Gelbes Kästli weicht Fingerabdruck

Die gelben Kartenlesegeräte braucht es nicht mehr: Postfinance-Kunden können sich ab heute in der App ins «E-Finance» und «E-Trading» einloggen. In der aktuellen Version der App lasen sich bestimmte Zahlungen per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung tätigen.

Bisher waren dafür bei Privatpersonen unzählige Kartenleser im Einsatz. Sie können nun entsorgt werden.

Gleiche Sicherheit wie bisher

Viele Kunden seien nicht zufrieden mit dem gelben Kästchen gewesen, sagte Postfinance-Chef Hansruedi Köng im vergangenen Dezember zu «20 Minuten». Gleichzeitig kündigte er das neue Login-Verfahren an, das ohne separates Gerät auskommt. Es werde die gleiche Sicherheit geboten wie bis anhin.

Die bisherigen Verfahren blieben allerdings bestehen, sagt Postfinance-Sprecherin Tatjana Guggisberg der «Handelszeitung». «Kundinnen und Kunden können sich weiterhin mit dem gelben Kartenlesegerät oder der «Mobile ID» online anmelden.

(red)