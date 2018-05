Die beliebtesten Arbeitgeber der Schweiz

Um die besten Arbeitgeber des Landes zu finden, hat die Beratungsfirma Great Place to Work eine anonyme Befragung bei 26'000 Mitarbeitern in 150 Firmen durchgeführt. 58 Antworten zu zentralen Arbeitsplatzthemen flossen in die Auswertung ein. Dabei fällt auf, dass die vorderen Ränge insbesondere von IT-Firmen belegt werden.

Unter den Besten Arbeitgebern finden sich internationale Unternehmen wie Cisco, Ikea und McDonald’s aber auch Schweizer Firmen wie UMB oder Scout24.

In der letztjährigen Umfrage führte Google die Rangliste an, doch die Schweizer Vertretung des Internetgiganten hat an der diesjährigen Befragung nicht teilgenommen. Weshalb ist nicht bekannt.

Bei den mittelgrossen Unternehmen holte sich der IT-Dienstleiter UMB den ersten Platz. Die Firma, die über acht Standorte in der Schweiz verfügt, hat demnach aus Sicht ihrer Beschäftigten eine besonders vertrauenswürdige, wertschätzende und attraktive Arbeitsplatzkultur.

Bei den kleinen Unternehmen, Firmen mit 20 bis 49 Mitarbeitern, wird der Webhoster Rackspace International für die Gestaltung attraktiver und förderlicher Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten ausgezeichnet.

Eine Rangliste ist der Kategorie Gesundheits- und Sozialwesen gewidmet. Platz 1 geht an die Zürcher Gruppenpraxis mediX, Rang 2 belegt die Schweizer Berghilfe. Ebenfalls aufs Podest schafft es die Rehaklinik Dussnang AG. (nag)