«Der Euro ist ein unumkehrbares Projekt»

Wie beurteilen Sie die aktuellen Entwicklungen der Weltwirtschaft und die Folgen des Coronavirus?

Seit einigen Monaten sehen wir eindeutig eine Aufhellung der Stimmung in der globalen Wirtschaft. Einerseits wegen des Interimshandelsabkommens zwischen China und den USA, aber auch wegen besserer ökonomischer und Sentiment-Daten in den entwickelten und aufstrebenden Volkswirtschaften. Natürlich stellt das Coronavirus ein Risiko dar, wie auch die anhaltenden geopolitischen Spannungen. Das Gesamtbild ist gegenüber 2019 aber besser geworden.

Worin bestehen die Risiken im Zusammenhang mit dem Coronavirus?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unmöglich vorherzusagen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Wir können nur mit früheren ähnlichen Entwicklungen vergleichen. In der Vergangenheit haben sich die Volkswirtschaften schnell erholt. Natürlich ist China heute ein grösserer Teil der globalen Wirtschaft und macht einen wichtigen Teil des globalen Wachstums aus. Wenn Erholung und Wiederaufschwung in China nicht so schnell und deutlich sind wie in früheren Episoden, könnte das globale Wachstum beeinträchtigt werden. Im Moment gehen Ökonomen und Märkte von einer raschen Erholung aus. Hoffen wir es.

Sie waren einst beim Internationalen Währungsfonds für Europa verantwortlich. Wie beurteilen Sie die Entwicklung hier seit der Finanzkrise?

Viele gute Sachen wurden gemacht, um Europa zu stabilisieren. Zu Beginn der Krise, als der IWF geholt wurde, hatte Europa keinen eigenen finanziellen Rettungsmechanismus, um Geld bereitzustellen. Auf der Ebene der Kommission waren die Mittel sehr beschränkt. Das war einer der Gründe, den IWF einzuschalten. Doch der IWF konnte im Vergleich zu den Bedürfnissen der EU nur wenig leihen. Es gab eine zentralisierte Geldpolitik, aber in jedem Land eine dezentrale Fiskalpolitik und ebenso eine Bankenaufsicht. Und weil die einzelnen Ländern nicht mehr über eine Abwertung ihrer Währung ihre Lage verbessern konnten, mussten sie auf andere Weise jedes für sich die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Das war extrem schwer – besonders mitten in einer Krise.

Vieles wurde noch immer nicht gelöst. Die Bankenunion ist nicht vollendet?

Es wurde besser. Aber es ist tatsächlich noch immer ein weiter Weg, der beschritten werden muss. Die Bankenunion im Jahr 2012 war ein wirklich grosser Fortschritt. Dennoch ist sie noch nicht vollendet. Es gibt noch immer keine Einlagenversicherung und Bankenrettung über die Grenzen der einzelnen Länder hinaus.

Das ist doch zentral?

Ja, das ist absolut notwendig. Das weiss man bei der EU, und man arbeitet daran.

Erachten Sie denn die Situation in Europa jetzt als stabil?

Die Lage ist besser, aber es gibt nach wie vor Mängel. Eine vollendete Bankenunion ist zwingend, um ein effektives Krisenmanagement zu schaffen. Dazu ist es aber auch zwingend notwendig, dass das Zentrum der Eurozone über deutlich grössere Mittel verfügt. Es braucht zentrale Fiskalkapazitäten, die Möglichkeit, staatliche Gelder kollektiv einzusetzen. Es gibt aber keinen Mechanismus für ein solches kollektives Vorgehen aller Euroländer. Was bisher vorgeschlagen wurde, reicht nicht. Die Mittel sind zu beschränkt. Um die Folgen einer Krise zu mindern, braucht es in Europa auch ausgebaute Kapitalmärkte.

Es scheint doch, dass Europa in der neuen Weltordnung mit grossen Blöcken wie den USA und China noch viel schwächer ist und kaum vorankommt.

Die Währungsunion ist ein sehr kompliziertes Unterfangen. Fortschritt kommt nur in kleinen Schritten und meist dann, wenn Druck dazu besteht. Während der Krise gab es viel Druck, und vieles wurde erreicht. Ohne Krise sehen die Leute keine Dringlichkeit darin, einen Teil ihrer Unabhängigkeit ans Zentrum abzugeben. Das ist politisch sehr schwer zu machen und der jeweiligen Bevölkerung gegenüber zu begründen.

Halten Sie den Euro für eine gute Idee?

Ökonomen sind immer sehr skeptisch gegenüber einer Währungsunion. Denn es ist eine massive politische Übereinkunft und eine umfassende Infrastruktur dafür nötig. Aber wenn sie einmal eine Währungsunion geschaffen haben, können sie nicht mehr zurück. Die Folgen wären viel zu schlimm. Es ist ein unumkehrbares Projekt. Deshalb werden kleine und grosse Schritte zur Stabilisierung unternommen. Niemand will zurückgehen.

Sie waren beim IWF auch für die Schweiz verantwortlich. Was denken Sie über unsere Lage? In Bezug auf die Geldpolitik sind wir stark von der Entwicklung in der Eurozone abhängig.

Mein Eindruck von den Schweizer Entscheidungsträgern ist sehr positiv. Sie gehen mit einem Mix aus Pragmatismus und Professionalität vor. Sie haben eine sehr schwierige Situation. Die Schweiz wird als sicherer Hafen wahrgenommen. Wenn es irgendwo Probleme auf der Welt gibt – ob in der Eurozone oder mit einem Virus –, ist die Schweiz davon durch eine Aufwertung des Frankens betroffen. Deswegen hat die Nationalbank interveniert und auch die Zinsen deutlich in den negativen Bereich gesenkt. Die Nachteile werden immer grösser, je länger die Negativzinsen bleiben. Aber man muss den Kontext dieser Politik berücksichtigen. Und die Konsequenzen der Negativzinsen unterscheiden sich stark von jenen in anderen Ländern, besonders jenen in der Eurozone.

Welche Unterschiede denn?

Die Schweizer Banken sind sehr gut kapitalisiert und haben eine gute Profitabilität. Wenn man auf den letzten Aufsichtsreport der Eurozone schaut, der vor einigen Wochen erschien, dann sieht man, dass die Profitabilität der Eurozonen-Banken weit auseinandergeht. Viele Banken sind noch immer zu wenig profitabel. Dieses Problem gibt es in der Schweiz nicht. In der Schweiz sorgt die Nationalbank auch dafür, dass die Banken mit grösseren Freigrenzen auf den Einlagen für die Folgen der Negativzinsen kompensiert werden.

Wir haben hier die Debatte über einen Rahmenvertrag mit der EU. Wie wichtig schätzen Sie diesen ein?

Ich habe diese Debatte nicht so eng verfolgt, um dazu eine Meinung abzugeben. Aber wir haben in Grossbritannien ja auch eine Debatte über die künftigen Beziehungen zur EU. Und auch innerhalb der EU gibt es die Diskussion über das angemessene Gleichgewicht zwischen nationaler Souveränität, ökonomischer Offenheit und der Delegation von Hoheitsrechten an ein Zentrum. Sowohl die Schweiz als auch Grossbritannien sind Nachbarn eines sehr grossen ökonomischen Blocks. Auch in der modernen Welt, wo vieles übers Internet getan werden kann und Dienstleistungen eine grössere Rolle spielen, hat die Geografie für den Handel eine grosse Bedeutung. Ich finde das Beispiel der Schweiz interessant, weil es dem Land gelungen ist, für lange Zeit ausserhalb der EU zu bleiben. Aber Probleme, die das mit sich bringt, bleiben wegen der Geografie erhalten.

Viel ist die Rede davon, dass die internationale Zusammenarbeit heute viel schlechter funktioniert als früher. Wie sehen Sie das und die Konsequenzen davon?

Denken Sie an das Jahr 2008 – dem Höhepunkt der Finanzkrise. Damals gab es gemeinsame Bemühungen von allen, um ein globales Problem in den Griff zu bekommen. Auch der IWF hat eine grosse Rolle gespielt. Ohne diese globale Kooperation hätte es diese lange Wachstumsperiode in der Weltwirtschaft nicht gegeben. Wir haben bisher den längsten Aufschwung der Geschichte gesehen – und definitiv den längsten Aufwärtstrend an den Börsen. Aber die Erholung nach der Krise ist schwächer als bei früheren Aufschwüngen. Jetzt haben wir vor allem Spannungen zwischen den grossen ökonomischen Blöcken. Doch betrachten Sie die Marktentwicklungen in den letzten Monaten des letzten Jahres. Weil es eine bessere Kooperation zwischen China und den USA gab, hat die Weltwirtschaft positiv reagiert. Dazu kamen aber auch bessere ökonomische Daten.

Internationale Organisationen wie der IWF scheinen heute gefährdet zu sein.

Ich war mehr als 20 Jahre beim IWF. Ich kann mich an viele Episoden erinnern, als die Leute dachten, der Fonds spiele keine Rolle mehr. Lange dachte man auch, ein entwickeltes Land würde nie zum IWF kommen. Aber die Welt verändert sich immer, Kapital ist sehr beweglich, und das moderne Finanzsystem und Länder erleben Zyklen. Das bedeutet, den IWF wird es auf die eine oder andere Art immer brauchen. Würde es ihn nicht geben, würde man ihn schaffen.

Es gibt doch die Möglichkeit, dass mehrere IWFs entstehen. Einer geführt von China, vielleicht auch einen von Europa. Den Plan gab es ja einst auch.

Schaut man sich die Geschichte des IWF an, war das immer eine sehr flinke Organisation. Sie hat sich immer wieder an neue Anforderungen angepasst. Der Fonds wurde gegründet, um das System fixer Währungsverhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg zu überwachen. Das ist sehr weit von dem entfernt, was der Fonds heute tut. Nach dem Zerfall dieses Systems nahm er vor allem die Funktion einer Überwachungsinstanz für die Wirtschaftspolitik der Länder wahr und die Funktion für verschiedene Ausleihungen. Heute gilt es, die globale Sorge wegen der Umwelt und dem Klima zu berücksichtigen. Man sieht, dass der IWF die Überlegungen zu den makroökonomischen Folgen auch hier anführt.

Wir sehen Probleme auch bei anderen internationalen Organisationen wie der Welthandelsorganisation WTO. Für den IWF sind die USA der grösste und wichtigste Geldgeber.

Diese Herausforderungen sind nicht neu. Zwischen 2008 und 2011 leitete ich das Politikdepartement des IWF. Das war zu Beginn der Krise. Schon drei Jahre davor haben wir über Änderungen der IWF-Beitragsquoten diskutiert, damit diese die Änderungen in der Weltwirtschaft besser widerspiegeln – besonders in den Schwellenländern. Die Länder haben gesehen, dass die Institution sich über deren grössere Bedeutung Gedanken macht. Doch haben wir das Problem gelöst? Nein. Diese Länder sind noch immer unterrepräsentiert. Es ist jetzt wichtig, dass weitere solche Schritte folgen. Sie haben recht mit dem, worauf Sie anspielen. Wir gehen in der Weltwirtschaft durch eine Periode, in der die globale Zusammenarbeit nicht so gut ist, wie wir das einmal gesehen haben.