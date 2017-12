Überflieger und Absteiger des Wirtschaftsjahres 2017

Die herbeigesehnte Abschwächung des Frankens trat in diesem Jahr endlich ein, die Wirtschaft kam weiter in Fahrt, die Baukonjunktur hielt sich stabil und die Inflation blieb tief. Besonders gut lief es wiederum an der Börse. Der Aktienmarkt zeigt seit 2009 nach oben.

Der Börsenindex SMI legte heuer um 14 Prozent zu, der SPI gar um 20 Prozent. Performance-König an der Schweizer Börse ist der Elektronikkonzern und Apple-Zulieferer AMS mit einem Zuwachs von 203 Prozent. Auch das Solar-Unternehmen Meyer Burger (+148 Prozent) und die Orascom Development von Andermatt-Investor Sawiris (+117 Prozent) gehören zu den Spitzenreitern der Börse SIX. Bei den SMI-Titeln brillieren Lonza (+61 Prozent) und Sika (+58 Prozent). Der Zuger Bauzulieferer lässt sich vom anhaltenden Übernahmekampf und dem CEO-Wechsel nicht stoppen. Das neue Jahr wird jedoch zum Schicksalsjahr für Sika. Im ersten Quartal soll das Urteil des Zuger Obergerichts im epischen Streit um die Zukunft des Konzerns bekannt gegeben werden.

Definitiv eine neue Ära begann bei der Bank Julius Bär, nachdem CEO Boris Collardi zur Bank Pictet wechselte und Bernhard Hodler nachrückte.

Für das neue Jahr zeigen sich die Ökonomen unisono zuversichtlich. Der Aufschwung in den USA und in Europa befeuere auch die hiesige Wirtschaft, heisst es. Die Ökonomen des Bundes haben die Wachstumsrate kürzlich von 2 auf 2,3 Prozent erhöht.

Der Überflieger

Bitcoin

Nutzen, Sinn, Herkunft und die genaue Funktionsweise von Bitcoin ist niemandem so richtig klar – schon gar nicht den Millionen von Anlegern, die weltweit in das Kryptogeld investieren. Trotzdem hat Bitcoin 2017 einmal mehr alle anderen Anlageklassen hinter sich gelassen. Wer Anfang Jahr einen Bitcoin für knapp 1000 Franken kaufte, hat heute rund 14'000 Franken.

Video – «Platzt jetzt die Bitcoin-Blase?»

SBB, Air-Berlin-Pleite und Bitcoin. Wirtschaftsredaktorin Laura Frommberg über die ökonomischen Hoch- und Tiefpunkte des Jahres 2017. (Video: Nicolas Fäs und Lea Koch)

Und die Bitcoin-Party hält weiter an, denn es steigen immer mehr Kleinanleger auf das fahrende Karussell. In den USA haben zwei Derivatehändler erste Bitcoin-Futures herausgegeben. Das Zocken geht damit in die nächste Runde. Gleichzeitig mehren sich die Stimmen von Experten, die vor einem unsanften Ende der Fahrt warnen. Die Frage ist nur, wann der Hype vorbei ist. Gier und Unvernunft werden den Bitcoin 2018 auf die nächste Stufe führen.

Der Dealmaker

Jean-Paul Clozel

Es ist der Wirtschaftsdeal des Jahres: Der US-Riese Johnson & Johnson (J & J) kaufte für 30 Milliarden Dollar die Allschwiler Actelion. Als die Übernahme im Januar verkündet wurde, war das eine Überraschung, obwohl im Vorfeld darüber spekuliert worden war. Kaum jemand glaubte, dass sich Hauptaktionär Jean-Paul Clozel von seinem Lebenswerk trennen wird. Mit seiner Frau Martine und Ex-Roche-Forschern gründete er 1997 Actelion. Das Team entwickelte ein Medikament gegen Lungenhochdruck, das zum Blockbuster wurde. Heute ist Actelion Europas grösstes Biotechunternehmen. Klar wollte J & J die Schweizer Perle. Clozel behielt beim Verkauf den Forschungsbereich und gründete Indorsia. Mit seinem neuen Baby macht er das, was er am liebsten tut: forschen nach neuen Wirkstoffen für Medikamente.

Der Aufsteiger

Vasant Narasimhan

Jung, authentisch, indischer Abstammung – Vasant Narasimhan wird per 1. Februar neuer Chef von Novartis. Wie sein Vorgänger Joe Jimenez ist Narasimhan Amerikaner. Der Arzt mit Harvard-Abschluss und einem Master in Staatswissenschaften arbeitet seit 2005 bei Novartis. Derzeit leitet der 41-Jährige die Medikamentenentwicklung. Als neuer Steuermann muss Vas – wie er firmenintern genannt wird – die Neuausrichtung von Novartis vorantreiben. Im Vordergrund steht die Krebsmedizin. Wenig rentable Bereiche wie die auf Augenheilkunde spezialisierte Alcon werden wohl verkauft. Gespannt ist man auch darauf, was der neue Novartis-Chef mit der Beteiligung an Roche machen wird. Die dringendste Frage in Basel lautet jedoch: Wie stark setzt der Neue am Rheinknie den Rotstift an?

Der Absteiger

Pierin Vincenz

Bodenständig, charismatisch, erfolgreich – Pierin Vincenz galt als der gute Banker in einer Zeit, als die Branche zum Inbegriff für überrissene Löhne und unredliches Wirtschaften wurde. Finanzkrise und Schwarzgeldaffären brachten UBS und CS ins Taumeln. Vincenz feierte gleichzeitig mit Raiffeisen den Aufstieg von der «Bauernbank» zum modernen Finanzdienstleister mit Systemrelevanz. Der Bündner trat vor zwei Jahren mit 59 bei Raiffeisen zurück, die Vergangenheit holte ihn heuer aber ein. Die Finanzmarktaufsicht des Bundes (Finma) eröffnete Ermittlungen gegen ihn. Im Zentrum stehen mögliche Interessenkonflikte bei Raiffeisen. Vincenz trat im Dezember als Präsident des Versicherers Helvetia zurück. Daraufhin stoppte die Finma das Verfahren, ermittelt aber weiter gegen Raiffeisen.

Der Rückkehrer

Patrick Frost

Im März musste Patrick Frost seinen Job als Chef des Versicherungskonzerns Swisslife überraschend abgeben und sich einer Krebstherapie unterziehen. Interimistisch übernahm Finanzchef Thomas Buess die Konzernleitung. Im August meldete sich Frost zurück. Die Behandlung sei erfolgreich verlaufen, informierte sein Arbeitgeber. Offen sprach der 49-Jährige in den Medien selber über seinen Krebstumor. «Ich hatte Todesangst», gab Patrick Frost zu. Tempi passati. Seit September hat der Naturwissenschafter und Doktor der Wirtschaftswissenschaften wieder die operative Verantwortung beim Versicherungskonzern mit 7800 Mitarbeitern. Er sei wieder gesund, freute sich ein sichtlich erleichterter Swisslife-Chef. «Ich bin derselbe, der ich vorher war», sagte Frost bei seiner Rückkehr ins Büro.

Der Umsteiger

Jan Jenisch

Jan Jenisch verlässt Sika und wird CEO von LafargeHolcim. Die Schlagzeile überraschte Ende Mai die Wirtschaftswelt, denn mit dem Jobwechsel hatte niemand gerechnet. Beim Zuger Bauzulieferer Sika wehrt sich die Belegschaft seit drei Jahren gegen die drohende Übernahme durch die französische Saint-Gobain. «Wir stehen nicht zum Verkauf», lautet die Parole. Dass ausgerechnet Jan Jenisch dem Angebot des französisch-schweizerischen Zementkonzerns nicht widerstehen kann und als erster von Bord geht, löste Unverständnis und Spott aus. Heute spricht niemand mehr davon. Der neue Sika-Chef Paul Schuler (62) führt die Erfolgsgeschichte weiter und sucht die Versöhnung mit der Erbenfamilie Burkard. Jenisch steht vor der Herkulesaufgabe, das Sorgenkind LafargeHolcim endlich zum Erfolg zu führen.

Der Umbauer

Herbert Bolliger

Nach 13 Jahren gab Herbert Bolliger diese Woche das Amt des Migros-Chefs an seinen Nachfolger Fabrice Zumbrunnen weiter. Bolliger führte den Konzern in einer Zeit des Umbruchs. Seit seinem Antritt 2005 kamen mit Aldi und Lidl neue gewichtige Konkurrenten hinzu, weiter sorgten Frankenstärke, Online- und Auslandshopping für Druck auf Preise und Umsatz. Herbert Bolliger blies zum Gegenangriff, kaufte Denner, Schild und den Onlinepionier Digitec. Auch die Bereiche Freizeit und Sport sowie Gesundheit verstärkte er durch Zukäufe und neue Angebote. Bolliger konnte die Marktanteile zwar klar steigern, hinterlässt seinem Nachfolger im Bereich Fachmärkte aber einige Baustellen. Fabrice Zumbrunnen führte bisher die Sparte Gesundheit. Hier hoffen die Duttweiler-Erben auf neues Wachstum. (Tages-Anzeiger)