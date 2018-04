Das Trauma der Franken-Überbewertung ist vorbei

Am 15. Januar 2015 hat die Schwei­zerische Nationalbank (SNB) die von ihr zuvor verteidigte Untergrenze für den Eurokurs von 1.20 Franken aufge­hoben. Gestern lag der Preis des Euro auf dem Interbankenmarkt wieder bei 1.1989 Franken. Damit hat es 3 Jahre und 93 Tage gedauert, bis der Euro praktisch wieder gleich viel kostet wie vor der Aufhebung der Untergrenze.

Als Hauptgrund für die jüngste Abwertung des Frankens nennt Thomas Flury, Chef-Währungsstratege der Grossbank UBS, die vollen und sich weiter füllenden Auftragsbücher von Schweizer Unternehmen, die im Euroraum Geschäfte treiben. Für den Austausch mit ihren Kunden sind sie auf Euro angewiesen. Andere Analysten begründen die Entwicklung damit, dass während der jüngsten Turbulenzen um US-Sanktionen gegen russische Oligarchen die Funktion des Frankens als sicherer Hafen nicht mehr gespielt hat. Und schliesslich wird auch die Erwartung ins Feld geführt, dass die Europäische Zentralbank früher als die SNB ihre extrem expansive Geldpolitik straffen werde, was den Euro im Verhältnis zum Franken attraktiver macht.

Das Schlimmste wurde erwartet

Die Aufhebung des Mindestkurses von 1.20 Franken pro Euro Anfang 2015 war für die Öffentlichkeit ein grosser Schock. Der Kurs der Schweizer Währung wertete sich sogleich dramatisch auf, sodass der Euro anfänglich weniger als einen Franken kostete. Danach schwankte der Preis der Gemeinschaftswährung lange zwischen Werten von 1.07 und 1.10 Franken.

Die meisten Währungsanalysten gaben der Schweizerischen Nationalbank recht, dass der Franken zu diesen Kursen dramatisch überbewertet war, wenn man seine Kaufkraft mit der des Euro verglich. Wichtigster Grund für die Beliebtheit des Frankens war damals die anhaltende Unsicherheit um die Währungsunion, die den Schweizer Franken wie schon so oft in der Geschichte als ­sicheren Hafen erscheinen liess.

Die Überbewertung wurde vor allem für die Schweizer Exportindustrie als existenzielle Bedrohung gesehen. Laut einer Studie der Universität St. Gallen fielen der Aufwertung in der Industrie bis zu 97'000 Stellen zum Opfer.

Angesichts der Bedeutung der Exporte für die ganze Wirtschaft war für das Land mit dem Schlimmsten zu rechnen. Kurz nach der Aufhebung der Untergrenze häuften sich erschreckende Prognosen. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH sagte schon für den Sommer 2015 eine Rezession voraus.

Die Schweiz war für Ausländer zu teuer und das Ausland für Schweizer viel billiger geworden. Deshalb wurden neben der Industrie auch der Tourismus und die Detailhändler in Grenznähe hart getroffen. Dennoch brach die Schweizer Wirtschaft nicht in einem Ausmass ein, wie das anfänglich erwartet wurde. Zwar war das Wachstum lahm, die erwartete Rezession blieb aber aus, ebenso das befürchtete Ende der Schweizer Industrie. Das lag auch an der enormen Leistung, die viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter erbracht haben. Letztere haben bei den Löhnen zurückgesteckt und Mehrarbeit geleistet. Die Firmen haben auf Margen verzichtet und sich bei Investitionen zurückgehalten.

Eine weitere und anhaltende Folge der Frankenstärke der vergangenen Jahre sind die massiv aufgeblähte Bilanz der Schweizerischen Nationalbank und die Negativzinsen. Die äusserst expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgte im Euroraum – vor allem in Deutschland – für extrem tiefe Zinsen. Ohne Gegenmassnahmen der Nationalbank hätte der Franken noch weiter an Attraktivität gewonnen. Um sich einer weiteren Aufwertung der Schweizer Währung entgegenzustemmen, hat die SNB in einem Umfang Devisen gekauft, dass ihre Bilanz jetzt einen grösseren Betrag aufweist als das Bruttoinlandprodukt der Schweiz. Zusätzlich hat sie ihren Leitzins, den 3-Monats-Libor, bis –0,75 Prozent tief in den negativen Bereich gesenkt. Auch heute befindet er sich noch dort. Es galt, An­lagen in Franken so unattraktiv wie möglich zu machen.

Noch bleiben die Negativzinsen

Die Entspannung begann sich dann ab Sommer 2017 abzuzeichnen. Hauptgrund war der überraschende Wirtschaftsaufschwung in der Eurozone. Dieser nährte auch die Hoffnung, dass die EZB ihre aussergewöhnliche Geldpolitik in absehbarer Zeit beendet. Der Frankenkurs löste sich von seinen Tiefstständen, das heisst, er schwächte sich immer mehr ab. Bei seinem aktuellen Kurs halten die meisten Analysten den Franken gemessen an seiner Kaufkraft für korrekt bewertet.

Damit steigen auch die Chancen, dass sich die Nationalbank von den Negativzinsen verabschieden kann. Doch schnell wird das kaum gehen, wie sie unmissverständlich klargemacht hat. Erst am Wochenende hat das ihr Präsident Thomas Jordan gegenüber der Zeitung «La Liberté» noch einmal bestätigt. Einerseits traut die SNB dem Umfeld zu wenig, ein neuer Rückschlag kann angesichts der internationalen Spannungen immer erfolgen. Zudem sind ihr die Hände gebunden, solange die Europäische Zentralbank ihre Politik nicht ändert. Denn sonst schrumpft der Zinsunterschied zu Europa, und der Franken wird wieder attraktiver. Dennoch wird der Druck auf die SNB zunehmen, ihre Politik zu ändern und die unbeliebte Politik der Negativzinsen zu beenden. Immerhin haben sich die Gründe dafür mit der Rückkehr des Frankens zum Kurs von 1.20 pro Euro reduziert.

Die Abwertung des Frankens ist zumindest für die Entwicklung der Schweizer Wirtschaft, die Exporteure, den Tourismus und die Detailhändler eine weitere gute Nachricht – nachdem sie bereits von einem starken Wachstum und einer guten Weltkonjunktur profitiert haben. Anders ist es für die Konsumenten. Denn das Geld, das sie in der Tasche und auf ihren Konten haben, hat nun eine geringere Kaufkraft. Das spüren sie vor allem, wenn sie im Ausland einkaufen oder dort Ferien machen. (Tages-Anzeiger)