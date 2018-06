Hohe Gewinne dank Trumps Nulltoleranz

Die Trennung von mehr als 2300 Kindern und Jugendlichen von den Eltern hat in den vergangenen Wochen eine wenig bekannte Industrie schlagartig ins Blickfeld gerückt. Non-Profit-Organisationen in Texas und die grössten privaten Gefängnisbetreiber des Landes beherbergen, betreuen und begleiten die entwurzelten Kinder. Und sie machen gutes Geld damit. Die jüngste Anweisung von US-Präsident Donald Trump, Immigrantenfamilien zusammen zu inhaftieren, dürfte den Haftanstalten sogar noch mehr Umsatz und Gewinn einbringen. Seit Trump im April seine Null-Toleranz-Haltung zum Massstab für die Immigrationspolitik erklärte, befinden sich die privaten Gefängniskonzerne im Aufwind. Die Geo Group, die Nummer 1, legte an der Börse um mehr als 30 Prozent zu. Die Aktie der Nummer 2, Core Civic, stieg um über 20 Prozent.

Profitable Verträge

Der Anstieg fällt umso mehr auf, als die Börse allgemein unter den von Trump losgebrochenen Handelskonflikten leidet. «Private Gefängnisbetreiber befinden sich in einer einmalig günstigen Situation, da die Einwanderungsbehörde auf die Auslagerung der Unterkünfte ­angewiesen ist und das Federal Bureau of Prisons ebenfalls private Firmen braucht, um der illegalen Immigration Herr zu werden», schreiben die Analysten der Investitionsfirma Sun Trust.

Bei der Vorlage ihrer Bilanzzahlen gaben die Manager der Gefängnisbetreiber auch ganz offen zu, dass sie die Gewinner der Verhärtung der Lage an der Grenze sind. Die Verträge mit der US-Regierung seien sehr profitabel, sagten übereinstimmend die Chefs der Geo Group und Core Civic. Sie erwarteten dank der harschen Einwanderungspolitik zusätzliches Wachstum. Denn anders als in den Obama-Jahren würden sie nicht mehr durch eine schwerfällige Bürokratie behindert.

Die Betreuung der Kinder aus Guatemala, Honduras und El Salvador ist zu einem Milliardengeschäft geworden. Für dieses Jahr stellt der Kongress für die mehr als hundert Auffanglager 1,3 Milliarden Dollar bereit, ein Mehrfaches dessen, was die Regierung in den 15 Jahren zuvor ausgegeben hatte. Geplant ist, fünf neue Auffang- und Ausschaffungs­lager zu bauen und den Betrieb privaten Gefängnisfirmen zu übertragen.

Die Wahl Trumps

ermöglichte den beiden führenden Gefängnisfirmen einen rasanten Neustart.

Mit dieser Privatisierung vollzieht die Regierung eine Kehrtwende. Kurz vor dem Ende der Amtszeit im Herbst 2016 hatte die Regierung Obama noch beschlossen, innerhalb von fünf Jahren alle Verträge mit gewinnorientierten Gefängnisunternehmen aufzulösen. Davon waren auch Ausschaffungslager betroffen. Eine Studie des Justizministeriums hatte gezeigt, dass private Firmen nicht günstiger sind als staatliche Anstalten, aber mehr Missbräuche zuliessen. Zudem stieg die Zahl der Suizide an.

Ferner bestätigte sich, dass private Firmen Haftanstalten auf Vorrat gebaut hatten und danach für einen härteren Strafvollzug mit längeren Strafen lobbyierten, um ihre Gefängnisse zu füllen. Als Folge des Entscheids der Regierung Obama verloren die beiden führenden Gefängnisfirmen 40 Prozent ihres Marktwertes, bevor die Trump-Wahl ihnen einen rasanten Neustart erlaubte.

Von der harten Trump-Politik können auch einige Nichtregierungsorganisationen profitieren. Das grösste dieser Hilfswerke, Southwest Key, hat seit 2015 mindestens 955 Millionen Dollar für die Betreuung von Immigrantenkindern von der Regierung bezogen. 256 Dollar pro Kind und Nacht verrechnet Southwest Key. Firmengründer Juan Sanchez erhöhte sich sein Jahresgehalt seit 2011 um das Sechsfache auf 1,5 Millionen Dollar. Verantwortlich ist Southwest Key unter anderem für das Casa Padre – das landesweit grösste Auffanglager für fast 1500 Jugendliche. Das Gebäude in Brownsville (Texas) war ein Walmart-Supermarkt, bevor es vollständig zu einer Mini-Stadt mit Kino, Arztpraxis und Cafeteria umgebaut wurde. «Wenn wir nicht für die Jugendlichen sorgen, wer kümmert sich denn sonst um sie?», meinte Sanchez zu Fragen nach der Sicherheit des Zentrums. Das Lager hat zwei Feuerinspektionen nicht bestanden und meldete kürzlich, dass einer der Jugendlichen verschwunden sei. Wohin, ist unklar.

Doch mehr und mehr stellen nun auch Non-Profit-Organisationen die Abschreckungspolitik infrage. Die Familientrennung war eine «dumme, stupide Entscheidung», sagte ein Manager eines Zeltlagers an der Grenze bei El Paso vor den Medien. Betrieben wird das Lager von BCFS, einem weltweit tätigen Hilfswerk, das solche Zeltlager üblicherweise in Katastrophengebieten einrichtet.

Von den 350 Kindern in El Paso waren 326 ohne jede Begleitung aus Mittelamerika in die USA gelangt. 23 Kinder waren von ihren Eltern getrennt worden. Was mit ihnen geschehen wird, ist unklar. Der Vertrag mit der Regierung von rund 10 Millionen Dollar läuft Mitte Juli ab.

Einen Schritt weiter ist ein Auffanglager im Yolo County in Kalifornien gegangen. Die Leitung des Zentrums verweigert die Aufnahme von Immigranten­kindern. «Das Yolo County hat kein Interesse, faktisch ein Bundesgefängnis für gewaltsam getrennte Jugendliche zu betreiben», hiess es zur Begründung.

(Tages-Anzeiger)