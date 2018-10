Ehemaliger SIX-Chef wird Chef des Weltbörsenverbands

Der ehemalige Chef der Börsenbetreiberin SIX, Urs Rüegsegger, wurde zum Vorsitzenden des Weltbörsenverbands (World Federation of Exchanges WFE) gewählt. Damit übernehme erstmals ein Schweizer das Ruder beim weltweiten Branchenverband für Börsen und Clearinghäuser, teilte seine ehemalige Arbeitgeberin am Mittwoch mit. Die Amtszeit von Rüegsegger betrage zwei Jahre.

Zum Verbund der WFE zählen den Angaben nach 63 öffentlich regulierte Aktien-, Future- und Optionsbörsen. Die im Branchenverband organisierten Unternehmen seien für den Betrieb der Kernkomponenten der Finanzwelt verantwortlich. Die Organisation ist in Grossbritannien ansässig und wurde 1961 gegründet. (nag/sda)