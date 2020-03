«Es kann sein, dass wir 2021 schon wieder Fuss fassen können»

Reicht das Corona-Hilfspaket des Bundes für die Wirtschaft?

Es ist dem Bundesrat hoch anzurechnen, dass er schnell vorwärtsgemacht hat. Die 10 Milliarden Franken, die er bereitstellt, sind ein wichtiger Schritt.

Ist es auch genug?

Das werden wir sehen. Der Wille ist vorhanden, die Gelder nötigenfalls aufzustocken. Bundesrat Guy Parmelin hat mehrfach gesagt, es gebe keine Tabus. Ein Beispiel: Derzeit sind 8 Milliarden Franken für Kurzarbeit reserviert. Das ist viel Geld. Aber es kann rasch aufgebraucht sein, nachdem die Zahl der ­Gesuche um Kurzarbeit in den Kantonen regelrecht explodiert ist, ich kann es nicht anders ausdrücken. Wir Volkswirtschaftsdirektoren machen uns durchaus Sorgen, was da noch alles kommen wird.

«Tempo ist jetzt sehr wichtig. Aber einen gewissen Puffer brauchen

die Unternehmen schon selbst.»

Können Sie den Schaden ­beziffern?

Nur indirekt. In normalen Jahren erhalten wir in Basel-Stadt 20 bis 30 Gesuche um Kurzarbeitsentschädigung. Dieses Jahr waren es bis letzten Mittwoch 68, am Freitagabend dann schon 120.

Lässt sich abschätzen, wie lange die wirtschaftlichen Schwierigkeiten andauern werden?

Möglicherweise über längere Zeit, wenn sich die Situation nicht zügig beruhigt. Es kann auch sein, dass wir einfach 2020 als wirtschaftlich schwarzes Jahr abbuchen müssen, aber 2021 schon wieder Fuss fassen können. Entscheidend dafür sind laut Epidemiologen die nächsten Wochen. Es muss uns gelingen, die Zahl der Neuansteckungen rasch zu senken.

Hat der Bundesrat früh genug reagiert, um die Wirtschaft zu stützen?

Ich denke ja. Tempo ist jetzt sehr wichtig. Einige Unternehmen ­sagen mir, ihnen werde schon Ende April das Geld ausgehen. Natürlich müssen wir die Frage stellen, ob eine solche Firma mittelfristig ohne Corona-Schock überlebensfähig wäre. Einen ­gewissen Puffer brauchen die Unternehmen schon selbst, weil jede Massnahme zur Umsetzung Zeit benötigt. Wenn es zügig ­weitergeht, hoffe ich, dass wir für viele Firmen noch rechtzeitig ­einiges bereit haben. Aber bei den einzelnen Massnahmen ist noch Arbeit zu erledigen.

Unklar ist etwa, wie der Bundesrat «besonders betroffene Unternehmen» unterstützen will.

Der Bundesrat plant eigentliche Finanzhilfen an Unternehmen, nicht nur indirekte Hilfe wie Bürgschaften, welche Kredite verbilligen. Die Kriterien für ­Finanzhilfen zu definieren, ist sehr anspruchsvoll, damit nicht Unternehmen Geld erhalten, die ohne Anspruch sind oder es nicht nötig haben. Das werden wir nun genau anschauen. Sicher ist: Wir haben Krisen immer dann einigermassen gut überstanden, wenn wir die Liquidität der Un­ternehmen sicherstellten. Kritiker sagen, damit werde das Problem nur um einige Monate verschoben. Das stimmt, aber man gewinnt immerhin Zeit, damit sich einige Unternehmen aus eigener Kraft wieder aufrappeln können.

«Den Kulturschaffenden bricht derzeit alles weg, und unter ihnen gibt es viele Freischaffende, die ebenfalls keine Reserven ­haben. Darum ist es gut, dass der Bundesrat 50 Millionen Franken für die Kultur spricht.»

Für befristet Angestellte hat der Bundesrat noch keine pfannenfertigen Massnahmen präsentiert.

Viele Kantone haben Kurzarbeits­entschädigung auch für befriste­te Arbeitsverhältnisse gefordert. Das ist zum Beispiel für die ­Tourismusbranche sehr wichtig. Wir wurden überrascht von der Nachricht, dass dafür offenbar eine Gesetzesänderung nötig ist, die der Bundesrat aber erst noch beschliessen muss. Das Gesetz kann erst ordentlich beraten werden, wenn wieder eine Session stattfindet. Das ist viel zu spät, weshalb auch hier das übliche Gesetzgebungsverfahren abgekürzt werden sollte.

Warum sollen diese Saisonbetriebe am Ende der Saison noch Hilfe erhalten?

Wir wollen, dass diese Firmen überleben, damit sie im nächsten Jahr wieder Leute anstellen.

Die Gewerkschaften und linke Parteien kritisieren, für Selbstständige und solche in unregelmässigen Anstellungen brauche es mehr Unterstützung.

Die Kurzarbeitsentschädigung ist wie auch die Arbeitslosenversicherung immer noch auf einen Industriearbeiter ausgerichtet, den Metallgiesser aus Gerlafingen beispielsweise, der fest angestellt und gewerkschaftlich organisiert ist. Aber in der Schweiz zählen wir immer weniger solche klassischen Arbeitsverhältnisse, besonders in städtischen Verhältnissen.

Sondern?

Viele arbeiten als Selbstständigerwerbende, verfügen aber über sehr wenig Liquidität und Reserven. Sie leben eher wie Angestellte und rechnen damit, dass jeden Monat etwas reinkommt. Die fallen jetzt, wenn keine Aufträge mehr da sind, durch alle Maschen. Andere ­haben mehrere Anstellungen in kleinen Pensen oder eine Mischform mit teilweiser Selbstständigkeit. Wir müssen uns fragen, wie wir die Menschen in diesen heutigen Arbeitsformen besser schützen können.

Gerade im Staatssekretariat für Wirtschaft war die Skepsis bisher gross: Selbstständige sollen das wirtschaftliche Risiko selbst tragen.

Das mag sein. Aber die neuen Arbeitsverhältnisse sind eine Realität, und wir müssen uns jetzt darum kümmern, wie wir unsere Gesetze diesen Gegebenheiten anpassen können.

Befürchten Sie negative Folgen des Corona-Schocks für den Immobilienmarkt?

Probleme entstünden, wenn die Kreditnehmer ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen könnten. Auch darum ist es so wichtig, dass die Lohnfortzahlung sichergestellt ist, damit die Leute ihre Hypozinsen zahlen können. Im Moment sehe ich kein grösseres Problem.

Die Kulturszene ist lahmgelegt. Welche Unterstützung soll sie erhalten?

Den Kulturschaffenden bricht derzeit alles weg, und unter ihnen gibt es viele Freischaffende, die ebenfalls keine Reserven ­haben. Darum ist es gut, dass der Bundesrat 50 Millionen Franken für die Kultur spricht. Ob das reicht, wird sich zeigen.

Sind die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus denn verhältnismässig ­angesichts der wirtschaftlichen Schäden?

Das höchste Gut ist unsere Gesundheit, dem hat sich im Moment alles unterzuordnen, auch die Wirtschaft. Aber wir wollen nicht, dass wegen dieser Massnahmen die wirtschaftlichen Kollateralschäden in Vergessenheit geraten, und schnüren darum Hilfspakete.