Da waren es nur noch zwei

Es ist gerade ein paar Wochen her, da stand Kevin McAllister entspannt mit einem Glas Champagner in der Hand in Dubai und war in Plauderlaune. Nein, sagte der Chef der Boeing-Zivilflugzeugsparte am Vorabend der Luftfahrtmesse am Persischen Golf, dass Konkurrent Airbus nun die Mehrheit am C-Series-Programm von Bombardier übernehmen wolle, das ändere an der eigenen Strategie rein gar nichts.

Sein Embraer-Kollege John Slattery behauptete, auch für den brasilianischen Hersteller gebe es keinen Grund, etwas anzupassen, schliesslich sei die C-Series immer noch ein teures und zu schweres Flugzeug. Also kein Grund zur Aufregung.

In heller Aufregung

So sehen Nebelkerzen aus. Denn in Wahrheit hat die Transaktion die kleine Gruppe von Flugzeugbauern in helle Aufregung versetzt. So sehr, dass sich offenbar selbst der Branchenführer dazu gezwungen sah, schnell zu handeln: Am Donnerstagabend bestätigten Boeing und Embraer gemeinsam, dass sie sich in Fusionsgesprächen befinden.

Es gebe keine Garantie, dass die Gespräche auch zu einem Ergebnis führen. Und jeder Einigung müsse die brasilianische Regierung zustimmen, meldeten Boeing und Embraer weiter. Sie nannten damit einen heiklen Punkt. Bei Embraer besitzt der Staat über eine sogenannte Goldene Aktie trotz Privatisierung im Jahr 1994 immer noch ein Vetorecht. Und Präsident Michel Temer hat sich bereits ablehnend geäussert. «Unter meiner Regierung wird Embraer nie verkauft», sagt er nach dem Bekanntwerden der Absichten.

Immerhin steht aber nun erstmals im Raum, dass aus den vier weltweit führenden Flugzeugherstellern de facto zwei werden könnten – auch wenn Embraer und Bombardier als Marken erhalten bleiben und nicht alle Unternehmensteile in den vereinigten Strukturen aufgehen sollten.

Als Auslöser für die aktuellen Konsolidierungsversuche darf die dramatische Lage von Bombardier gelten. Die C-Series ist eine Flugzeugfamilie mit 100 bis 150 Sitzen. Swiss war Erstkundin des neuen Modells und hat 30 Exemplare bestellt. Die neu entwickelten Jets sind technologisch deutlich moderner als die aktuellen Versionen der Boeing 737 und des Airbus A320. Da aber die Entwicklungskosten völlig aus dem Ruder gelaufen sind, stand Bombardier mehrfach vor dem Kollaps und konnte nur mit staatlichen Finanzspritzen gerettet werden. Schon 2015 hatte Airbus erwogen, das C-Series-Programm zu kaufen, sich aber wegen der hohen Risiken dagegen entschieden.

Zwei Jahre später war Bombardier trotz guten Feedbacks der Kunden eher noch verzweifelter, zumal die USA wegen der Staatshilfen hohe Strafzölle einführen wollen. Die kanadische Regierung fragte noch einmal bei Airbus an. Diesmal biss Konzernchef Tom Enders an, schliesslich bekam er das Programm praktisch umsonst. Airbus kam der Zugriff auf die C-Series sehr gelegen, kann man doch nun den eigenen Kunden einen modernen kleineren Jet anbieten, ohne selbst Milliarden in die Entwicklung investieren zu müssen.

Politische Stolpersteine

Boeing hatte neben dem politischen Druck nur eine Möglichkeit zu reagieren: Die Übernahme von Embraer zu versuchen. Die Brasilianer sind Marktführer bei Flugzeugen mit 80 bis 130 Sitzen und bringen gerade eine modernisierte Version der erfolgreichen E-Jets, die auch bei Lufthansa fliegen, auf den Markt. Damit könnte Boeing ein noch breiteres Portfolio als Airbus anbieten.

Allerdings ist die Transaktion politisch heikel und wohl mehrere Milliarden teuer. Immerhin erarbeiteten die Brasilianer 2016 einen Umsatz von 23,4 Milliarden Real oder umgerechnet 7 Milliarden Franken und einen Gewinn von 585 Millionen Real (174 Millionen Euro). Embraer ist auch das Vorzeigeunternehmen Brasiliens, weil es in einem Hightech-Sektor weltweit erfolgreich ist. Zudem ist der Konzern über seine Rüstungssparte eng mit der brasilianischen Armee verbandelt. Beides sind potenzielle Stolpersteine. Boeing müsste wohl weitreichende Zugeständnisse machen, um die Zustimmung zu bekommen.

