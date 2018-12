Huawei-Managerin drohen über 30 Jahre Haft

Die USA werfen der in Vancouver festgenommenen Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationskonzerns Huawei Verstösse gegen die Iran-Sanktionen vor. Dies sagte ein Rechtsvertreter der kanadischen Regierung am Freitag bei einer Anhörung vor einem Gericht in der Stadt im Westen Kanadas.

Meng Wanhzou wird nach seinen Angaben von den USA der «Verschwörung zum Betrug von Finanzinstitutionen» beschuldigt. Ihr werde angelastet, Banken über die Aktivitäten einer Huawei-Filiale getäuscht zu haben, die unter Verstoss gegen die US-Sanktionen den Iran beliefert habe.

Der Vertreter der kanadischen Regierung forderte, Mengs Antrag auf ihre Freilassung gegen Kaution zu verwerfen. Der Konzernmanagerin drohten mehr als 30 Jahre Haft, sagte er.

Meng ist die Tochter des Konzerngründers Ren Zhengfei. Sie war am vergangenen Wochenende auf Betreiben der amerikanischen Behörden in Vancouver festgenommen worden. Die chinesische Regierung reagierte mit scharfem Protest. Die Festnahme hat weltweit Ängste vor einer erneuten Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China ausgelöst. (fal/afp)