Die USA und China haben eine Einigung im Handelsstreit erzielt. In einer gemeinsamen Mitteilung erklärten beide Länder am Samstag in Washington, sie hätten einen «Konsens» über Massnahmen erzielt, mit denen das US-Defizit im Handel mit China «erheblich» verringert werde.

Um dies zu erreichen, werde China mehr US-Produkte und Dienstleistungen kaufen. Vor allem im Bereich Landwirtschaft und Energie wolle man mehr Waren aus den USA importieren.

Die USA werde nun ein Team nach China senden, um die Details auszuarbeiten. Neben den Handelsbedingungen geht es den Amerikanern auch um einen stärkeren Schutz des geistigen Eigentums.

Keine Zahlen bekannt gegeben

China und die USA waren seit Donnerstag im Gespräch. Am Freitagabend drang von amerikanischer Seite durch, dass man vor einer Einigung stehe, um das Handelsdefizit um 200 Milliarden Dollar zu reduzieren. Momentan steht es bei 375 Milliarden Dollar. In der Mitteilung des Weissen Hauses wurden nun keine genauen Zahlen genannt und China hat die 200 Milliarden Dollar nie bestätigt.

Ein Insider sagte am Freitag, dass der US-Flugzeugbauer Boeing mit am meisten von dem Angebot der Chinesen profitieren könnte. Boeing ist der grösste Exporteur der USA und verkauft bereits ein Viertel seiner Verkehrsflugzeuge nach China.

Trump verlangte im Handelsstreit von Peking, den Überschuss bis 2020 um 200 Milliarden Dollar abzuschmelzen und die Zölle auf US-Exporte deutlich zu senken. Andernfalls droht er mit Strafzöllen von bis zu 150 Milliarden Dollar auf chinesische Waren.

Der US-Präsident findet, China sei verwöhnt

Trump sieht sein Land benachteiligt, weil die Volksrepublik viel mehr in die Vereinigten Staaten exportiert als dort einkauft. Im vergangenen Jahr erzielte China einen Überschuss im Handel mit den USA von 375 Milliarden Dollar. Allein im ersten Quartal diesen Jahres waren es rund 80 Milliarden Dollar, fast zehn Milliarden mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt bemühen sich derzeit um eine Lösung ihres Handelsstreits. Eine erste Gesprächsrunde in Peking Anfang des Monats war ergebnislos verlaufen. Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He und andere Regierungsvertreter halten sich momentan für eine zweite Runde in der US-Hauptstadt auf. Liu traf Trump am Donnerstag. Details zu der Zusammenkunft teilte das US-Präsidialamt im Anschluss nicht mit.

Zuvor hatten staatliche Medien Liu mit den Worten zitiert, die Regierungen in Washington und Peking sollten ihren Streit im gegenseitigen Respekt angehen und sich um Ergebnisse bemühen, die beiden Seiten nutzten. Trump äusserte sich später über die Erfolgsaussichten der Handelsgespräche pessimistisch. «Der Grund für meine Zweifel ist, dass China sehr verwöhnt ist», sagte er. China habe die USA zu lange abgezockt. Das könne er nicht mehr zulassen.

