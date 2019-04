Jobwunder Schweiz: Fast 200’000 Stellen offen

Die Schweizer Wirtschaft brummt. Seit Jahren befindet sich die Arbeitslosigkeit in der Schweiz auf einem tiefen Niveau. Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco weist seit dem Jahr 2011 eine Arbeitslosenquote um rund 3 Prozent aus. Im Februar lag sie bei 2,7 Prozent. Passend dazu präsentieren sich neue Zahlen der Firma x28, die sich auf Dienstleistungen rund um Jobs spezialisiert hat. Laut ihrem quartalsweise erscheinenden Jobradar waren am Stichtag, dem 15. Februar, 196’841 Jobs ausgeschrieben in der Schweiz. Ein neuer Höchststand. Seit 2013 erscheint der Jobradar. In den letzten Monaten zeigte sich zwar, dass sich die Schweizer Konjunktur langsam abkühlt. Offensichtlich hat dies aber noch keine Auswirkungen auf die Jobsituation.

X28 sucht dabei automatisiert Jobausschreibungen auf Jobplattformen und direkt auf den Firmen-Websites. Daraus zeigt sich, dass 46 Prozent aller Jobs sich auf den Websites der Firmen direkt finden lassen. Ein Blick darauf lohnt sich also allemal, wenn man auf der Suche nach einem neuen Job ist. Die restlichen Stellen werden über Personaldienstleister ausgeschrieben. Rund 10 Prozent aller freien Jobs sind Kaderpositionen.

In welchen Kantonen sind die Jobs?

Besonders in den Kantonen Bern und Zürich sind viele Stellen offen. In beiden Kantonen sind laut der Studie über 20’000 Jobs zu vergeben. Am wenigsten sind es in Appenzell Innerrhoden. Dort sind nur gerade 281 Jobs zu haben.

Welche Branchen suchen neue Mitarbeiter?

Laut der Studie sind Arbeiter im Baugewerbe am meisten gesucht. Rund 9500 Stellen sind in dieser Branche ausgeschrieben. Danach folgt das Gesundheitswesen mit etwas über 8500 offenen Stellen. Und auch in der Gastronomie und der Hotellerie sind Mitarbeiter händeringend gesucht. Dort sind 8400 Stellen offen. Ebenfalls unter den Top 5 der Anzahl Vakanzen pro Branche sind die Informatik und der Detailhandel. Doch nicht nur private Firmen sind auf der Suche. Fast 5000 Jobs in der öffentlichen Verwaltung sind zu besetzen. Am wenigsten Jobs sind in der Wasserversorgung offen.

Welche Jobs sind am häufigsten ausgeschrieben?

Pflegefachkräfte sind momentan am gesuchtesten in der Schweiz. Zum Stichtag am 15. Februar waren 5400 Jobs in der Pflege nicht besetzt. Doch auch Elektromonteure sind offenbar rar: Schweizweit waren dort 4000 Stellen ausgeschrieben. Aber auch Schreiner, Sanitärinstallateure, Zimmerleute und Maurer finden sich unter den 25 Jobs, die am meisten ausgeschrieben sind. Das zeigt auch: Der Immobilienboom braucht weiter neue Fachkräfte.

Welche Firmen sind auf der Suche?

Die Detailhändlerin Coop war laut der Studie die Spitzenreiterin der Firmen, die neues Personal anheuerten. Coop suchte fast 1000 neue Mitarbeiter. Aber auch Firmen wie die Post, die UBS oder die Credit Suisse suchten nach über 400 neuen Mitarbeitern. Diese Unternehmen sind in der Auswertung immer wieder auf den vordersten Plätzen zu finden.

(Redaktion Tamedia)