Inländervorrang verärgert die Gastronomie

Erster Umsatzanstieg seit Jahren

Nach schwierigen Jahren geht es mit dem Gastgewerbe wieder aufwärts. Der Ausserhauskonsum stieg 2017 erstmals seit Jahren wieder an – um 5,6 Prozent auf 23,6 Milliarden Franken, wie der Verband Gastro Suisse gestern an der Jahresmedienkonferenz in Bern mitteilte. «Ganz sachte scheint sich eine Trendwende abzuzeichnen», sagte Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer. Zum Jubeln sei es aber noch zu früh. Letztmals sei ein Umsatz in dieser Höhe 2012 erreicht worden. Seither sei dieser Jahr für Jahr gesunken. Gegenüber 2010, dem besten Jahr für das Gastgewerbe überhaupt, liege der Umsatz des vergangenen Jahres immer noch um satte 9,6 Prozent tiefer.



Laut Casimir Platzer zeigen die Zahlen der Konjunkturforschungsstelle (KOF), dass sich eine positive Umsatzentwicklung im Startquartal 2018 fortgesetzt hat. Gemäss diesen Angaben ist der Umsatz in der Hotellerie um 3,5 Prozent und in der Gastronomie um 4,2 Prozent gestiegen. Gastro-Suisse-Direktor Daniel Borner erklärte, dass ein wesentlicher Grund dafür die Entwicklung von Hotellerie und Restauration im Berggebiet sein dürfte. Eine Fortsetzung dieser positiven Tendenz hänge jedoch auch vom Wetter ab.



«Von der positiven Konsumentenstimmung konnte 2017 insbesondere die bediente Gastronomie profitieren», erklärte Gilles Meystre, Vorstandsmitglied Gastro Suisse. Die Zahlen würden zeigen, dass die Take-away- und Fast-Food-Verpflegung im Vergleich dazu leicht rückläufig sei. Ob dies bereits eine Trendwende ist, muss sich allerdings erst noch zeigen.



Zuversichtlich stimmt den Verband die Entwicklung der Logiernächte. Sie zeigen für 2017 ein Plus von 5,2 Prozent. Relativiert wird die Freude darüber dadurch, dass die Preise im Kampf um internationale Marktanteile stark unter Druck geraten sind. (SDA)