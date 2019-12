Deutsche Milliardärsfamilie greift Nestlé an

Ihr gehören weltberühmte Marken wie Jacobs-Kaffee, Joop-Parfüm, Calvin Klein und Gucci, aber auch Konsumgüter wie Kukident und Calgon oder ganze Ketten wie Pret a Manger und Panera Bread. Und doch ist die deutsche Familie Reimann in Deutschland und weltweit völlig unbekannt.

Das dürfte sich nun gerade ändern, aufgrund einer atemberaubenden, 50 Milliarden Dollar schweren Expansionsstrategie der Reimann-Holding JAB. Am Dienstag bestätigte die Familie, dass ihre in Luxemburg ansässige Privatbeteiligungsgesellschaft im kommenden Jahr ihr Kaffeegeschäft an die Börse bringen will. Der Börsengang soll mindestens drei Milliarden Euro in die Kassen spülen. Damit lancieren die Reimanns einen Frontalangriff auf den Schweizer Nahrungsmittelgiganten Nestlé, die bisherige Nummer eins im weltweiten Kaffeegeschäft.

JAB hat in den vergangenen Jahren im Kaffeegeschäft rund um die Welt gross eingekauft. Vorgesehen ist nun eine Bündelung des weltweit zweitgrössten Kaffeerösters Jacobs Douwe Egberts mit der US-Kaffeehauskette Peet’s Coffee, die zusammen 7 Milliarden Euro Jahresumsatz erzielen. Der US-Kaffeekapselproduzent Keurig Green Mountain, der Kaffeespezialist Intelligentsia aus Chicago und der Kaffeeröster Stumptown in Oregon bleiben separat.

Mit der 14 Milliarden Dollar teuren Übernahme von Keurig vor drei Jahren, dem 7,5 Milliarden Dollar teuren Kauf der Bäckereikette Panera mit 2000 Cafés, dem Milliardendeal der Kaffee- und Donutskette Krispy Kreme sowie dem Erwerb von Caribou Coffee in Minneapolis haben die Reimanns mehrere Ausrufezeichen gesetzt.

Nestlé muss sich im weltweiten Kaffeekrieg behaupten

Der lukrative Kaffeemarkt ist hart umkämpft. Das Marktforschungsinstitut Euromonitor schätzt das weltweite Volumen auf 100 Milliarden Franken. Nestlé ist zwar mit Nescafé und Nespresso erstklassig positioniert, steht aber unter grossem Druck, seine Marktanteile zu verteidigen.

Daher der 7,2 Milliarden teure Deal mit der US-Kette Starbucks im vergangenen Jahr, mit dem sich Nestlé die weltweiten Vermarktungsrechte von Starbucks-Produkten im Detailhandel sicherte. Zudem hat sich der Konzern aus Vevey mit Zukäufen wie der Kaffeehauskette Blue Bottle Coffee in Kalifornien und Chameleon Cold-Brew in Texas auf dem US-Markt verstärkt.

Gleichwohl dürfte sich der Kaffeekrieg verschärfen, weil auch der US-Konzern Coca-Cola im vergangenen Jahr für 3,8 Milliarden Dollar die Costa-Coffee-Gruppe mit 3800 Läden und 20'000 Beschäftigten geschluckt hat. Die Marke Costa Coffee soll im kommenden Jahr auch in der Schweiz lanciert werden.

Attackieren auch im Tierpflegebereich

JAB attackiert Nestlé auch im Tierpflegebereich. Das Reimann-Unternehmen erwarb im Februar die US-Tierklinikkette Compassion First Pet Hospitals für 1,2 Milliarden Dollar und im Juni das ­kalifornische Unternehmen National Veterinary Associates, das 670 Tierkliniken und 70 Tierheime in 43 US-Bundesstaaten sowie in Kanada und Australien kontrolliert. Tierpflege ist Big Business und erzielt allein in den USA einen Umsatz von 72 Milliarden Dollar.

JAB verwaltet rund 80 Milliarden Dollar. Gesteuert wird das operative Geschäft von den beiden Veteranen Peter Harf und Olivier Goudet. Harf war fast zehn Jahre Verwaltungsratspräsident des Brauereiriesen AB Inbev, an dem der Schweizer Milliardär Jorge Paulo Lemann über sein Privatvehikel 3G Capital beteiligt ist. Goudet ist ehemaliger Chef des US-Nahrungsmittelkonzerns Mars.

Der Harvard-Absolvent Harf gilt als der Patriarch, der die Langzeitstrategie festlegt, Goudet als der Regenmacher, der die Deals organisiert. Beide haben freie Hand, doch die Entscheidung über Firmenbeteiligungen treffen die Reimanns selber.

Von den öffentlichkeitsscheuen Reimanns gibt es keine Fotos

JAB fährt bisher eine Dreisäulenstrategie in den Bereichen Kaffee, Kosmetik und Luxusartikel. Von Marken wie Jimmy Choo, den Anteilen an Bally oder dem Motorradausrüster Belstaff hat sich das Unternehmen aber zwischenzeitlich verabschiedet. Dafür schluckte es schon 1992 den Kosmetik­riesen Coty, der aber mittlerweile grosse Probleme und sich mit der Übernahme von Wella 2016 übernommen hat. Im Sommer musste ein Abschreiber von 3 Milliarden Dollar vorgenommen werden. Wella steht aktuell auf der ­Verkaufsliste.

Kern der Reimann-Dynastie sind die vier JAB-Anteilseigner Wolfgang, Matthias, Stefan und Renate Reimann, alle Enkel von Albert Reimann junior, der 1984 starb und seinen neun adoptierten Kindern neun jeweils gleich hohe Erbanteile hinterliess. Doch die vier JAB-Besitzer kauften den anderen Familienmitgliedern ihre Anteile ab. Laut «Forbes» sind die vier Familien mehr als 17 Milliarden Dollar schwer, doch der gesamte Clan besitzt laut dem «Manager-Magazin» mehr als 30 Milliarden Dollar.

Reinmann Dynastie

Fotos von den öffentlichkeitsscheuen Reimann-Familien gibt es nicht, auch keine Interviews. Laut dem britischen Magazin «Economist» müssen Mitglieder des Clans im Alter von 18 Jahren schwören, keinerlei Informationen über Geschäftsbeziehungen der Öffentlichkeit preiszugeben.

Die Ursprünge der Dynastie reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück, als Johann Adam Benckiser und Karl Ludwig Reimann in Ludwigshafen eine Chemiefirma ­gründeten. Vor neun Monaten mussten die Firmenerben zugeben, dass die Firmenpatriarchen Albert Reimann senior und Albert Reimann junior überzeugte Nazi-Anhänger waren und in ihrer Fabrik in ­Ludwigshafen während des Dritten Reichs Hunderte Zwangsarbeiter beschäftigten.

Über die vor kurzem gegründete Alfred-Landecker-Stiftung hat der Reimann-Clan 10 Millionen Euro als Soforthilfe für Holocaust-Überlebende bereitgestellt. Vor zehn Tagen wurde bekannt, dass die Stiftung der Jewish Claims Conference 5 Millionen Dollar überweist.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App