Huawei-Finanzchefin kommt frei

Ein kanadisches Gericht hat die Freilassung der inhaftierten Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou gegen Kaution angeordnet. Das Risiko, dass Meng im Auslieferungsverfahren nicht vor Gericht erscheine, könne durch die von ihrem Anwalt vorgeschlagenen Auflagen auf ein «akzeptables Niveau» reduziert werden, erklärte ein Richter am Dienstag in Vancouver.

Die Finanzchefin des chinesischen Technologieriesen Huawei war am 1. Dezember in Vancouver festgenommen worden. Die US-Justiz wirft ihr einen Verstoss gegen die Iran-Sanktionen vor und verlangt ihre Auslieferung. Bei einer Gerichtsanhörung am Montag sagte ihr Anwalt, Meng sei bereit, ihren Pass abzugeben, eine elektronische Fessel zu tragen und 15 Millionen kanadische Dollar Kaution zu zahlen. (chk/AFP)