Die EU behandelt die Schweiz strenger als Mitgliedsstaaten

Die EU setzt die Schweiz in Steuerfragen unter Druck, obwohl der Bundesrat sich vor drei Jahren verpflichtet hat, die von der EU als «schädlich» tangierten Steuerprivilegien abzuschaffen. Im Dezember setzte der EU-Wirtschaftsrat (Ecofin) die Schweiz auf eine graue Liste der steuerlich nicht konformen Drittstaaten und verlangte innert 12 Monaten Anpassungen. Sollte die EU nächsten Dezember feststellen, dass die Schweiz sich nicht bewegt, könnten EU-Länder gegen sie Sanktionen ergreifen.

Nun zeigen Recherchen dieser Zeitung, dass mindestens sechs EU-Länder ebenfalls auf der grauen Liste figurieren müssten, obwohl sie dabei fehlen: Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Zypern und das zu Grossbritannien zählende Gibraltar. Dies geht aus zwei aktuellen EU-Berichten hervor. Einer stammt vom EU-Gremium Code of Conduct Group von Ende November 2017. Dieser Bericht zählt auf, welche Länder steuerlich nicht konform sind. Der andere Bericht stammt von der EU-Kommission vom 7. Dezember, der aufzählt, welche EU-Länder vertragswidrig handeln.

Infografik: International nicht steuerkonforme EU-Länder Grafik vergrössern

Demnach betreiben Frankreich, Italien und Spanien steuerliche Innovationsförderung (Patentbox), die EU-Vorschriften widerspricht. Diese Innovationsförderung erleichtert die doppelte Nichtbesteuerung von Konzernen. Das heisst zum Beispiel, sie forschen in einem Land und ziehen die hohen Kosten in einem anderen, einem Hochsteuerland ab, um dadurch die Steuern zu schmälern.

Die drei EU-Länder erfüllen damit ein Kriterium, um auf der grauen Liste zu landen. Es handelt sich um Steuerregeln zur Verhinderung der doppelten Nichtbesteuerung. Diese will die EU wirksam bekämpfen; sie hat zwei Dutzend Nicht-EU-Länder auf die graue Liste gesetzt. Prominente Fälle nach dieser Praxis wie bei Apple in Irland, Starbucks in Holland und Amazon in Luxemburg gingen um die Welt. Aufschlussreich ist, dass Irland und Holland die berühmt-berüchtigte Steuerpraxis des «Double Irish with a Dutch Sandwich» zur Steuervermeidung als Übergangslösung bis 2020 beziehungsweise 2021 weiter betreiben dürfen. Der Schweiz aber wurde ein Ultimatum zur Abschaffung schädlicher Steuerregimes per Ende 2018 gesetzt.

Kein automatischer Austausch

Zwei weitere Kriterien des EU-Wirtschaftsrates, um auf der grauen Liste zu landen, sind die intransparente Besteuerung und die unfaire Steuerpraxis. Gibraltars Steuergesetz wird als «teilweise schädlich» eingestuft. Belgien verweigert den automatischen Austausch von Steuervorbescheiden (Rulings). «Das Land hat keine Massnahmen zur Umsetzung der neuen Bestimmungen mitgeteilt», steht im Bericht zu den Vertragsverletzungsverfahren. Zypern hat kein Gesetz für den automatischen Austausch länderbezogener Steuerinformationen von Konzernen mit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz. Auch hier: «Das Land hat keine Massnahmen zur Umsetzung der neuen Bestimmungen mitgeteilt», schreibt die EU-Kommission. Den Ländern droht eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof.

Die unabhängige Nichtregierungsorganisation Oxfam hat in einer eigenen Evaluation Ende November vier EU-Länder als Kandidaten für die schwarze Liste der nicht konformen Länder erkannt: Irland, Luxemburg, Holland und Malta. Sie alle hätten eine Steuerpraxis, die Unternehmen steuerlich unfair begünstige, schreibt Oxfam.

Wie rechtfertigt die EU-Kommission, dass EU-Länder nicht auf der grauen oder der schwarzen Liste stehen? «Die EU-Länder werden von EU-Gremien bereits sehr genau beobachtet und zur Konformität angehalten», heisst es bei der EU. Jedes Land erfülle bereits die Steuerregeln, mit denen Nicht-EU-Länder beurteilt würden, behauptete die Kommission im Dezember. Die oben genannten Fakten zeigen ein anderes Bild.

«Reine Machtdemonstration gegenüber der Schweiz»

Im Kontrast dazu stehen die Bemühungen der Schweiz. Die «Patentbox», wie sie Italien, Frankreich und Spanien nutzen, gibt es heute (mit Ausnahme des Kantons Nidwalden) nicht. Auch ist die Abschaffung von «schädlichen» Steuerprivilegien wie den Holding- und Domizilprivilegien, wie es die EU verlangt, unbestritten. Im März wird der Bundesrat ein Steuerpaket ins Parlament schicken. Die Vorlage ist nur im Rückstand, weil eine Volksmehrheit im Februar die Unternehmenssteuerreform III abgelehnt hatte. Auch hat sich die Schweiz ohne Wenn und Aber zur Bekämpfung der doppelten Nichtbesteuerung, wie es die OECD fordert, bekannt und dies im Entwurf zur neuen Unternehmenssteuerreform berücksichtigt. Und schliesslich hat sie – im Gegensatz zu Belgien und Zypern – den automatischen Austausch von steuerlichen Länderreports von Konzernen und den spontanen Austausch von Steuerbescheiden beschlossen.

Was halten Schweizer Finanzpolitiker von diesem Resultat? «Es ist unverständlich, dass die EU ihre eigenen Probleme nicht gelöst hat, anderen Länder aber den Tarif durchgeben will», sagt der führende CVP-Steuerpolitiker, Leo Müller (LU). Er könne nicht nachvollziehen, warum die EU die Schweiz auf die graue Liste gesetzt habe. Er spricht von einer «reinen Machtdemonstration gegenüber der Schweiz». Laut FDP-Fraktionschef Beat Walti zeige die Aufstellung «einen erheblichen Handlungsbedarf innerhalb der EU». Dass EU- und Drittstaaten wie die Schweiz durch unterschiedliche Brillen angesehen würden, sei wohl unvermeidlich. Erstaunlich sei hingegen, dass die USA in dieser Beurteilung der EU offenbar schlank durchgekommen seien. SP-Vizepräsident Beat Jans sagt: «Solche Fälle wurden immer wieder diskutiert.» Die SVP antwortete auf Anfrage nicht.

Video: Eine «klare Diskriminierung»

Die befristete Anerkennung der Schweizer Börse sei «sachfremd» und «inakzeptabel»: Doris Leuthard sprach an der PK zum Streit mit der EU Klartext.

Muss sich die Schweiz mit ihrer Steuerreform beeilen? Leo Müller sagt, die Schweiz solle sich «nicht derart von der EU unter Druck setzen lassen». Beat Walti ergänzt, dass es auf einige Monate mehr oder weniger nicht ankomme. Zeitkritisch sei es aber für die Rechtssicherheit der betroffenen Unternehmen. Sie müssten so rasch wie möglich wissen, was zukünftig gelte. Dies sieht auch der SP-Vize so. «Viele Firmen wollen Rechts- und Investitionssicherheit und keine Imageprobleme», sagt Beat Jans.

Hebel für Gegenforderungen

Sollte die Schweiz jetzt Gegenforderungen stellen? Walti bejaht: «Im Rahmen der laufenden Verhandlungen sind die Konformitätsdefizite innerhalb der EU sicher ein nützliches Argument. Gegenforderungen sehe ich auf der Vollzugsebene und bei der Möglichkeit, die korrekte Umsetzung vereinbarter Regularien in der Praxis durchzusetzen». Ähnlich sieht es Müller. Die Schweiz solle ihre Haltung gegenüber der EU wegen der grauen Liste und der Nichtanerkennung der Schweizer Börsenüberwachung überdenken. «Ich erwarte vom Bundesrat, dass er das Verhandlungsmandat gegenüber der EU neu definiert», sagt er.

Für SP-Vize Jans ist eine Opposition auf internationaler Stufe nützlicher als gegenüber der EU. «Die Schweiz muss sich im Rahmen der OECD für gleich lange Spiesse und gegen unlautere Gewinnverschiebungen wehren».

(Tages-Anzeiger)