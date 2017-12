«Der Kapitalismus wird die Digitalisierung nicht überleben»

Leonhard Fischer

Vom Wunderkind zum Mahner

Der 54-jährige Deutsche galt einst als Banken-Wunderkind: 1999 zog er mit gerade 36 Jahren in die Geschäftsleitung der Dresdner Bank ein. Nach deren Übernahme durch die Allianz wechselte er 2002 in die Schweiz an die Spitze der Winterthur-Versicherung, die damals der Credit Suisse (CS) gehörte. Nach deren Verkauf an die französische Axa wechselte Fischer 2007 in die Führung der Beteiligungsgeselleschaft RJH International. Diese kaufte die Kleinwort Benson und die deutsche BHF Bank; nach einem Streit mit dem chinesischen Co-Investor Fosun um die Macht wurde BHF Kleinwort Benson 2016 an die französische Oddo veräussert. Zuletzt hat Fischer ein Buch über die Finanzkrise («Es waren einmal Banker») geschrieben und will mit dem Ex-«Bild»-Chef Kai Diekmann einen neuen Fonds für deutsche Sparer auflegen, damit die ihr Geld nicht zu Nullzinsen auf dem Sparbuch liegen lassen. (ali)