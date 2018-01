Der Wettbewerbspolizist

Sein Professorenbüro an der Uni Zürich wirkt zwinglianisch karg. Keine Bilder, kein Schmuck, keine Diplome, keine schönen Möbel, kein Sofa, kein gedämpftes Licht, keine dekorative Bibliothek eines Gelehrten. Zum Kaffee erhält der Besucher keinen Zucker. An seinem Lehrstuhl trinke man Kaffee immer schwarz, sagt ein Assistent. Als Andreas Heinemann eintritt, sagt er, das Büro gefalle ihm, weil es als Durchgangszimmer zwischen Büros, Drucker und Kaffeemaschine nie ruhig bleibt. So untertreibt man seine Rolle.

Heinemann ist ein europäisch beachteter Kartellrechtsprofessor und ab ­Januar Präsident der Wettbewerbskommission (Weko), ernannt vom Bundesrat im November. In dieser Funktion ist er der oberste Wettbewerbspolizist der Schweiz. Als solcher bremst oder beschleunigt er Kartellverfahren. Mit seiner Unterschrift kann er Hausdurchsuchungen, etwa einer Bank, veranlassen und Festplatten kopieren. Solche als Dawn-Raids bezeichneten Razzias passieren im Schnitt einmal pro Monat frühmorgens, wenn Angestellte schlaftrunken eintrudeln.

Er brüskiert niemanden

Doch ist Heinemann ein harter Hund? Die Weko arbeitet nicht im luftleeren Raum. Verfahren gegen kleine Fälle zu eröffnen, mache der Behörde keine Mühe, aber bei grossen Fällen sei die Weko immer auch politischen Pressionen ausgesetzt, sagen Kenner. Der abtretende Präsident, der Lausanner Vincent Martenet, hat in den sieben Jahren seiner Amtszeit rund 70 Hausdurchsuchungen angeordnet. Er sei der Typ «Offizier» und habe zuschlagen können, wenn er ein Kartell vermutete.

Auch sei Martenet unter Verdacht stehenden Befragten gerne ins Wort gefallen. Das Gleiche tat er gegenüber Mitgliedern der Kommission, die sich seiner Meinung widersetzten, sagen Weko-Mitglieder. Er konnte ruppig auftreten. Nicht so der Neue. Heinemann höre zu und lasse ausreden. Er brüskiere niemanden. «Man traut ihm zu, eine Atmosphäre zu schaffen, die alle Meinungen berücksichtigt», so ein Mitglied. Zwölf sind es in der Kommission, sieben Gelehrte und fünf Verbandsvertreter, so will es das Gesetz. Sie entscheiden mit einfachem Mehr darüber, ob Firmen wegen Preis- oder Gebietsabsprachen oder dem Missbrauch von Marktmacht zu einer Millionenbusse verurteilt werden. Letzte Woche traf es die Post (Busse: 23 Millionen) und den Genfer Kabelnetzbetreiber ­Naxoo (4 Millionen).

Killerapplikation Wettbewerb

Auf Heinemanns Sitzungstisch liegt das berühmte Buch des französischen Ökonomen Thomas Piketty «Das Kapital im 21. Jahrhundert». Es handelt von wachsender Vermögens- und Einkommensungleichheit. Er habe es noch nicht gelesen, sagt er, aber es interessiere ihn, was am Vorwurf sei, dass Piketty nicht sauber recherchiert habe. Das zweite Buch, das auffällt, stammt vom britischen Historiker Niall Ferguson «Der Niedergang des Westens: Wie Institutionen verfallen und Ökonomien sterben». Heinemann fas­ziniert der vom Historiker geprägte ­Begriff «Killerapplikation Wettbewerb», die laut Ferguson ein wichtiger Grund war für die westliche Vorherrschaft und den hiesigen Wohlstand.

Die Killerapplikation dürfte auch Heinemann antreiben. Letzten Juli erinnerte er in einem Beitrag im «Jusletter» Kartellanwälte und Industrieökonomen, die öffentlich gegen die Weko sticheln, dass die Verfolgung von Kartellisten und Monopolisten kein Selbstzweck sei. Sprechen sich Firmen ab, schaffen sie «ein soziales Klima der Wettbewerbsfeindlichkeit». Dabei schaut er gerne zur EU-Kommission, die sich an Giganten wie Google oder Facebook heranwagt.

Heinemann wird nachgesagt, dass er alle Weko-Entscheide «auf EU-Konfor­mität» trimmt. Die Kritiker nervt es. Schliesslich sei das Schweizer Recht liberaler als das europäische. In der Schweiz seien Kartelle nur zu verurteilen, sofern Konkurrenten und Konsumenten nachweislich geschädigt seien. Oft genannt wird das Beispiel dreier Bäcker im Quartier, die sich bei Gipfelipreisen absprechen. Solange es weitere Bäcker gebe, die Gipfeli günstiger und besser verkauften, sei eine solche Absprache ohne erhebliche Wirkung, eine Verurteilung sei überflüssig.

Die Befürworter einer strengeren Auslegung im Sinne der EU sagen, falsch, Absprachen seinen prinzipiell schädlich, selbst wenn die Wirkung klein war. Die abschreckende Wirkung harter Urteile förderte den Wettbewerb und mache Produkte billiger und besser.

So denkt auch Heinemann. Doch er beruft sich nicht auf die EU. «Meine Beurteilungen liegen auf der Linie des Bundesgerichts», sagt er, wohlwissend, dass das Bundesgericht in mehreren Urteilen EU-kompatibel entschieden hat. Er schiebt nach, dass das Bundesgericht nicht die EU, sondern den Willen des Schweizer Parlaments interpretiert hat. Die Bundesrichter lesen diesen Willen aus Ratsprotokollen heraus.

Regiert er «top down»?

So gesehen, könnte sich Heinemann kartellrechtlich als harter Hund herausstellen. Sein Einfluss ist den Kommissionsmitgliedern aufgefallen. Er war sechs Jahre Vizepräsident und als solcher Teil des Präsidiums. Zusammen mit Martenet und dem zweiten Vizepräsidenten Armin Schmutzler haben sie alle Fälle vorbesprochen, bevor die Kommission darüber abstimmte. «Dieses Dreiergremium hat sich mit ihren Urteilsvorschlägen immer durchgesetzt. Dagegen zu ­argumentieren, ist chancenlos», sagt ein Weko-Mitglied resigniert. Das Machtgefälle zwischen Präsidium und dem Rest der Kommission sei gross. Im Gesetz sei dies so nicht vorgesehen.

Heinemann verneint, dass es ein solches Machtgefälle gebe und verteidigt das Vorgehen. Die Aufgabe des Präsidiums sei es, Fälle der Kommission erst vorzulegen, wenn sie entscheidungsreif seien. Ein anderes Mitglied sagt, Heinemann sei wohl inspiriert von französischen Verwaltungsstil «top down». Chefbeamte in Paris entscheiden, die Provinz führt aus. Ein ­Indiz sieht er in Heinemanns Aufenthalt an der Pariser Eliteuniversität ENA, die Topbeamte und Präsidenten wie Emmanuel Macron hervorbringt. Die Studenten lernen dort auszuschwärmen, Probleme des Alltags wie Drogensucht lokal zu analysieren, um dann nach Paris zurückzukehren und zentral Anordnungen und Gesetze zu entwerfen, um das Problem zu lösen. Heinemann zeigt sich fasziniert von diesem Studienansatz. Die Zeit an der ENA sei spannend gewesen, sagt er. Mit 39 kehrte er in die Westschweiz zurück als Professor an die Uni Lausanne, wo er noch heute lehrt.

Ansprüche in alle Richtungen

Ja, er möge das weltläufig Französische und liebe Genf, wo er als 22-jähriger Deutscher ein Jahr studiert hatte. Doch deswegen sei er kein Beamter französischen Zuschnitts. Mit Passion habe er sich nach zwölf Jahren in der Schweiz einbürgern lassen. Enttäuscht war er, dass kein Test stattfand. Man beschied ihm, die links-grüne Zürcher Stadtregierung wolle es nicht. Wenn er einen Einbürgerungstest machen wolle, müsse er in eine Stadt mit bürgerlicher Mehrheit umziehen.

Kartellanwälte sagen, er sei der logische Nachfolger. «Exzellenter Ruf», «perfekt bilingue», «prägende Stimme», «ausgezeichnet», «er hat zweimal studiert» – Ökonom und Jurist–, von Freund und Feind wird er mit Lob überschüttet. Niemand habe es anders erwartet. Alle hoffen, dass er eine neue Revision des Kartellgesetzes anstösst, die vor drei Jahren gescheitert war. Doch die Wünsche gehen in alle Richtungen: weniger aktivistisch, weniger EU-konform, kleiner und schlagkräftiger, engagierter im Kampf gegen überhöhte Schweizer Preise, forscher gegenüber Oligopolisten. Mit der eingereichten «Fairpreis»-Initiative soll die Weko mehr Schlagkraft erhalten. Doch die Weko lehnt diese dankend ab, wie der bisherige Präsident sagte. Heinemann sieht das nicht anders. Von ihm wird man noch hören.

(Tages-Anzeiger)