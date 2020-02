Das Franken-Hoch ist vor allem ein Euro-Tief

Der Euro kostete am Dienstag erneut deutlich weniger als 1.07 Franken. Je billiger der Euro, desto höher bewertet der Franken. Es ist drei Jahre her, seit der Franken das letzte Mal eine solch hohe Bewertung auswies. Seit dem Dezember geht es nur noch aufwärts mit ihm respektive runter mit dem Preis des Euro. Noch Ende November kostete die Gemeinschaftswährung mehr als 1.10 Franken.

Als Grund für die jüngste Frankenstärke wurde schon die Sorge vor den Folgen des Coronavirus genannt. Das mag einen Einfluss gehabt haben. An den Kapitalmärkten geht man zumindest momentan mehrheitlich davon aus, dass die Krise bald vorbei ist. Der bisher anhaltende Aufwärtstrend des Frankens hat aktuell weniger mit der Funktion der Schweiz als sicherer Hafen zu tun als mit einem Schwächeanfall des Euro. Denn im Vergleich zum Dollar hat sich der Franken abgeschwächt. Noch viel mehr als der Franken hat aber der Euro gegenüber dem Dollar an Wert eingebüsst.

Dass der Franken sich nicht generell aufwertete, mag ein Grund dafür sein, weshalb die Schweizerische Nationalbank (SNB) bisher mit Interventionen an den Devisenmärkten relativ zurückhaltend blieb. Gemessen an den Giroguthaben der Banken – über die die SNB Devisenkäufe abwickelt –, hat sie seit Mitte Januar für rund 5 Milliarden Devisen gekauft. Im vergangenen Sommer setzte sie trotz einem zum Euro weniger stark bewerteten Franken in ähnlich kurzer Zeit eine mehr als doppelt so hohe Summe zur Schwächung des Frankens ein.

Merkels Nachfolge belastet

Eine anhaltende Aufwertung des Frankens zum Euro dürfte dennoch für viele Unternehmen zum Problem werden, die in die Währungsunion exportieren. In einer Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH erklärte jüngst eine knappe Mehrheit der Industrieunternehmen, der Franken sei für sie schon bei einem Wechselkurs von 1.10 Franken pro Euro zu hoch bewertet.

Mit Blick auf die Gründe für die Euroschwäche zeichnet sich keine rasche Entspannung ab. Ein Grund dafür ist die jüngst gewachsene politische Instabilität in Europa. Der Marktbeobachter von Bloomberg, John Authers, hebt die Unsicherheit bezüglich der künftigen Führung in Deutschland hervor. Während der Rückzug von Angela Merkel beschlossene Sache ist, bleibt offen, wer sie beerbt. Weiter nennt Authers den Wahlausgang in Irland als Unsicherheitsfaktor. Mit einer Mehrheit der linken Sinn-Fein-Partei, die einst den IRA-Terroristen nahestand, hat niemand gerechnet.

Zudem belasten negative Daten zum Wirtschaftsverlauf die Gemeinschaftswährung. So meldete Deutschland letzte Woche für den Dezember den stärksten Einbruch beim Bestellungseingang in der Industrie seit zehn Jahren. Schlechter als erwartete Daten aus der Industrie vermeldeten auch die zweit- und drittgrösste Volkswirtschaft der Eurozone, Frankreich und Italien. Dazu kommt, dass Deutschland als wirtschaftlich mit Abstand grösstes Euroland wertmässig mehr nach China exportiert als die deutlich grösseren USA. Die erwartbare Abschwächung der chinesischen Wirtschaft als Folge von Konsum- und Produktionsausfällen wegen des Coronavirus dürfte daher in Deutschland beziehungsweise der Eurozone Spuren hinterlassen.

Im Bann des drohenden Handelskonflikts

Zur Stützung der Wirtschaft unterhält die Europäische Zentralbank eine äusserst expansive Geldpolitik – mit Aufkäufen von Staatsanleihen für 20 Milliarden Euro monatlich und Leitzinsen bis minus 0,5 Prozent. Die Folge ist, dass auch die Marktzinssätze extrem tief sind. Auch dies drückt auf den Eurokurs. Ein Grund dafür sind sogenannte Carry Trades: Investoren nehmen zu tiefen Zinsen Kredite in Euro auf und verkaufen diese dann zum Beispiel gegen Dollar – wodurch der Euro sinkt und der Dollar zulegt. Die Dollar legen sie dann zu einer etwas höheren Verzinsung an.

Den Euro belastet auch das wachsende Risiko eines verschärften Handelskonflikts mit den USA. Jüngste Daten zeigen, dass das Güterhandelsdefizit der USA gegenüber der EU auf 178 Milliarden Dollar angestiegen ist und damit auf einen Allzeitrekordstand. US-Präsident Donald Trump hat immer wieder betont, dass er erstens ein solches Defizit als Verlust seines Landes betrachtet und dass dieses zweitens nur auf ein unfaires Verhalten der Europäer zurückgehen könne. Deshalb hat er jüngst mehrfach betont, in Kürze gegen die Europäer vorgehen zu wollen. Und im Denken von Trump ist eine schwächere Währung eine der unfairen Methoden von anderen Ländern, um ihren Unternehmen auf Kosten von US-Firmen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Das Eurotief und das Dollarhoch sind deshalb nicht nur eine Folge eines drohenden nächsten Handelskonflikts, sie drohen ihn erst recht zu befeuern.