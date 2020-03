Industrie muss um ihre Kohle bangen

Deutschland verabschiedet sich von der Kohle. Im Januar hat die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der das Ende der klimaschädlichen Stromproduktion aus Kohle in Deutschland bis spätestens 2038 vorsieht. Und die Schweiz?

Zwar wird hierzulande mit Kohle kein Strom produziert, Kohle verfeuert wird aber allemal – zur Wärmeerzeugung in industriellen Prozessen. Zwischen 2014 und 2018 wurden durchschnittlich 188’000 Tonnen Kohle in die Schweiz importiert und damit rund 0,3 Millionen Tonnen CO 2 emittiert, was knapp einem Prozent des Gesamtausstosses in unserem Land entspricht. Ab 2025 soll damit Schluss sein. SP-Nationalrat Mathias Reynard reichte heute Freitag einen entsprechenden Antrag ein. Das CO 2 -Gesetz, das der Nationalrat nächste Woche behandelt, soll um einen entsprechenden Passus ergänzt werden. Das Verbot gälte für Import, Abbau und Nutzung in der Schweiz.

Aus Deutschland und Südafrika

Am stärksten betroffen wäre Holcim, die grösste inländische Zementherstellerin. Sie importiert aktuell etwa 100’000 Tonnen Braunkohle aus dem Ruhrgebiet. Sprecherin Nadia Bohli sagt, ein kurzfristiges Importverbot würde den Betrieb massiv beeinträchtigen und zudem den CO 2 -Ausstoss erhöhen. Das Unternehmen sähe sich gezwungen, Alternativen aus weiter entfernten Destinationen und von Anlagen zu beziehen, die zumeist weniger CO 2 -effizient seien als jene in der Schweiz. «Der CO 2 -Fussabdruck würde zusätzlich erhöht werden.» Holcim ist eigenen Angaben gemäss seit Jahren daran, Kohle durch alternative Brennstoffe wie Biomasse zu ersetzen, und hat inzwischen mehr als 50 Prozent seiner traditionellen fossilen Brennstoffe substituiert. «Unser Ziel ist es, mittelfristig fossile Brennstoffe vollständig durch alternative zu ersetzen», sagt Bohli. Ein Ausstiegsdatum nennt sie nicht.

Ähnlich tönt es von der Jura Cement, die aktuell noch circa 23’000 Tonnen Steinkohle aus Südafrika bezieht. «Wir arbeiten daran, dass in unseren Werken in Zukunft auf Kohle verzichtet werden kann», sagt Sprecherin Monika Ulrich. Wann die endgültige Abkehr erfolgen soll, lässt sie offen. Im Werk Wildegg im Kanton Aargau etwa hat Jura Cement eigenen Angaben gemäss in den letzten 30 Jahren Kohle sukzessiv durch alternative Brennstoffe ersetzt und erreicht heute einen Substitutionsgrad von 85 Prozent. Ganz auf Kohle verzichten kann das Unternehmen derzeit aber noch nicht, wie Ulrich sagt: Der Herstellungsprozess für Zementklinker verlange eine kurze hochwertige Flamme im Drehrohrofen und damit einen Anteil Kohlestaub, ansonsten sei die Qualität des Produkts nicht gewährleistet. Doch auch hier arbeite Jura Cement an Lösungen, um den Kohleanteil weiter zu senken oder gar zu eliminieren. Beide Zementhersteller weisen zudem darauf hin, dass sie ans CO 2 -Emissionshandelssystem der Schweiz angeschlossen seien.

Im Parlament gibt es Zweifel

SP-Politiker Reynard entgegnet: «Wenn die Unternehmen tatsächlich am Kohleausstieg arbeiten, ist ein Ausstieg bis 2025 ja gut machbar.» Für bestimmte Fälle sieht Reynards Vorschlag zudem eine Verlängerung bis Ende 2026 vor: Sofern ein Unternehmen die Notwendigkeit eines verlängerten Gebrauchs nachweisen kann, soll der Bundesrat Ausnahmen gewähren können.