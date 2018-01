Der neue WEF-Gast ist jung und hat viel Geld

Inmitten des WEF-Rummels fällt in den verschneiten Strassen von Davos ein neuer Typ von Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums auf. Er trägt flamboyante Anzüge, wilde Haare, ist jung und hat offensichtlich viel Geld. An den Partys tanzt er bis spät in die Nacht – auch dann noch, wenn viele der langjährigen WEF-Gäste bereits in den Federn liegen.

Es handelt sich um einen Kryptomillionär. Er hat in den vergangenen Monaten mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum viel Geld verdient. Die vermögenden Jungunternehmer entern nun Davos.

Fast jeder Teilnehmer am Weltwirtschaftsforum hat eine Meinung zu Kryptowährungen allgemein, zum Bitcoin im Speziellen und zu den neuen An­wendungsmöglichkeiten der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie. Es ist eines der bedeutenden Themen in Davos, obwohl es auf der offiziellen Agenda des Treffens nur wenig Platz einnimmt. Neben dem eigentlichen WEF finden aber rund um das Forum zahlreiche Veranstaltungen statt, die sich des Kryptobooms annehmen.

Blockchain, das grosse Thema

So lancierte das WEF eine Initiative, die Gen-Informationen von Pflanzen auf einer Blockchain abspeichern soll und die Informationen für die Allgemeinheit zugänglich machen will. Russland stellt eine Blockchain-Initiative vor, welche die Wirtschaft des Landes in den kommenden Jahren grundlegend verändern soll. Renommierte Wissenschaftler präsentieren neben dem Forum gleich mehrere Studien, wie die Technologie die Arbeitswelt verändern könnte oder welchen Einfluss sie auf die Finanzbranche haben wird. Der US-IT-Konzern Microsoft lädt Interessierte in die eigene Lounge zum Nachmittagstee rund ums Thema Blockchain. Die noch ganz junge Schweizer Techfirma Wisekey gibt am WEF gar die Lancierung einer eigenen Währung, des Wisecoin, bekannt.

An der Kryptowährung scheiden sich die Geister. UBS-Präsident Axel Weber warnt vor einer Blase beim Bitcoin.



Der Boom zieht die Jungunternehmer aus der Kryptobranche an. Einige von ihnen nahmen letzte Woche bereits am Krypto-WEF in St. Moritz teil, wo auch Bundesrat Johann Schneider-Ammann seine Aufwartung machte. Dort hätten sich die Investoren nur so um die Kryptoprojekte gerissen und gleich Anteile über mehrere Millionen Franken gezeichnet, berichtet ein Teilnehmer. Die Veranstaltung sei ein riesiger Erfolg für die verschworene Clique gewesen. Wie der Bundesrat reisten die Kryptocracks weiter nach Davos, um sich unter die alte Wirtschaftselite zu mischen.

In St. Moritz haben die Jungunternehmer offenbar Eindruck hinterlassen. In einer noblen Bar sei kein Champagner mehr vorrätig gewesen, berichtet einer, der dabei war. Die Feierlaune sei sehr gross gewesen. Und das Trinkgeld sei stilecht in Bitcoin bezahlt worden. Das Personal habe sich sichtlich über die überaus grosszügigen Gäste gefreut. Von den massiven Kursschwankungen der bekanntesten Kryptowährung zeigten sie sich unbeeindruckt.

Auf die Gästeliste des Wirtschaftsforums schafft es die neue Garde der Jungunternehmer aber noch nicht. Wie teuer denn der Zugangsbadge gewesen sei, will einer wissen. Denn im nächsten Jahr würde er dann schon gerne am eigentlichen Kongress teilnehmen und sich nicht mit den Nebenschauplätzen begnügen müssen.

Unverständnis für den Hype

Die Schweiz sei ein toller Ort für Kryptofirmen, hier habe man schon früh das Potenzial der neuen Technologie verstanden, sagt ein Blockchain-Unternehmer. Es sei kein Zufall, dass Zug international einen guten Ruf in der Szene geniesse. Hier könne man gut eine Stiftung aufsetzen und ein neues Kryptoprojekt starten. Auf die Frage, wieso eine Schweizer Stiftung so vorteilhaft sei, wusste er aber keine Antwort. Damit habe wohl mal jemand angefangen, und nun werde es halt nachgemacht. Ohnehin spiele es keine Rolle, wo das nächstes Projekt beheimatet sei, Hauptsache, es sei ein spannendes.

Ein etwas älterer Internetunternehmer, der am WEF teilnimmt, versteht den Kryptohype hingegen nicht. Sicher habe die Blockchain ihre Berechtigung, aber sie eigne sich nicht für alles. Wenn man ein schlechtes Produkt habe und es mit einer Blockchain verbinde, werde es dadurch nicht besser, sondern bleibe einfach ein schlechtes Produkt, sagt er.

An der Kryptowährung scheiden sich die Geister auch unter den Finanzgrössen. UBS-Präsident Axel Weber warnt vor einer Blase beim Bitcoin. Der Preis sei unklar. Die UBS befürchte, dass in der Zukunft im Fall eines Einbruchs bei diesen Anlagen und einer Korrektur Investoren die Frage stellen, wer ihnen diese Anlagen verkauft habe, so Weber weiter. Jamie Dimon, Chef der US-Bank JP Morgan und WEF-Gast, bereut hingegen, dass er den Bitcoin als einen Betrug bezeichnete.

Ein Kryptoinvestor sagt an einer Party in Davos, er habe bei der Internetkrise schon einmal eine Blase erlebt. Auch damals sei plötzlich alles möglich gewesen, und das Geld sei nur so in die Jungfirmen geflossen. Es fühle sich wieder ähnlich an, doch beunruhigen würde ihn das nicht. Bis dahin werde er jeden Moment geniessen.

