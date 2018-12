Krank im Job: Nun drohen höhere Lohnabzüge

Vor allem bei den Krankentaggeldversicherungen zeichnen sich erhebliche Prämiensteigerungen ab. Dies ist ein Resultat einer Marktanalyse des VZ Vermögenszentrums. Die Experten haben die Schadenquote der grössten Versicherer verglichen. Sie ist ein wichtiger Gradmesser, um die Rentabilität eines Versicherungsprodukts zu beurteilen. Dies ist der Anteil der erbrachten Versicherungsleistung und der Reservenbildung am gesamten Prämienertrag.

Vergleich Schadenquoten Krankentaggeldversicherer

«Ideal ist ein Wert zwischen 70 und 75 Prozent», sagt Simon Tellenbach, Autor der Markt­analyse. Bei einer höheren Schadenquote wird es schwierig, ­dieses Geschäft kostendeckend zu betreiben, da in der Regel Kosten von 20 bis 25 Prozent für Administration und Vertrieb dazukommen. Die Analyse zeigte, dass in den vergangenen drei Jahren fast alle Versicherer über diesem Zielwert lagen – teils deutlich. Generali, Sympany, Rhenusana kommen für die drei Jahre sogar auf einen Durchschnitt von 100 Prozent und mehr. Mit anderen Worten: Für viele Anbieter ist die Krankentaggeldversicherung seit mehreren Jahren ein Verlustgeschäft. Tellenbach nennt mehrere Gründe: Einerseits werde je länger je mehr Leistungen auf die Krankentaggeldversicherung abgeschoben, was zu einem Anstieg der Zahlungen führe. «Andererseits ist der Markt kaputt: Die Versicherungen kämpfen um Marktanteile und sind bereit, dafür Verluste in Kauf zu nehmen.»

Druck auf Angestellte

Mit einer Schadenquote von 104 Prozent ist Generali im Vergleich die Spitzenreiterin. Sie bestätigt auf Anfrage, dass ein Ergebnis in dieser Grössenordnung kein guter Wert sei, und nennt Gründe, welche die Schadenquote ansteigen lassen. Geht es der Wirtschaft schlecht, leiden auch die Angestellten. Arbeitsausfälle – zum Beispiel wegen Burnout – nehmen zu. Kommt es bei Grosskunden zu Restrukturierungen und Stellenabbau, schnellt die Schadenquote in die Höhe.

Absenzen am Arbeitsplatz wegen Krankheit und Unfall nehmen in der Schweiz seit 15 Jahren zu. Die deswegen versäumte Arbeitszeit ist sei 2010 um knapp 30 Prozent gestiegen, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen.

Zudem betont auch Generali, dass der Markt derzeit hart umkämpft ist, da zunehmend auch Krankenversicherungen solche Produkte anbieten. Das erhöhe den Preisdruck und führe unter anderem dazu, dass einige Anbieter Verluste im Krankentaggeldgeschäft in Kauf nehmen, um im Paket andere Produkte verkaufen zu können. Schliesslich relativiert Generali ihren Spitzenwert: Im Wettbewerb unterbiete die Konkurrenz öfters die eigenen Angebote. Generali sei keineswegs immer mit Dumpingpreisen unterwegs.

Höhere Lohnabzüge?

Kein Unternehmen wünscht sich Verlustgeschäfte. Tellenbach ist überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Versicherer ihre Prämien deutlich erhöhen. «Die Schadenquote ist systematisch zu hoch – ich rechne in den kommenden Jahren mit Prämienerhöhungen von durchschnittlich 8 Prozent.» Es sind zwar die Unternehmen, die den Versicherer auswählen und Verträge mit ihm abschliessen.

Eine Prämienerhöhung beim Krankentaggeld spürt auch der Angestellte. Wenn beispielsweise in einem kleineren Unternehmen mit zehn Angestellten die Jahreprämie von 15'000 Franken für die Krankentaggeldversicherung um 8 Prozent steigt, beträgt der Aufschlag 1200 Franken. Die Hälfte davon überwälzt das Unternehmen oft mit einem höheren Lohnabzug auf die Angestellten. Nach dieser Rechnung sinkt der Monatslohn jedes Mitarbeiters durchschnittlich um 5 Franken. Laut Tellenbach sind die Auswirkungen bei Grossfirmen ähnlich.

Generali sieht neben Prämienerhöhungen auch andere Möglichkeiten, um die Schadenquote zu verbessern. So könne bei Grosskunden ein Care- und ein Case-Management zu erheblichen Einsparungen führen. Das Case-Management dient dazu, Angestellte rascher wieder einzugliedern oder allenfalls mit einer neuen Aufgabe zu betrauen, wogegen das Care-Management sich präventiv auswirkt. Die Generali verweist auch darauf, dass sich die Schadenquote seit einigen Jahren ohne happige Prämienaufschläge tendenziell verbessere.

