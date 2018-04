Brennende Handys, explodierte Airbags, giftige Erdnüsse

Bis November 2008 war das japanische Unternehmen Takata weitgehend unbekannt. Seither jedoch hat der Hersteller von Airbags in Fahrzeugen mit regelmässig wiederkehrenden Hiobsbotschaften für weltweiten Furor gesorgt. Gut ein Dutzend Autokonzerne musste in den vergangenen Jahren bis zu 100 Millionen Fahrzeuge zurückrufen, weil die Takata-Airbags unter gewissen Bedingungen ­explosionsanfällig waren. Mindestens 17 Menschen verloren ihr Leben, weit über 100 wurden verletzt.

Mit Kosten, die der Versicherungskonzern Allianz auf über 25 Milliarden Dollar beziffert, war die Airbag-Rückrufaktion die weitaus teuerste überhaupt. Seit 2004 listet die Allianz immerhin neun Produktrückrufe auf, die auf mehr als 1 Milliarde Dollar zu stehen kamen. Betroffen war etwa der Samsung- Konzern, der 2016 rund 2,5 Millionen Galaxy-Handys zurückbeordern musste, weil deren Batterien überhitzten und die Geräte dadurch in Brand gerieten.

Video: Explosionsanfällige Airbags

Trügerische Sicherheit: Wenn ein fehlerhafter Airbag explodiert kann er dabei die Metallverkleidung sprengen. Video: Reuters

Auch der grösste Rückruf in der Lebensmittelindustrie – 2008 in den USA wegen Salmonellen in Erdnüssen – verursachte Kosten jenseits der Milliardenschwelle: Die Operation von Peanut ­Corporation of America erstreckte sich auf über 4000 Produkte von mehr als 200 Herstellern. In der Folge brach der Absatz von Erdnüssen in den USA zeitweise um ein Viertel ein.

Unterschätztes Risiko

Dies sind Extrembeispiele: Im Fall der Airbags und der Erdnüsse führten die Rückrufe gar zur Insolvenz der Unternehmen. Die Aufwendungen für die meisten Produktrückrufe bewegen sich in geringeren Dimensionen, hat die Allianz ermittelt. Sie analysierte 370 grössere Rückrufe in der Zeit von 2012 bis Mitte 2017. Demnach kostete ein Rückruf Autoproduzenten und andere Industriefirmen im Schnitt 12,4 Millionen Euro. Im Nahrungsmittel- und Getränkesektor waren es knapp 8 Millionen.

Was der Versicherer aber auch feststellt: Die Rückrufrisiken haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. «Das produktbezogene Risiko ist heute eine der grössten Gefahren, mit denen Firmen konfrontiert sind», sagt Christof Bentele, Leiter Globales Krisenmanagement in der Allianz-Einheit Global Corporate & Speciality.

«Firmen sind sich der Risiken von Produktrückrufen zu wenig bewusst», warnt Reto Wick, Schadeninspektor der Direktion Helvetia-Versicherungen, mit Blick auf die Schweiz. Dies gelte vorab für Händler und Importeure, die Produkte nicht selber herstellen, aber hier auf den Markt bringen würden. Auch sie seien gesetzlich verpflichtet, «das Produktverhalten im Markt zu beobachten und nötigenfalls zu intervenieren», sprich die Produkte zurückzurufen.

Besonders gross sei das Rückrufrisiko bei aus Asien importierten Konsumgütern. Diese Produkte würden den gesetzlichen Anforderungen der Schweiz hinsichtlich Verarbeitungsqualität und Inhaltsstoffen oft nicht genügen. «Auch diesem Risiko tragen Importeure oft nicht genug Rechnung», sagt Wick.

Mehr Produkte in der Schweiz verfügbar

In der Schweiz haben die Rückrufe – gemessen an den Zahlen, die vom Eidgenössischen Büro für Konsumentenfragen (BFK) veröffentlicht werden – ebenfalls merklich zugenommen. Lagen sie von 2007 bis 2012 in einer Bandbreite von 24 bis 30 pro Jahr, so bewegten sie sich in den vergangenen drei Jahren zwischen 68 und 78.

Für diesen Anstieg gibt es eine Reihe von Gründen, sagt Matthias Gehrig, wissenschaftlicher Mitarbeiter im BFK. Als mögliche Ursachen nennt er:

Globalisierung und Onlinehandel lassen die Zahl der im Schweizer Markt verfügbaren Produkte stetig steigen.

lassen die Zahl der im Schweizer Markt verfügbaren Produkte stetig steigen.

Die Firmen nehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung heute stärker wahr. Hersteller von Lebensmitteln etwa ordneten vermehrt freiwillige oder vorsorgliche Rückrufe an.

heute stärker wahr. Hersteller von Lebensmitteln etwa ordneten vermehrt freiwillige oder vorsorgliche Rückrufe an.

Rückläufige Risikobereitschaft in der Bevölkerung, weshalb die Marktaufsichtsbehörden allenfalls häufiger Rückrufe empfehlen oder verfügen.

BFK-Experte Gehrig warnt aber vor einer Überinterpretation beim Blick auf einzelne Jahre: «Die Zahl der Rückrufe unterliegt Zufallsschwankungen – je nachdem, wie oft die Marktaufsichtsbehörden eigene Produktkontrollen durchgeführt haben.» Im letzten Jahr zum Beispiel haben die Behörden pro­aktiv Kontrollen bei Kinderkostümen vorgenommen. Sie haben laut Gehrig zu mehreren Rückrufen geführt und deren Zahl in der Kategorie Freizeitprodukte entsprechend anschwellen lassen.

Rigorose Qualitätsvorgaben

Gleichwohl erwarten die Marktaufseher mittelfristig leicht steigende Rückrufzahlen. Peter Fluri, Leiter Marktüber­wachung im Eidgenössischen Starkstrominspektorat, verweist zum Beispiel auf die immer kürzeren Lebenszyklen elektrischer Geräte. Dadurch steige die Zahl unterschiedlicher Erzeugnisse, die sich gleichzeitig auf dem Markt befänden. Zugleich stellt Fluri eine Neigung zur Verwendung «sehr kostengünstiger Komponenten» in den Geräten fest; diese stellten über die vorgesehene Lebensdauer ein wachsendes Unsicherheitselement dar.

Hinzu kommt: Für die Hersteller ist es laut Fluri «eminent wichtig», neue Geräte möglichst rasch im Markt einzuführen. Dem entgegen stehe das Erfordernis, neue elektrische Komponenten mit geeigneten Verfahren auf ihre Sicherheit hin zu überprüfen. «Dies ist für Hersteller ein Spannungsfeld, das potenziell zu vermehrten Produktrückrufen führen kann», sagt Fluri.

«Dem Risiko der Markenindustrie sind sich Zulieferer von Grossbetrieben oft nicht bewusst.»Reto Wick, Helvetia

Die Rückrufe sind längst nicht auf fehlerhafte und deshalb für Konsumenten gefährliche Produkte begrenzt. Besonders pingelig ist die Markenindustrie: Schon geringste Qualitätsabweichungen, wie optische Verpackungsmängel oder Mängel in der Produktdeklaration, können zu Rücknahmen führen – auch wenn von den Produkten selbst keine gesundheitliche oder anderweitige Gefährdung ausgeht.

«Diesem Risiko sind sich Zulieferer von Grossbetrieben oft nicht bewusst», sagt Reto Wick von der Helvetia. «Dann braucht es nur noch einen kleinen ‹Haftungspassus› im Liefervertrag – und der Zulieferer sieht sich mit einer Forderung für die Gesamtkosten konfrontiert, obschon er laut Gesetz nicht für unbedeutende Produktmängel haften würde.»

Selbst wenn dieser Zulieferer gegen alle Folgekosten aus einem Produktrückruf versichert ist, kann das für ihn böse enden. Denn prinzipiell zahlt die Versicherung bei einem Rückruf nur, wenn ein gesetzlicher Haftungsgrund – also eine Gefährdung von Konsumenten – gegeben ist. Erfolgt ein Rückruf dagegen, weil Produkte den internen Qualitäts­ansprüchen nicht genügen, so muss laut Wick «im Einzelfall abgeklärt werden, ob die damit verbundenen Kosten mitversichert sind». Deshalb sei es wichtig, den Umfang der versicherten Fälle und Kosten noch vor einem Schadenfall bei der Versicherung abzuklären.

