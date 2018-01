Hahnenkampf auf Kosten der anderen

Hunderttausende Beamte und externe Beschäftigte der Regierung standen zu Wochenbeginn wieder einmal auf der Strasse. Zum zweiten Mal in vier Jahren. Der Senat einigte sich zwar, sie wieder zur Arbeit zuzulassen. Die Verunsicherung aber bleibt, da das Budget erneut nur provisorisch bis zum Februar finanziert werden soll. Das Hin und Her drückt auf die Moral der Beschäftigten und erschwert die Anstellung neuer Leute.

Die Supermacht USA stolpert seit Jahren von einem provisorischen Budget zum nächsten, weil der Kongress den Finanzhaushalt immer wieder als Mittel zur politischen Erpressung braucht und fallweise eine Regierungsschliessung provoziert. Dem Schein nach wird mit der erzwungenen Kurzarbeit Geld gespart, doch jeder der 18 Shutdowns seit 1976 kostete weit mehr, als er einsparte. Die dreitätige Zwangsschliessung zwischen Samstag und Montag legte nicht den ganzen Verwaltungsapparat still, aber setzte rund 700'000 Vollzeitbeschäftigte oder ein Viertel der Verwaltung vorübergehend ausser Gefecht.

Qualität der Verwaltung leidet

Jede Teilschliessung der Verwaltung trägt zur Verunsicherung der Angestellten bei, schwächt die Moral und führt dazu, dass fähige und jüngere Beamte zur Privatwirtschaft abspringen. Die Gewerkschaft der Staatsangestellten, die rund ein Viertel der drei Millionen Leute umfassenden Belegschaft organisiert, macht genau diesen Punkt zu ihrer Hauptkritik. Die regelmässigen Shutdowns erhöhten die Verunsicherung des Personals, erschwerten ihre Lohnperspektiven und drückten auf die Qualität der Regierungsarbeit, erklärte Gewerkschaftspräsident David Cox. Er verweist auf das Beispiel des Ministeriums für die Kriegsveteranen. «Dem Veteranenbüro fehlt es bereits an 49'000 Angestellten.» Die Turbulenzen der letzten Jahre um das Budget und jeder Shutdown machten die Lage nur schlimmer. «Wenn neue Ärzte angestellt werden sollten, sie aber nicht wissen, ob und wann der Vertrag und der Lohn gesichert sind, dann sagen sie eben ab.»

«Der Shutdown ist eine Zeitverschwendung. Er ist demoralisierend und treibt die Kosten in die Höhe.»Philip Joyce, Politikprofessor

Philip Joyce, Politikprofessor an der Universität Maryland und früherer Mitarbeiter des Budgetbüros des Kongresses, bestätigte in einem Beitrag des Magazins «Mother Jones» diese Erfahrung. Die amerikanische Verwaltung funktioniere seit Jahren nur noch auf einer Ad-hoc-Basis, und dies mit Kosten für die Steuerzahler und das Image. Die meisten Regierungsstellen seien gezwungen, die Jahresplanung so lang wie möglich aufzuschieben, um die Unwägbarkeiten des Budgetprozesses im Kongress einzubeziehen. «Das ist eine totale Zeitverschwendung. Die Unsicherheit ist demoralisierend und treibt die Kosten der Verwaltung in die Höhe.» Gemäss Schätzungen müssen Beamte in Führungspositionen 20 Prozent ihrer Zeit für die finanzielle Notfallplanung im Fall eines Shutdown opfern. Dazu kommt, dass der Aderlass in der Verwaltung mit Präsident Trump stark zugenommen hat. Die Angestellten, die am stärksten frustriert seien, sagt Joyce, «sind jene, die man am wenigsten entbehren möchte».

Streit um vollen Lohnanspruch

Für die Wirtschaft als Ganzes dagegen dürfte die Zwangsschliessung kaum Folgen haben. Auch die Finanzmärkte reagierten gelassen auf den Wirbel, und die Aktienkurse setzten den Aufschwung fort. Das war beim letzten Kurzschluss in Washington im Herbst 2013 nicht viel anders. Die Wirtschaftsleistung sank vorübergehend zwar um 0,3 Prozentpunkte, fand jedoch rasch zur alten Stärke zurück. Für viele Angestellte der Regierung indessen sah es damals weniger rosig aus. So kämpfen bis vor kurzem noch 25 000 Beschäftigte vor Gericht um einen fairen Lohnausgleich. Die meisten arbeiteten in den unteren Lohnklassen, sagt Jeff Roberts, Computertechniker des staatlichen Bureau of Prisons. «Die Erfahrung ist sehr frustrierend. Wir wussten nie, ob wir bezahlt würden, und mussten deswegen Schulden machen.» Die Regierung glich den Lohnausfall schliesslich aus, aber verspätet und unvollständig. Betroffen davon waren mehr als 200'000 Angestellte, doch nur jene 25'000, die sich an der Sammelklage beteiligt haben, kommen zu ihrem vollem Recht. Ein Gericht dürfte ihnen im Februar – mit mehr als vierjähriger Verspätung – den vollen Lohn zusprechen.

Zahlen müssen auch die Steuerpflichtigen. So kostete der Shutdown von 2013 gemäss Schätzungen der Regierung Obama nachträglich gut zwei Milliarden Dollar. Die Verwaltung stand 16 Tage still, funktionierte nur auf Sparflamme und bestätigte das Bild eines «Sumpfes» in Washington, ein Eindruck, der die Protestwahl von 2016 beeinflussen sollte. Die Kosten dieses Jahr werden nur einen Bruchteil davon betragen, aber nur, wenn der Kongress die Besinnungspause zu einer dauerhaften Lösung nutzt.

Die Streithähne haben bis zum 8. Februar Zeit, sich endlich auf eine Aufenthaltsgarantie für 800'000 Kinder von illegalen Einwanderern zu einigen, ein Budget zu verabschieden und einen weiteren Shutdown zu unterbinden. Ob das gelingt, ist offen und hängt davon ab, ob Präsident Trump endlich eine klare Marschrichtung vorgibt oder ob er mit seiner verschwommenen Immigrationspolitik einen Deal im Kongress erneut scheitern lässt. Als grosse Unbekannte gilt dabei der Rechtsaussenflügel der Republikanischen Partei. Er ist politisch der Nutzniesser jedes Shutdown und des sinkenden Vertrauens in die Arbeit von Kongress und Verwaltung.

(Tages-Anzeiger)