Gruppenpraxen machen gute Geschäfte

Jean-Paul Buchmann erhält täglich Telefonanrufe von Immobilienbesitzern. Der Freiburger ist ein auf Ärzte spezialisierter Headhunter. Er soll für Immobilieninvestoren Mediziner rekrutieren. Denn die Anrufer wollen lieber eine Gruppenpraxis in ihrer Liegenschaft unterbringen statt einen Laden oder ein Restaurant.

Immer mehr branchenfremde Investoren versuchen, in diesem boomenden Markt Fuss zu fassen. Denn Gruppen­praxen können sehr rentabel sein. Das weiss der Hausarzt Felix Huber, ein Pionier in diesem Geschäft: «Mit einer gut funktionierenden Gruppenpraxis lässt sich eine Umsatzrendite von fünf Prozent erzielen.» Denn in einer Gruppenpraxis teilen sich mehrere Ärzte die ­Infrastruktur wie Geräte und Personal. So lassen sich die Kosten optimieren.

Anfang der Neunzigerjahre war Huber für Sanacare tätig, die für Krankenversicherer Gruppenpraxen aufbaute. Das gefiel der Ärzteschaft gar nicht. «Damals war die Haltung gegenüber kasseneigenen Gruppenpraxen sehr skeptisch bis ablehnend», sagt Huber. Auch heute sei es noch so, dass Ärzte lieber in Praxen arbeiten wollen, die Ärzten gehören, oder von Ärzten geleitet werden.

Einzelpraxen auf dem Rückzug

Bei Sanacare erwarb sich Huber das Know-how, 1998 startete er dann mit seinem eigenen Anbieter, der Medix, zunächst in Zürich, später in Bern. Heute profitiert der Praxisbetreiber vom sich beschleunigenden Strukturwandel der Branche, denn immer weniger Ärzte arbeiten in einer Einzelpraxis. 2016 waren noch 54,8 Prozent aller 18 500 im ambulanten Sektor tätigen Haus- und Spezialärzte in einer Einzelpraxis beschäftigt. Das sind rund 7 Prozent weniger als 2008.

Ein Grund für den Trend: Ärzte mit einer Einzelpraxis finden immer schwieriger einen Nachfolger. Daher schliessen Einzelpraxen oder sie werden in eine Gruppenpraxis überführt. Auch für Ärzte hat die Arbeit in einer Gruppenpraxis Vorteile, denn sie arbeiten meist in Teilzeit und können dennoch ordentlich verdienen. «Wer bei uns während vier Tagen pro Woche Patienten betreut, verdient zwischen 130'000 bis bestenfalls 200'000 Franken pro Jahr», sagt Per-Erik Diethelm. Der Betriebswirt führt die Ärztezentren Deutschschweiz AG.

Angeheizt wird der lukrative Markt auch von öffentlichen und privaten Spitälern. Sie eröffnen Gruppenpraxen, um ihre Notfalldienste zu entlasten. Zudem akquirieren sie damit Patienten für stationäre Behandlungen. So ist beispielsweise das Inselspital Bern an vier Praxen beteiligt, eine davon liegt direkt beim Bahnhof der Bundesstadt.

Die Privatspitalgruppe Hirslanden lanciert in diesem Jahr gleich drei neue ambulante Zentren. Dasjenige im Zürcher Seefeld soll auf 4000 Quadratmetern vor allem Behandlungen für Krebskranke anbieten, sagt Unternehmens-Sprecher Claude Kaufmann. Die Gruppenpraxis am Bahnhof Luzern werde ­erweitert, um den sportmedizinischen Bereich zu vergrössern: «Zudem prüfen wir, ob wir die Räumlichkeiten für ambulante chirurgische Eingriffe nutzen wollen.» Denn nicht nur die Kantone ­Luzern und Zürich fordern, dass gewisse chirurgische Eingriffe nur noch am­bulant statt stationär durchgeführt ­werden.

Vernetzung ist im Trend

Der Trend geht in Richtung einer integrierten Versorgung, bei der sich ambulante und stationäre Anbieter gegen­seitig Patienten zuweisen: Daher erhält auch Marcel Napierala, CEO der grössten Gruppenpraxiskette Medbase, zunehmend Anfragen von Spitälern. Für die Kliniken soll die Migros-Tochter die ambulante Grundversorgung sicherstellen. Eine solche Kooperation ging Medbase kürzlich mit der Spitalgesellschaft ein, welche die Krankenhäuser in Thun und Zweisimmen betreibt. «Mit dem Aufbau gemeinsam geführter Hausarztpraxen lassen sich Doppelinvestitionen vermeiden», sagt Napierala.

Es fliesst also weiterhin viel Geld in neue Gruppenpraxen. Das sorgt bei Branchenexperten mittlerweile für Unbehagen: «Obwohl es in den Agglomerationen wie Zürich erste Anzeichen zur Überversorgung gibt, wird weiter auf Teufel komm raus in neue Gruppen­praxen investiert», warnt Medix-Arzt Huber.

Erfolgreich werden jene Anbieter sein, welche Synergien dank eines möglichst breiten Angebots erzielen können, erklärt Gesundheitsökonom Willy Oggier: «Führend ist der Migros-Konzern mit seinen Gruppenpraxen, Sportkliniken, Fitnesscentern und Apotheken.»

Der Boom hat einen Haken

Einen Haken hat der Gruppenpraxen-Boom. Es wird zunehmend schwieriger, qualifizierte Ärzte zu finden. Weil ihnen die Ärzte fehlen, kann es vorkommen, dass Gruppenpraxen Patienten ablehnen, sagt Cedric Berset, Sprecher der Basler Telmed-Firma Medgate. Im Verhältnis zur Bevölkerung gäbe es zwar nicht zu wenige Mediziner. Sie seien aber nicht optimal über die Schweiz verteilt. Vor allem ausserhalb der Ballungszentren gäbe es Lücken. «Wer in Bern studiert hat, will danach nicht in einer Praxis im Emmental arbeiten», sagt Headhunter Buchmann. Daher entstehen in Landregionen zu wenig Gruppenpraxen.

Das sich verknappende Angebot an Ärzten hat aber nicht nur Nachteile. Denn dies zwinge Anbieter, innovativer zu werden, der Markt werde so vielfäl­tiger, sagt Gesundheitsökonom Oggier: «Im Vordergrund steht heute, Patienten zu ermöglichen, sich ohne vorherige ­Anmeldung beraten zu lassen», sagt der Experte. Solche niederschwelligen ­Angebote gibt es daher nicht mehr nur in Gruppenpraxen. Medgate plant beispielsweise keine neuen Praxen mehr, sondern will in Apotheken eingemietete Mini-Clinics eröffnen.

Darin untersuchen medizinische Praxisassistentinnen Patienten mit einem Roboter-Arzt. Über diese Telebiometrie-Stationen finden Videokonsultationen mit einem Arzt des telemedizinischen Zentrums von Medgate statt. Die Kosten für die Beratung durch die Praxisassistentin von 58 Franken zahlt der Patient aus dem eigenen Sack. Ein ähnliches Projekt lancierte auch der Pharmagrossist Galenica in Adliswil. Das entlastet Ärzte von Bagatellfällen. (Tages-Anzeiger)