochrangigsten Manager vorübergehend festgenommen. Es handelt sich um Audi-Chef Rupert Stadler. Ein Sprecher des Unternehmens teilte mit: «Wir bestätigen, dass Herr Stadler am heutigen Morgen festgenommen wurde. Der Haftprüfungstermin, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheidet, dauert an. Darüber hinaus können wir aufgrund der laufenden Ermittlungen keine Angaben machen. Für Herrn Stadler gilt weiterhin die Unschuldsvermutung».

Wie vergangene Woche bekannt wurde, hat die Staatsanwaltschaft München II ein Ermittlungsverfahren gegen Stadler sowie ein weiteres Mitglied des Audi-Vorstands eingeleitet. Sie legt ihnen «Betrug sowie mittelbare Falschbeurkundung zur Last». Die beiden Manager hätten Dieselautos mit manipulierter Abgasreinigung in Europa in den Verkehr gebracht, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Razzia bei Stadler

Vergangene Woche hatten Ermittler Stadlers Privaträume durchsucht. Demnach könnte der Audi-Chef schon vor zweieinhalb Jahren Hinweise auf Diesel-Fahrzeuge mit manipulierter Abgasreinigung bekommen, es aber bewusst in Kauf genommen haben, dass solche Modelle weiterhin hergestellt und in Europa verkauft worden seien. Das wäre dann Kundenbetrug gewesen. Die Ermittler haben bei früheren Razzien eine Mail mit solchen Hinweisen gefunden, die von Ende 2015 stammt und auch an Stadler ging.

Die Vorwürfe gegen Stadler sollten am Montag auch Thema einer Aufsichtsratssitzung beim Mutterkonzern Volkswagen sein. Dass Stadler abgelöst werden könnte, galt in Aufsichtsratskreisen als unwahrscheinlich. (SZ.de/jps/been)