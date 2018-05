Facebook will bei der Partnersuche behilflich sein

WhatsApp erhält Gruppen-Videochat

Instagram erhält eine Videochat-Funktion, bei der auch mehr als zwei Teilnehmer miteinander sprechen können. WhatsApp bekommt ebenfalls Multinutzer-Videoanrufe. Damit reagiert Facebook auf die Beliebtheit der Videochat-Gruppen bei Snap, aber auch auf bei jungen Nutzern beliebten Apps wie Houseparty.



Instagram und Facebook Messenger öffnen Stories: Wer seinen Tag per "Story"-Funktion dokumentiert, kann bald auch Drittanbieter-Apps einbinden. Um zu signalisieren, einen Spotify-Song gehört zu haben, ist dann kein Screenshot mehr notwendig – die Information kann direkt aus der Spotify-App geteilt werden.



Fokus auf Gruppen: Drei von vier Facebook-Nutzern sind Mitglieder in Gruppen. Weil Facebook externe Inhalte wie Links auf Medienseiten kaum noch zeigt, soll die Gruppen-Funktion gestärkt werden: Sie bekommt in der App eine eigene Ecke. Webseiten-Betreiber erhalten ausserdem einen eigenen «Gruppenbeitritt»-Knopf, damit sie nach der Entwertung von Facebook-Seiten beginnen, ihre Sympathisanten in kleineren Gruppen an sich zu binden.