Karl Vögele AG lagert Logistik nach Polen aus

Der Schuhhändler Karl Vögele plant die Auslagerung seiner Logistik bis zum Frühling 2020 nach Polen. Daher kommt es zu einem Abbau von 60 bis 80 Stellen am Standort Uznach SG. Ein Sozialplan ist vorhanden.

Die Karl Vögele AG mit den Marken Vögele Shoes, Bingo Shoe-Discount und Max Shoes gehört seit Juni 2018 mehrheitlich zur polnischen CCC Group. Im Rahmen der Integration in die Gruppe habe sich gezeigt, dass die bestehende Logistik am Standort Uznach den wachsenden Anforderungen des Online-Handels nicht gewachsen sei, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Das zentrale Warenlager von CCC in Polen verfüge hingegen über zeitgemässe Systeme. Die Auslieferungen in die Schweiz würden künftig über einen externen Logistikanbieter stattfinden. Im Zuge dessen sei ein Stellenabbau am Standort Uznach «unvermeidbar».

Drei Etappen

Die Verlagerung soll zwischen Oktober 2019 und März 2020 in Etappen geschehen, erklärte CCC auf Nachfrage. Rund 60 bis 80 Mitarbeitende seien von dem Schritt betroffen – die ersten Kündigungen wolle das Unternehmen bereits per Ende August 2019 aussprechen.

Das formelle Konsultationsverfahren mit den betroffenen Mitarbeitenden sei bereits eingeleitet worden, so das Communiqué weiter. Und ein Sozialplan sei vorhanden. Die Vögele Shoes-Filiale im Linthpark Uznach sei von der Schliessung hingegen nicht betroffen.

CCC hatte Karl Vögele im letzten Jahr für 10 Millionen Franken und die Übernahme der Schulden gekauft. Verwaltungsratspräsident Max Manuel Vögele hält eine Beteiligung von 30 Prozent. Nach 2021 hat CCC das Recht, auch dieses Aktienpaket zu kaufen. (fal/sda)