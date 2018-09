Börsenaufsicht klagt Elon Musk an

Die US-Börsenaufsicht SEC hat rechtliche Schritte gegen den Tesla-Chef Elon Musk eingeleitet. Dem Gründer des US-Elektroautobauers werde Betrug vorgeworfen, teilte die SEC am Donnerstag mit. Musk habe Investoren mit Tweets zum möglichen Rückzug des Tesla-Konzerns von der Börse in die Irre geführt.

Musk hatte Anfang August im Kurzbotschaftendienst Twitter angekündigt, Tesla zu einem Preis von 420 Dollar pro Anteilsschein womöglich von der Börse zu nehmen. Die Finanzierung der möglichen Rückkaufoperation sei «gesichert», schrieb er.

Gezielte Schädigung von Anlegern

In ihrer bei einem Gericht in New York eingereichten Klageschrift erklärte die SEC nun, Musks Äusserungen seien «falsch und irreführend» gewesen. Gespräche zur Finanzierung seines Vorhabens mit möglichen Investoren hätten gar nicht stattgefunden. Musk liess die Pläne später wieder fallen.

Verärgerte Investoren hatten bereit wenige Tage nach der Ankündigung des Tesla-Chefs Klage vor einem US-Gericht eingereicht. Sie werfen Musk vor, durch seine Äusserungen zum Ende der Börsennotierung den Kurs der Tesla-Aktie künstlich in die Höhe getrieben und gezielt jene Anleger geschädigt zu haben, die auf einen Fall des Kurses gesetzt hatten.

Tesla war 2010 an die Börse gegangen, Musk hält selbst knapp ein Fünftel der Anteile. Mit den Praktiken des Börsengeschäfts hat er jedoch immer wieder öffentlich gehadert.

(oli/afp)