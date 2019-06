Die anderen spielen auch nicht fair

Die Schweiz ist eine kleine, offene Volkswirtschaft. Das bedeutet nicht, dass sie eine kleine, naive Volkswirtschaft sein muss. Es ist daher richtig, dass der Ständerat eine Motion angenommen hat, die dem Bund mehr Mitsprache bei ausländischen Investitionen einräumen will für jene Fälle, bei denen Herkunftsländer des Investors ebenfalls Zugangshürden kennen. Im Klartext: Die Motion zielt auf Länder wie auf China, Russland oder die USA, wo Übernahmen zum Teil extrem restriktiv geregelt sind.

Der Bundesrat hält solch eine Regel für unnötig und gar schädlich. Unnötig deshalb, weil kritische Unternehmen wie aus der Energieversorgung oder die Netzgesellschaft Swissgrid bereits in staatlicher Hand sind. Und bei systemrelevanten Privatfirmen wie den Grossbanken könnte die Finma unliebsame Grossaktionäre fernhalten.

Massvolle Kontrolle ist keine Abkehr vom freien Handel. Sondern Hinwendung zur ökonomischen Realität.

Doch diese Betrachtung ist zu statisch. Wenn zum Beispiel dem französischen Telecom-Unternehmer Xavier Niel in den Sinn käme, seine Schweizer Tochter Salt an einen chinesischen oder russischen Anbieter zu verkaufen, hätte die Eidgenossenschaft keinerlei Handhabe. Die in der Schweiz stark vertretene Blockchain-Technologie hat zudem das Zeug, im Bereich Finanzwesen einmal eine bedeutende Rolle zu spielen. Was wäre, wenn hier eine Schweizer Firma eine kritische Infrastruktur entwickelte? Und dass Energieversorger wie Alpiq auf ewig in kommunalem oder kantonalem Mehrheitsbesitz sind, ist auch nicht in Stein gemeisselt.

Es geht nicht darum, Firmen vor dem Wettbewerb abzuschirmen. Es geht auch nicht darum, Ausländern Investitionen durch einen verwaltungstechnischen Spiessrutenlauf zu vergällen. Aber es ist nicht mehr zeitgemäss, dass die Schweiz den Kauf von Grund und Boden durch Ausländer mit der Lex Koller stark einschränkt, den Verkauf von kritischen Schlüsseltechnologien aber durchwinkt. Auch die Niederlande, ebenfalls eine kleine, offene Volkswirtschaft, denken über Investitionskontrollen nach. Eine massvolle Kontrolle ist keine Abkehr vom freien Handel. Sondern eine Hinwendung zur ökonomischen Realität.

(Tages-Anzeiger)