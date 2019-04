«Die nächste Krise wird kommen»

Brauchen wir noch ein Buch über Hitlers Aufstieg?

Bislang haben viele Historiker den Fokus auf die politischen Ereignisse und die Personen gelegt. Aus ökonomischer Sicht interessierte der wirtschaftshistorische Kontext. Im Buch führe ich nun beide Perspektiven zusammen. Wir wussten bis jetzt zu wenig darüber, wie genau die Finanzkrise der 1930er-Jahre zu Hitlers Aufstieg beitrug.

Warum muss uns das heute interessieren?

Solche Bücher sind wichtig für die historische Fantasie. Im Alltag blenden wir ja gern aus, was passieren kann. Wir denken, die Zukunft sei die Fortsetzung der unmittelbaren Vergangenheit.

Was nicht unbedingt zutrifft.

Die Geschichte kann plötzlich Sprünge machen. Als zum Beispiel 1989 die Berliner Mauer fiel, dachten die meisten von uns: Jetzt wird es friedlich in Europa. Dann brach ganz unerwartet der Jugoslawienkrieg aus. Es lohnt sich also, sich historisch mit Extremsituationen auseinanderzusetzen. In den 1930er-Jahren waren alle auch völlig überrascht, was für eine Katastrophe die deutsche Finanzkrise auslöste.

Wir unterschätzen also, welche Gefahren Finanzkrisen bergen?

Wir müssen uns vom Gedanken lösen, dass die Regierungen, die Behörden und auch die internationalen Organisationen alles im Griff haben, nur weil sie sich regelmässig treffen. Das ist auch eine Lehre aus der Bankenkrise, die uns vor zehn Jahren erschütterte: Wir glaubten, die da oben werden die Probleme schon angehen. Es gelang ihnen aber in der Krise lange nicht, die Kontrolle zurückzugewinnen.

Wer genau erwies sich als ohnmächtig?

Die Regierungen. Obwohl die Finanzminister an vielen Treffen bis in die Nacht verhandelten, fanden sie keine Lösung. Erst als die Europäische Zentralbank (EZB) einschritt, beruhigte sich die Lage. Wenigstens eine Institution war also handlungsfähig. In den 1930er-Jahren fehlte eine EZB. Es gab mehrere Zentralbanken. Die Kooperation unter ihnen funktionierte nicht. Daher gibt es keine direkten Parallelen zwischen damals und heute.

Und wo sehen Sie «indirekte» Parallelen?

Damals wie heute haben wir internationale Institutionen und Arrangements, die es in Krisenfällen verhindern, dass eine einzelne Regierung eine auf ihr Land abgestimmte Krisenpolitik betreiben kann. So war es zwar richtig, dass die EZB in der Eurokrise intervenierte. Sonst wäre der Euro zusammengebrochen. Aber die Währungsunion machte es für die Schuldnerländer sehr schwierig, die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen.

Weil sie keine eigene Währung mehr hatten, die sie abwerten konnten?

Nicht nur deshalb. Sie hatten wegen der Währungsunion auch ­finanzpolitisch zu wenig Spielraum. In den 1930er-Jahren war Deutschland wegen des Schuldenabkommens mit den Alliierten in seiner Konjunkturpolitik stark eingeschränkt. Das war ein Geschenk für einen radikalen Oppositionspolitiker wie Hitler.

Wohin führt das?

Wir realisieren, wie fatal sich inflexible internationale Abkommen in Krisenzeiten für einzelne Länder auswirken können. Wenn wir in eine Rezession schlittern, heisst das zwar nicht gleich, dass die Nazis kommen. Gelingt es aber einer Regierung nicht, die Arbeitslosigkeit zu Hause zu bekämpfen, führt das zwangsläufig zu einer Polarisierung in der Gesellschaft.

Die Polarisierung ist längst da. Populisten sind an der Macht.

Wirklich gefährlich wird es aber nur da, wo der Spielraum für eine wirksame Konjunkturpolitik fehlt. Muss eine Regierung in einer Wirtschaftskrise sparen, kann die Wirtschaft regelrecht einbrechen und das demokratische System kollabieren. Normale Zeiten überlebt man jedoch auch mit einer schlechten Politik. In den allermeisten Politikbereichen ist der Spielraum der Regierungen ja auch viel grösser.

Zum Beispiel?

In den Bereichen Sicherheit oder Migration etwa können die Länder selbst reagieren. Frankreich hat wegen des Terrorismus etwa den Ausnahmezustand ausgerufen. Die Länder holen sich ihre Rechte zurück.

Das Problem heute ist also vor allem die Währungsunion?

Problematisch ist, dass wir innerhalb der Währungsunion völlig unbrauchbare Mechanismen zur Krisenbekämpfung geschaffen haben. Man hat bei der ­Einführung des Euro zu wenig darüber nachgedacht, wie ein schlingerndes Land seine Zahlungsprobleme angehen kann, ohne dass ihm bei einem Hilferuf weiterhin Abflüsse drohen. Ich habe aber zum Beispiel auch bei der Personenfreizügigkeit nie verstanden, warum die EU sie nicht dauerhaft mit einer Ventilklausel kombiniert hat, etwa in Grossbritannien oder der Schweiz. Mit solchen Notfallklauseln hätten die Regierungen die Zuwanderung im Sinne der Bevölkerung steuern und viele der heutigen politischen Konflikte – von der Masseneinwanderungsinitiative bis zum Brexit – vermeiden können.

Teils lösen sich Probleme auch von selbst. Die Zuwanderung kümmert derzeit in der Schweiz nur wenige.

Weil die Nettozuwanderung zurückgegangen ist. Politisch geht der Streit aber wieder los, sobald es den umliegenden Ländern schlechter geht und wir in der Schweiz einen erneuten Anstieg der Zuwanderung erleben.

Haben wir die Ängste der Menschen unterschätzt?

Wir haben in den letzten 30 Jahren eine so starke Globalisierungs- und internationale Regulierungswelle wie nie zuvor gesehen. Man ging wohl zu stark davon aus, dass das für alle gut ist. Jetzt müssen wir das neu kalibrieren. Ich sehe aber kein Ende der Globalisierung oder einen Zusammenbruch der EU. In den meisten Bereichen sind pragmatische Lösungen möglich.

Einen Rückfall in die Barbarei der 1930er-Jahre schliessen Sie also aus.

Ja. Die Zwischenkriegszeit lässt sich nicht mit heute vergleichen. Der Erste Weltkrieg hinterliess enorme internationale Prob­leme. Das Grundübel bestand darin, dass die USA die Kriegsschulden von Frankreich und Grossbritannien nicht massiv reduzierten. Die internationalen Abkommen waren unflexibel und die USA nicht bereit, der Welt öffentliche Güter wie Freihandel und Sicherheit bereitzustellen, koste es, was es wolle.

«America First» ist aber auch heute das Motto.

Das stimmt. Aber abgesehen von einzelnen Schutzzöllen sind fast alle Länder nach wie vor am Freihandel interessiert. Trump hat primär auf die Fehler seiner Vorgänger reagiert: Die Amerikaner liessen in den letzten 10 bis 15 Jahren durch eine blauäugige Freihandelspolitik ganze Industriegebiete veröden. Das wäre der Schweiz nie passiert.

Wie meinen Sie das?

Als Kleinstaat ist die Schweiz seit je mit den Kosten von Öffnungsschritten konfrontiert. Aus dieser Erfahrung heraus hat man zum Beispiel die Personenfreizügigkeit an flankierende Massnahmen gekoppelt. Eine kluge Kombination von Öffnung und Abfederung müssen die Amerikaner jetzt lernen.

Sie vertrauen darauf, dass die Amerikaner das tun werden?

In den USA haben wir auch eine Demokratie . . .

. . . die Trump an die Macht gebracht hat.

Aber der geht ja wieder. Trump hat die Debatte vielleicht gar nicht in eine so schlechte Richtung geführt. Auch als mächtiges Land muss man sich überlegen, wie man mit der Globalisierung oder mit China umgehen will.

Wie soll man damit umgehen?

Mit Freihandel und Internationalisierung sind viele Anschlussprobleme entstanden. Überall musste man harmonisieren, gleiche Bedingungen schaffen. Das System hat sich irgendwann verselbstständigt und ist nicht mehr auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten.

Das müssen wir korrigieren?

Solange die Strukturen flexibel sind, korrigiert es sich von selbst. Das dauert einfach seine Zeit. Nur bei der Eurozone sehe ich keine wirkliche Lösung, weil das ganze Gebilde viel zu rigide und es dennoch fast unmöglich ist, die Eurozone zurückzubauen. Eine ausweglose Situation.

Also bleibt nur durchwursteln?

In den meisten politischen Bereichen funktioniert dies. Betreffend Eurozone glaube ich nicht, dass es ausreichen wird. Viele Euroländer sind stark verschuldet, die nächste Krise wird kommen. Die Währungsunion ist unverändert ein wackliges Gebilde.

